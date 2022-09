Etienne Garde beim Traumtelefon

Am 17.09.2022 sorgten die Rocketbeans für 90er Jahre Feeling. Vielen Abonnenten zwar nicht vertraut, spielten sie das Spiel „Traumtelefon – Bei Anruf Liebe“. Dieses Spiel war vor allem bei Mädchen in den 90er Jahren sehr beliebt. Doch Fans der Rocketbeans wissen, dass auf dem YouTube Kanal Rocket Beans TV bereits vor 3 Monaten eine Folge „Traumtelefon – Bei Anruf Liebe“ veröffentlicht worden ist. Bei dieser lustigen Session spielten Florentin, Johanna, Esther und Fabian Krane, um den heißersehnten Schwarm. Die Folge war mit nahezu 100.000 Klicks ein großer Erfolg für den Kanal. Somit war es abzusehen, dass die Rocketbeans noch einmal eine Schüppe drauflegen werden würden.

Bei Anruf Liebe in der Rocket Beans TV Edition

Bei der ersten Folge der Rocketbeans handelte es sich um das herkömmliche Spiel aus den 90er Jahren. Doch nun toppten die Bohnen dies und kreierten eine RBTV-Edition von „Traumtelefon – Bei Anruf Liebe“. Die Karten wurden durch reale Personen der Rocketbeans ausgetauscht. Auch die Einsprecher am Telefon waren von den Protagonisten höchstpersönlich. Ein äußerst witziges Unterfangen. Erst recht, wenn man Fan der Rocketbeans ist. Auch bei den Spielern wurde ordentlich durchgewürfelt. Nur Florentin war wieder mit von der Partie. Dazu kamen Etienne Garde, Marah und Anja. Alle waren von Beginn an in ihrer Rolle der 90er Jahre Teenies. Alle Protagonisten sind lange bei den Bohnen und auch als Lets Player bekannt. So hatte Florentin bis vor einigen Monaten noch eine eigene Lets Plays Sendung auf dem Kanal in derer er das Online Kartenspiel Magic: the Gathering Arena spielte.

Etienne Garde als Footballspieler

Ein wahres Highlight der Folge war Etienne Garde, der in seiner Rolle als Football spielender Teenager wahrlich aufging. Auch das Ambiente war wie bereits in der ersten Folge voll und ganz geglückt. Glück hatten die Spieler jedoch nicht. Die Runde gestaltete sich schwieriger als angenommen. So gaben die Rocketbeans selten gute Tipps, so dass viel vermutet und kombiniert werden musste. Wer letztlich gewonnen hat, wird man in der knapp 2-stündigen Folge selbst erfahren müssen. Spaß für den Zuschauer wird es in jedem Fall machen.