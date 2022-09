WM-Analyse bei der Bohndesliga

An diesem Montag war in der Fußball Bundesliga spielfrei. Dennoch kein Grund für die Rocketbeans zu pausieren. In der aktuellen Folge der Bohndesliga geht es um die kommende Weltmeisterschaft im Winter. In diesem Jahr kommt es schließlich aufgrund des Standortes zu einer Verschiebung im Kalender. So findet die WM in Katar in der Winterpause der Fußball Bundesliga statt. Generell gibt es die Bohndesliga auch in der spielfreien Zeit, da zu der Zeit meist Länderspiele anstehen. In diesem Fall konnte man noch einmal vor der WM den Kader der deutschen Nationalmannschaft ein wenig durchleuchten.

Rocketbeans tippen den WM-Kader

Neben einigen Analysen haben die Rocketbeans sich den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft einmal genauer angeschaut. Allen voran Hobby-Analyst Tobias Escher. Er sorgte in der aktuellen Folge für die Basis der zu besprechenden Themen. Er legte sich bei der deutschen Nationalmannschaft auf einige Namen fest, die es fortan zu diskutieren galt. Neben ihm waren noch Nils Bomhoff, der wieder einmal die Show als Moderator leitete, und Rocketbeans Urgestein und Frankfurt-Fan Etienne Garde anwesend. Einzig allein Nico Backspin fehlte in der illustren Runde, um die Bohndesliga, wie man sie kennt, zu komplettieren.

Die Qual der Wahl beim deutschen WM-Kader

Schaute man sich die Liste von Tobias Escher an, so wurde einem direkt klar, dass Hansi Flick bei der Nominierung des finalen Kaders die Qual der Wahl hat. Bei den Rocketbeans stand selbst ein Mats Hummels zur Diskussion, obwohl dieser derzeit beim BVB gesetzt zu sein scheint. Generell stellen die Borussen mit Süle, Schlotterbeck und Mats Hummels gleich drei potentielle Innenverteidiger der deutschen Nationalmannschaft. Dies war schon lange nicht mehr der Fall. Die Sturm-Reihe wird hingegen eher durch Spieler des FC Bayern München aufgefüllt. Müller, Gnabry, Musiala, Sane könnten somit alle vier von Beginn an ran und würden somit die Bayrische Achse vorne stellen. Kimmich ist hingegen die einzige wahrhaftige Stammkraft, auf die Hansi Flick mit Sicherheit bauen wird. Bei den anderen vieren könnte durchrotiert werden. Schließlich ist die deutsche Nationalmannschaft vorne gut bestückt. Neben den Bayern stehen noch Nmecha, Haverz, Timo Werner und Jonas Hofmann in den Startlöchern. Auch in der Zentrale kann Hansi Flick auf viel Potential zurückgreifen. Obwohl man Kimmich eigentlich als gesetzt ansieht, könnte es bei fehlender Leistung schnell adäquaten Ersatz geben. So könnten auch Maxi Arnorld und Gündogan die Position bekleiden. Und auch der lange verletzte Goretzka hat sich pünktlich zur WM in Katar nun wieder fit gemeldet und konnte beim FC Bayern schon wieder Spielminuten sammeln.