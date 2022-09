Nils Bomhoff als Moderator bei den Rocketbeans

Jeder Freund der Rocketbeans auf YouTube wird die bekannten Gesichter dort kennen. Neben Etienne Garde gehört auch Nils Bomhoff zu den Aushängeschildern des YouTube-Kanals. Wie viele andere Bohnen hat auch Nils seine Karriere beim Gaming bekommen. So war sein erster TV-Auftritt am 6. April 2004 bei GIGA Games. Schon damals war er an der Seite von Daniel „Budi“ Budiman, der ebenfalls bei den Rocketbeans landete und noch heute dort vorzufinden ist. Generell haben sich die Rocketbeans damals aus Lets Playern und Gamern im Allgemeinen gebildet. Auch Etienne Garde und Simon Krätschmer, die zu den Begründern der Bohnen zu zählen sind, waren schon bei GIGA damals unterwegs. So ist es umso erstaunlicher, dass von der Basis noch so viele Urgesteine anzutreffen sind. Man kann zudem behaupten, dass die Rocketbeans im deutschsprachigen Raum sehr bekannt und auch erfolgreich sind. Dem YouTube-Kanal Rocket Beans TV folgen 595.000 Leute. Auch die Videos haben nicht selten über 100.000 Klicks.

Nils Bomhoff Moderator in der Bohndesliga

Jede Bohne hat seine Formate. So ist Nils Bomhoff der Moderator der Bohndesliga, eines der Erfolgsformate auf Rocket Beans TV. Dort führt Nils Bomhoff als Moderator seit Jahren durch die Sendung. An seiner Seite sind auch Etienne Garde, Tobias Escher und Nico Backspin. Bei diesen vier Personen kann man vom Stammpersonal sprechen. Nils ist jedoch auch in vielen anderen Shows der Rocketbeans zu sehen. Jedoch verbinden die meisten Nils mit der Bohndesliga. Als fußballbegeisterter HSV-Fan ist es natürlich klar gewesen, dass er prädestiniert für diese Show war. Zudem überzeugt Nils Bomhoff vor allem durch seine Skills als Moderator. Eloquenz, Schlagfertigkeit und der nötige Charme machen ihn unverwechselbar.

Nils Bomhoff ist auch solo unterwegs

Neben den Rocketbeans versuchen viele Bohnen sich ein zweites Standbein aufzubauen. So verfügen die meisten über einen eigenen YouTube-Kanal. So auch Nils Bomhoff. Jedoch ist Nils noch zu den Frischlingen zu zählen. Als Lets Player versucht er dort seit dem 26.10.2021 sein Glück. Aufgrund seiner Bekanntheit konnte er direkt mit einer Vielzahl an Abonnenten starten. Derweil folgen dem Hamburger 28.000 Menschen.