Auswandern könnte sich für Lets Player lohnen

In den letzten Jahren haben sich viele bekannte Lets Player dazu entschieden, ihre Heimatländer zu verlassen und ins Ausland zu ziehen. Ein Beispiel hierfür ist der deutsche YouTuber und Twitch-Streamer Ungespielt. Simon Unge war einer der ersten deutschen YouTube, die sich ein Leben im Ausland aufgebaut haben. In seinem Fall war das Ziel die Insel Madeira. Einer der Hauptgründe für seine Entscheidung war die bessere Lebensqualität, die er auf Madeira fand. Ungespielt erzählte in einem Interview, dass er das sonnige Wetter und die entspannte Lebensweise sehr schätze. Außerdem konnte er durch den Umzug seine Steuern optimieren und seine finanzielle Situation verbessern. Gerade die steuerlichen Vorteile sind für viele Influencer elementar und letztlich entscheidend für den großen Schritt. Gründe zum Auswandern für YouTuber gibt es also genug.

Unge startet auf Madeira durch

Doch auch für seine Karriere als Lets Player war der Umzug nach Madeira für Unge von Vorteil. Auf Madeira musste er weniger Steuern zahlen und hatte dadurch mehr Geld für Investitionen in seine Produktionen zur Verfügung. Ungespielt ist jedoch nicht der einzige Lets Player, der ins Ausland gezogen ist. Auch andere bekannte Streamer und YouTuber haben sich in den letzten Jahren für einen Umzug entschieden. Neben Madeira hat es viele Streamer auch nach Malta und Dubai verschlagen.

Vorteile für das Auswandern

Das Feld rund um die Lets Player und Streamer ist alles andere als spärlich gesät. Neben Unge, der sich vermehrt mit Lets Plays und Reactions beschäftigt, gibt es YouTuber und Twitcher, die sich mit IRL-Streams oder ASMR beschäftigen. Der Bereich es Streamens ist mittlerweile gigantisch groß, so dass jeder seine Nische findet. Ein lukratives Special für Lets Player ist die Möglichkeit, Superchats zu erhalten. Superchats sind eine Funktion auf Twitch, die es Zuschauern ermöglicht, ihrem Lieblingsstreamer Geld zu spenden. Diese Funktion ist in vielen Ländern verfügbar und ermöglicht es Lets Playern, auch von Zuschauern außerhalb Deutschlands unterstützt zu werden.

Alles in allem gibt es für das Auswandern viele Vorteile. Der größte Nachteil ist jedoch, dass man seine Heimat und seine Freunde in Deutschland verlassen muss. Kleinere Besuche sind jedoch noch erlaubt, so lange diese zeitlich bestimmte Vorgaben nicht überschreiten.