Knossi Vorbild der Streamer-Szene

Knossi, dessen richtiger Name Jens Knossalla ist, wurde am 7. Juli 1986 in Malsch, Deutschland, geboren. Sein Weg zum Ruhm begann als Pokerspieler und er gewann sogar 2011 die Deutsche Pokermeisterschaft. Knossi fand jedoch bald seine Berufung im Online-Streaming und begann im Jahr 2014 damit, Inhalte auf der Plattform Twitch zu streamen. Über die letzten Jahre ist er in der Welt des Online-Streamings und der Unterhaltungswelt zunehmend bekannter geworden. Im letzten Jahr hat Knossi sogar beim Turmspringen teilgenommen. Mit seiner einzigartigen Persönlichkeit und seinem Talent für die Unterhaltung hat er in den letzten Jahren eine unglaubliche Fangemeinde aufgebaut und einen bemerkenswerten Aufstieg erlebt.

Star mit alltäglichen Problemen

Sein Stream besteht hauptsächlich aus Gaming-Content. Was damalige Lets Player aber wirklich von anderen Streamern unterscheidet, ist seine Fähigkeit, die Aufmerksamkeit seiner Zuschauer aufrechtzuerhalten und ihnen ein unterhaltsames Erlebnis zu bieten. Er ist bekannt für seine laute und humorvolle Persönlichkeit sowie für seine offene und ehrliche Art. Diese Eigenschaften haben ihm eine treue Fangemeinde eingebracht und er hat derzeit mehr als 1,5 Millionen Follower auf Twitch. Doch in der Lets Plays Szene ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Trotz seiner großen Popularität ist Knossi auch nur ein Mensch. So hat Knossi auch mit Problemen des alltäglichen Lebens zu kämpfen. Eine kurze Zeit hat sich der Streamer sogar gänzlich zurückgezogen. Stress belastete Knossi, so dass er sich gezwungen sah, eine Auszeit einzulegen.

Knossi knackt die 1-Million-Abonennten

Knossis Erfolg auf Twitch hat sich schnell auf andere Plattformen ausgebreitet, wie zum Beispiel auf YouTube, wo er ebenfalls sehr aktiv ist und eine große Anzahl an Abonnenten hat. Er hat auch eine Musikkarriere gestartet und mehrere Singles veröffentlicht, die gut bei seinen Fans ankamen. Dort wurde sein Alge-Video schnell zum Hit. Ein weiterer Grund für den Aufstieg von Knossi ist seine Beteiligung an einigen der größten Events und Turniere in der Online-Streaming- und Gaming-Community. Knossi hat auch eine wohltätige Seite und nutzt seine Bekanntheit, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Er hat bereits mehrere Spendenaktionen für verschiedene Organisationen durchgeführt, wie zum Beispiel für das Deutsche Kinderhilfswerk.

Knossi hat es geschafft, sich als einer der bekanntesten und beliebtesten Streamer in Deutschland und darüber hinaus zu etablieren. Seine einzigartige Persönlichkeit und seine Fähigkeit, seine Zuschauer zu unterhalten, haben ihm eine unglaubliche Fangemeinde eingebracht und er ist ein Beispiel dafür, wie man mit harter Arbeit und Talent in der Online-Unterhaltungsbranche erfolgreich sein kann.