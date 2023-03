Die besten kostenfreien KI-Bilddesigner

Künstliche Intelligenz hat sich bereits in sehr vielen Bereichen unseres Alltags ausgeweitet. In einigen Bereichen mag man sich fragen, inwiefern das eine gute Idee ist. Immerhin gibt es künstliche Intelligenz, die von selbst dazulernt. Kein Wunder, dass einige Menschen Sorge um einen Kampf zwischen Mensch und Maschine haben, der sich eines Tages entwickeln könnte.

In manchen Bereichen ist KI allerdings auch sehr sinnvoll und hilfreich sein. Beispielsweise unterstützt künstliche Intelligenz Online Banking oder gar die Suche nach dem richtigen Spiel in einem online casino deutschland. Im praktischeren Sinne kann KI sogar helfen, Bilder zu erstellen. Beispielsweise gibt es Menschen, die eigentlich gerne malen. Allerdings schaffen sie es aufgrund einer körperlichen Behinderung nicht mehr und können mithilfe einer KI zumindest ein wenig ihrer Kreativität wieder zum Vorschein kommen lassen. Andere Menschen würden vielleicht gerne malen oder richtig professionelle Bilder am Computer erstellen. Denen fehlt es nur vielleicht am Know-how entsprechender Programme oder wenig Zeit zur Umsetzung. Genau in diesem Fall kann KI als Bilddesigner nützlich sein.

Mittlerweile gibt es bereits mehrere KI-Bilddesigner auf dem Markt, nur möchte jeder selbstverständlich vorzugsweise eine kostenfreie Version nutzen. Welche Möglichkeiten für gratis KI-Bilddesigner bestehen, stellen wir Ihnen in unserem Artikel vor.

Was genau kann man sich unter einem KI-Bilddesigner vorstellen?

Ein KI-Bilddesigner ist eine App oder in gewisser Hinsicht auch ein Tool, mit dem man kinderleicht innerhalb weniger Augenblicke Bilder kreieren kann. Diese Bilder kann man beispielsweise in sozialen Netzwerken verwenden oder auch für eigene Blogposts. Da man diese Bilder selbst erstellen kann, das eben auch noch in vielen Fällen komplett kostenfrei, erspart man sich die Kosten für einen Fotografen oder Grafikdesigner.

Es gibt KI-Bilddesigner in unterschiedlichen Varianten, während einige flexibler zu verwenden sind als andere. Manche kann man nur am Desktop PC oder Laptop verwenden, während andere nur als reine App bestehen. Glücklicherweise ist es ziemlich einerlei, für welchen man sich entscheidet. Grundsätzlich ist jede einzelne App fast idiotensicher zu verwenden, sodass sie wirklich jeder nutzen kann.

Das sind die besten kostenlosen KI-Bilddesigner des Jahres

Bei einem KI-Bilddesigner braucht man nur ein paar Informationen angeben, was man sich für ein Bild wünscht. Gewöhnlicherweise beginnt das Bilddesign einfach nur mit ein paar Stichpunkten, die man eingibt. Das könnte beispielsweise sein:

Katze;

Strand;

Berg;

Sonnenuntergang;

Palme.

Der KI-Designer kümmert sich anschließend um den Rest und schon ist Ihr Bild erstellt. Man erhält dann eine erste Version, die man mit weiteren Stichpunkten verfeinern sowie einen bestimmten Stil auswählen kann.

1. Photosonic

Mit Photsonic erhält man durch die Eingabe von Stichpunkten mehrere Bilder zur Auswahl, deren Stil sich von Zeichentrick über Anime bis hin zu Gemälde erstrecken können. Man muss sich auch hier zunächst registrieren und kann durch Punkte nur eine bestimmte Anzahl an Bildern erstellen. Dafür hat man Einfluss auf die Auflösung des Bildes sowie dessen Größe.

2. Pollinations

Pollinations ist ein sehr interessantes KI-Bilddesign-Programm, das nicht nur Bilder kreieren, sondern auch Videos oder Audiodateien. Entsprechend geht diese Plattform ein wenig über einen einfachen Bildgenerator hinaus. Wer schon immer auch ein professionelles Video erstellen wollte und nicht weiß wie, erhält hier die Chance. Für Unternehmen kann sich Pollinations ebenfalls eignen, da sich die Resultate mithilfe seines API nahtlos in Webseiten integrieren lassen.

3. NightCafe

NichtCafe ist eines der beliebtesten KI-Bildgeneratoren, die es momentan gibt. Seine fortgeschrittenen Algorithmen haben eine einzigartige Fähigkeit, aus einzelnen Stichwörtern ein Kunstwerk entstehen zu lassen. Die Auswahl an unterschiedlichen Bildstilen ist wirklich bombastisch. Nutzer können bei NightCafe täglich bis zu 5 Bilder mit KI erstellen. Um es zu nutzen, muss man sich jedoch erst registrieren und Punkte sammeln, die letztlich für die Kreation der Bilder verwendet werden.

4. Stable Diffusion

Stable Diffusion ist NightCafe sehr ähnlich, wobei man verschiedene Stile zur Auswahl erhält. Ob CGI, Fantasy, Anime oder viele weitere, wird dann zur Qual der Wahl. Die Qualität der Bilder ist wirklich atemberaubend. Einzig kann es den CPU eines Computers ziemlich belasten. Wer pro Tag sehr viele Bilder kreieren will, der kann sich auch für ein Abo entscheiden.

5. Artbreeder

Artbreeder funktioniert rein über den Browser, sodass man dieses Tool auf Mac und PC gleichermaßen nutzen kann – oder gar im mobilen Browser. Bei Artbreeder hat man zwei Möglichkeiten, Bilder mit KI zu erstellen. Man kann beispielsweise mit Formen eine Collage kreieren und einen Text als Inspiration für die KI liefern. Die andere Möglichkeit ist, ein Portrait einer Person zu erstellen, das man nach eigenen Vorstellungen abändern lassen kann. Die Portraits sehen sehr realistisch wie ein echtes Foto aus.

6. Dream

Dream ist vor allem sehr gut für Neueinsteiger in Sachen KI-Bilddesigner geeignet. Das liegt vor allem an seiner kinderleichten Bedienung. Bei Dream stehen mehrere Stile für das Bild zur Verfügung, obschon NightCafe deutlich mehr hat. Dennoch kann man mit ihm zumindest wunderbare Bilder für Hintergründe erstellen oder gar für einen Beitrag auf Instagram. Dream ist komplett kostenfrei und kann sowohl über dessen Webseite als auch als App auf Android und iOS genutzt werden.