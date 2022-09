Die Wahl der besten Online-Slots

Wer online um Geld spielen möchte, sollte sich den Glücksspielanbieter gut aussuchen. Längst nicht jede Webseite ist vertrauenswürdig. Umso wichtiger ist es, gründlich zu recherchieren, bevor eine Entscheidung für oder gegen ein Casino getroffen wird.

Wenn Sie bei der Wahl des Casinos sorgfältig vorgehen, sparen Sie eine Menge Geld. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Online Spielotheken einen Casino Bonus vergeben. Die Höhe des Online Casino Neukundenbonus ist von Webseite zu Webseite verschieden. Während einige Casinos niedrige dreistellige Beträge vergeben, sind die Beträge auf anderen Seiten vierstellig.

Der Einzahlung Bonus wird Ihnen gleich nach der ersten Aufladung gutgeschrieben. Es ist gut möglich, dass sich der Casino Willkommensbonus auf die ersten drei oder vier Einzahlungen verteilt. In diesem Fall handelt es sich strenggenommen um Aufladeboni für Stammspieler. Als Online Casino Willkommensbonus wird normalerweise nur der Ersteinzahlungsbonus bezeichnet.

Wer kostenlos spielen mag, sollte nach No Deposit Angebote suchen. Diese sind fast in jedem Casino zu finden. Oft werden auch Free Spins angeboten, aber selten bietet ein Online Casino 100 Freispiele ohne Einzahlung. Deswegen würden wir empfehlen, dieses Angebot anzunehmen.

Weitere Kriterien bei der Casinowahl sind der Kundendienst, die Benutzerfreundlichkeit sowie die Spielauswahl. Der Ruf des Casinos ist von Bedeutung. Mehr dazu lesen Sie im folgenden Abschnitt.

Prüfen Sie die Reputation des Casinos

Bei der Wahl eines Online Casinos gibt es nichts Wichtigeres als die Reputation. Wer nicht aufpasst, riskiert, Geld zu verlieren. Nicht alle Casinos, in denen es einen Casino Bonus mit Einzahlung zu holen gibt, gehen mit dem Geld der Spieler sorgsam um. Es ist schon des Öfteren vorgekommen, dass statt des erhofften Casino Einzahlungsbonus eine schwarze Null auf dem Spielerkonto erschienen ist. Betrugsfälle sind im Casino-Business leider nicht ausgeschlossen.

Wenn Sie ein vertrauenswürdiges Casino mit Bonus finden möchten, legen wir Ihnen nahe, Ratgeberseiten zu besuchen. Hier können Sie detaillierte Testberichte über fast jedes Online Casino mit Bonus finden. Alternativ können Sie die Suchmaschinen dieser Seiten bemühen. Geben Sie dort einfach einen Begriff wie „Bester Online Casino Bonus“.

Ratgeberseiten sind wertvoll, weil Sie dort einen Online Casino Bonus mit Einzahlung beanspruchen können. Sie erhalten Feedbacks von Nutzern, die den betreffenden Casino Bonus bereits beansprucht haben. Auf das Urteil der Spielergemeinschaft können Sie sich verlassen. Auch Lets Player auf Twitch können hinsichtlich der Online Slot Plattform ab und zu hilfreich sein.

Zu den am besten bewerteten deutschen Online Casinos gehören:

IceCasino

Nordslot

Avalon78

Casiqo

Sons of Slots

Die meisten der genannten Casinos sind seit Jahren auf dem Gambling-Markt aktiv und gelten als vertrauenswürdig.

Prüfen Sie die Zahlungsoptionen

Die Zahlungsoptionen sind bei der Wahl eines Online Casinos ein wichtiges Qualitätskriterium. Je mehr Zahlungswege angeboten werden, desto besser. Die besten Casinos bieten den Spielern eine Mischung aus E-Wallets und traditionellen Methoden wie Banküberweisung und Kreditkarte an. Ein Plus sind Zahlungen per Kryptowährung.

Es ist kein Geheimnis, dass die Anzahl der Zahlungsoptionen stark variiert. Manche Casinos bieten keine Kryptowährungen an, während andere verstärkt auf Bitcoin und Co. setzen. Wieder andere schließen Zahlungen per Mastercard aus.

Zu den beliebtesten Zahlungsmethoden in Online Casinos zählen:

Trustly

Neteller

Kreditkarten

Sofort

Bitcoin

Paysafecard

Wenn Sie ein Casino ohne Einsatzlimit wählen, sind die Banking-Optionen besonders wichtig. Die Prepaid-Karte Paysafecard ist nur für begrenzte Beträge nutzbar. Wenn Sie per Kryptowährung einzahlen, sind die Limits wesentlich höher – und damit Ihre potenziellen Einsätze.

