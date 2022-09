Die erfolgreichsten Twitch-Kanäle

Twitch hat YouTube in Sachen Streaming bereits seit einiger Zeit den Rang als Platzhirsch abgelaufen. YouTuber wie Simon Unge bleiben zwar der alteingesessenen Plattform treu, was aber dem Trend letztlich keinen Abbruch tut. Ganz trennen von YouTube möchten sich die Twitch-Streamer jedoch nicht. So laden viele Streamer am Ende des Tages noch Highlight-Videos auf YouTube hoch. Auf Geld verzichten möchte immerhin keiner. Auch die drei beliebtesten und sogleich erfolgreichsten Twitch-Kanäle haben auf YouTube ein zweites Standbein? Doch welche Lets Player oder Streamer sind auf Twitch am gefragtesten?

TheRealKnossi leitet die Top 3 auf Twitch ein

Wer hätte das vor 2 Jahren noch gedacht? Der ehemalige Casino-Streamer Knossi hat es in die Top 3 der erfolgreichsten Twitch-Kanäle geschafft. Mit 2.040.000 Followern steht er knapp vor Letshe (1,7 Millionen Follower) auf dem dritten Platz. Dabei war Knossi vor einigen Jahren noch ein unbekanntes Blatt. Bei Jens Knossalla hat sich in den letzten Jahren jedoch viel getan. Obwohl dieser vor einigen Jahren in Sachen Rankings auf Twitch noch relativ unbedeutend war, zog er sein Ding durch. Seine treue Community unterstütze den Streamer bereits damals schon so gut es ging. Seinen Hype generierte Knossi vor allem durch seine Slot-Streams und seiner Freundschaft zu MontanaBlack. Monte war zu dieser Zeit für Knossi ein Segen, da er durch ihn viel Aufmerksamkeit und somit auch Follower generieren konnte.

Trymacs der zweitbeliebteste Streamer auf Twitch

Trymacs, der vor allem durch seine bodenständige und sympathische bei den Twitch-Nutzern punktet, belegt mit 3.060.000 Followen den zweiten Platz. Trymacs ist schon lange auf Twitch unterwegs und übt sich an allem. So können seine Follower Lets Plays – vor allem Clash of Clans – sowie Reactions bestaunen. Jüngst hat er sogar einen eigenen Fußballverein gegründet, welchen man ebenfalls über Twitch verfolgen kann. Generell wirkt Trymacs sehr nahbar, was ihn zu Recht so erfolgreich auf Twitch macht.

MontanaBlack das Maß aller Dinge

Wenig überraschend steht MontanaBlack auf Platz eins bei den meistgefolgten Twitch-Kanälen. Mittlerweile folgen dem Streamer 4.630.000 Menschen. Eine Summe, die man sich kaum vorstellen mag. Berlin hat im Vergleich dazu gerade einmal 3,645 Millionen Einwohner. Wie populär Monte bei seinen Fans und Gamern generell ist, konnte man jüngst auf der Gamescom 2022 sehen. So konnte er sich kaum über die Messe bewegen, weil ihm ständig eine Vielzahl an Menschen gefolgt ist. Die Masse der Menschen, natürlich meist Kinder und Jugendliche, war sogar dermaßen groß, dass der Veranstalter Monte bat, nicht mehr über das Messe-Gelände zu laufen.