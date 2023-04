Playstation 5 besser als ihr Vorgänger?

Seit dem Erscheinen der Playstation 5 im Jahr 2020 ist das Interesse an der Konsole unglaublich hoch. Die Nachfrage war sogar so hoch, dass es jahrelang zu Lieferengpässen kam. Man konnte die Nachfrage mit dem Angebot nicht im Ansatz sättigen. Das Jahr 2023 steht aber nun im Zeichen aller Gamer, da nun vermehrt Angebote auftauchen. Man konnte somit gleich zum Jahresanfang eine Verkaufsoffensive starten. Auch interessant diesmal ist, dass die Playstation 5 im Koop-Modus mit dem Vorgänger in den meisten Fällen funktioniert. Auch das Abo-Modell von Sony ist identisch. Doch was macht die PS5 so viel besser als ihren Vorgänger?

Vorteile der Playstation 5

Zunächst einmal ist die Hardware der PS5 deutlich leistungsstärker als die der PS4. Die PS5 verfügt über einen AMD Zen 2-basierten Prozessor mit 8 Kernen, der mit einer Taktrate von 3,5 GHz läuft. Im Vergleich dazu hat die PS4 nur einen AMD Jaguar-Prozessor mit 8 Kernen, der mit einer Taktrate von 1,6 GHz läuft. Die PS5 hat auch eine AMD Radeon RDNA 2-Grafikkarte, die eine Auflösung von bis zu 8K und eine Framerate von bis zu 120 fps unterstützt. Die PS4 hingegen unterstützt nur eine maximale Auflösung von 1080p und eine Framerate von bis zu 60 fps. Diese Leistungssteigerungen bedeuten, dass die PS5 Spiele in einer höheren Qualität und mit einer flüssigeren Bildrate darstellen kann. Lets Player setzen schon zu Beginn des Releases auf die Playstation 5. Kein Wunder, so haben die bekanntesten und populärsten Streamer ein Modell geschenkt bekommen. Ideale Werbung und Promotion für Sony. Um eine Playstation kommt derweilen auch kein Streamer drum herum, da es zum Gaming Equipment gehört. Nur wenige Gamer setzen nur auf den Gaming-PC.

Unterschiede zwischen Playstation 5 und dem Vorgängermodell

Ein weiterer großer Unterschied zwischen der PS5 und der PS4 ist die Festplattenkapazität. Die PS5 verfügt über eine 825-GB-SSD, während die PS4 entweder eine 500-GB- oder eine 1-TB-Festplatte hat. Die PS5-SSD ist nicht nur größer als die der PS4, sondern auch viel schneller. Dies bedeutet, dass Spiele schneller geladen werden und das Spielgeschehen flüssiger abläuft. Ein weiteres Highlight der PS5 ist der neue DualSense-Controller. Im Vergleich zum DualShock-Controller der PS4 verfügt der DualSense über haptisches Feedback und adaptive Trigger, die das Spielerlebnis verbessern. Durch das haptische Feedback fühlen sich Aktionen wie das Abschießen einer Waffe oder das Fahren eines Autos realistischer an. Die adaptiven Trigger passen den Widerstand der Trigger an die Aktionen im Spiel an, was die Immersion erhöht.

Neben diesen technischen Verbesserungen bietet die PS5 auch viele neue Funktionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Spiele nahtlos zu wechseln, ohne das Spiel zu beenden, oder die Möglichkeit, Screenshots oder Videos mit einem einfachen Knopfdruck aufzunehmen. Gerade für Lets Plays können diese Funktionen interessant sein. Die PS5 bietet auch eine größere Auswahl an Spielen, die speziell für die Konsole entwickelt wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Playstation 5 ein bedeutendes Upgrade gegenüber der PS4 darstellt. Mit einer leistungsstärkeren Hardware, einer größeren Festplattenkapazität, einem verbesserten Controller und vielen neuen Funktionen bietet die PS5 ein beeindruckendes Spielerlebnis. Obwohl die PS4 eine großartige Konsole ist, ist die PS5 der klare Gewinner, wenn es darum geht, das beste Gaming-Erlebnis zu bieten.