Wenn Sie ein Casino mit Bonus gewählt haben, sollten Sie Folgendes beachten: Nicht mit jeder Zahlungsmethode kann der Bonus im Casino beansprucht werden. Einige Seiten schließen Einzahlungen per Neteller kategorisch aus. Sie können zwar Geld einzahlen, aber keinen Online Casino Bonus erhalten.

Informieren Sie sich über die Auszahlungsraten und die Abbuchungsmöglichkeiten, bevor Sie ein Casino betreten. Legen Sie ein Budget fest und halten Sie sich daran. So können Sie Ihren Casino-Aufenthalt in vollen Zügen genießen.

Demoversionen, Boni & spezielle Features

Als Anfänger sollten Sie zuerst den Demomodus nutzen, den viele Slotmaschinen bieten. In einigen Casinos sind alle Slots im Demomodus spielbar. Andere Webseiten bieten weniger Slots ohne Echtgeldeinsatz an.

Das Üben im Demomodus hat zahlreiche Vorteile. Wenn Sie z.B. Sweet Bonanza kostenlos spielen, können Sie sich zuerst mit den Besonderheiten dieses Slots vertraut machen. Anschließend gehen Sie gut vorbereitet in das Spiel um Echtgeld.

Ein weiterer Vorteil von Demoversionen ist, dass Sie kein Geld verlieren können. Sie gehen keinerlei Risiko ein und können dennoch eine authentische Casino-Atmosphäre genießen. Sollten Sie zwischendurch etwas Abwechslung benötigen, wechseln Sie einfach an einen anderen Slot.

Den größten Lerneffekt haben Spiele mit Echtgeld. Der Grund liegt auf der Hand: Wer um virtuelle Chips spielt, hat nichts zu verlieren. Die Spieler können jedes Risiko eingehen, ohne Konsequenzen zu befürchten.

Wir raten Ihnen, nach einzahlungsfreien Boni Ausschau zu halten. Diese sogenannten No Deposit Boni sind ideal geeignet, um das Echtgeldspiel auszuprobieren. Im Unterschied zu klassischen Einzahlungsboni wird keine Aufladung verlangt. Sie müssen sich lediglich im Casino registrieren. Sie können problemlos mehrere No Deposit Boni beanspruchen. Gleich nach der Gutschrift suchen Sie sich einen geeigneten Automaten aus und starten Ihr Glücksspiel-Abenteuer.

Das Konzept des Glücksspiels verstehen

Ganz gleich, ob Sie einen Online Casino Bonus zu Ihrer Verfügung haben oder nicht: Sie sollten sich nicht unvorbereitet in Ihr Glücksspiel-Abenteuer stürzen. Es ist unabdingbar, sich vor dem Spielen umfassend zu informieren. Dies betrifft vor allem die Regeln der klassischen Casinospiele. Gemeint sind Spiele wie Roulette, Baccarat und Poker. Blackjack ist zu diesen Spielen zu zählen. Wichtig sind insbesondere die Gewinnwahrscheinlichkeiten.

Bei den Online Slots ist der RTP (Return to player-Prozentsatz) von Bedeutung. Dieser Prozentsatz gibt an, welcher Anteil des Einsatzes an den Spieler zurückfließt. Es handelt sich stets um Durchschnittswerte. Manche Slots weisen einen RTP von über 95 Prozent auf. Bei anderen Slots liegt der RTP bei 92 oder 93 Prozent.

An Slots mit geringer Volatilität können Sie mit häufigeren Gewinnen rechnen. Volatile Slots spucken seltener Gewinne aus. Diese fallen dafür relativ hoch aus. Progressive Slots sind an ein weltumspannendes Netzwerk angeschlossen. Die Gewinne speisen sich aus den Einsätzen der Spieler. Millionengewinne sind an solchen Slots nicht unrealistisch.

Starten Sie nicht ins Spiel, ohne sich über die verschiedenen Boni informiert zu haben. Informieren Sie sich außerdem über die Zahlungsoptionen und die Spielregeln. Ziehen Sie Casinos in Betracht, die über unterschiedliche Lizenzen verfügen (z.B. von der britischen UKGC oder der maltesischen MGA). Selbst der beste Casino Bonus ist wertlos, wenn der Anbieter nicht vertrauenswürdig ist.