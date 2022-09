WM in Katar steht vor der Tür

Nicht mehr lange und die langersehnte WM in Katar startet. Dabei sei zugleich zu erwähnen, dass die Weltmeisterschaft in Katar zugleich die Kontroverseste ist und somit jetzt schon in die Geschichtsbücher eingehen wird. Boykottiert wird diese jedoch von keinem Land. So gehen bisher wie geplant alle 32 Länder an den Start. Beginnen wird die WM mit der Partie Katar gegen Ecuador. Das Gastgeberland geht somit im ersten Spiel als Außenseiter ins Rennen. Generell stehen die Chancen auf einen Titelgewinn der Kataris sehr schlecht. Bei der Gesamteinschätzung der Buchmacher stehen diese nämlich auf dem viertletzten Platz. Nur Costa Rica, Iran und Saudi Arabien haben laut den Experten noch weniger Chancen auf den Weltmeistertitel.

Wildes Sammeln von Panini-Stickern geht los

Wie zu jeder Weltmeisterschaft geht auch die Sammelleidenschaft der Deutschen wieder los. Das aktuelle Paninialbum zur WM 2022 gibt es bereits seit August im Handel. Ein Päckchen der Panini-Sticker kostet einen Euro und enthält 5 Sticker. Im Gegensatz zur letzten WM hat sich der Preis somit leicht erhöht. Dennoch wurde die Begeisterung der Deutschen wieder direkt zu Release geweckt. Generell gehen die Panini-Sammelalben zu den großen Meisterschaften immer gut weg. In diesem Jahr gibt es sogar 50 Spezial-Sticker, was zudem noch einmal zusätzlich den Verkauf ankurbeln könnte. Somit darf nun wieder kräftig gesammelt und getauscht werden. Einige aufgeklebte Panini-Sticker finden sich auch in der Bohndesliga auf Rocket Beans TV im Studio wieder. Hier wird am kommenden Montag eine Spezial-Ausgabe zur WM in Katar ausgestrahlt.

Spezial-Ausgabe der Bohndesliga zur WM in Katar

Die Länderspielpause muss effektiv genutzt werden. Dies dachten sich auch die Rocketbeans, die am kommenden Monat eine Spezialausgabe zur Weltmeisterschaft in Katar ausstrahlen. Bei dieser Sendung handelt es sich um einen Analyse-Talk, wo Tendenzen, Trends und Formen der aktuellen WM-Teilnehmer ausdiskutiert werden. Spannend wird es sein, zu sehen, wen die Rocketbeans favorisieren. Laut Buchmachern werden den Brasilianern in diesem Jahr die größten Chancen auf den Titelgewinn zugesprochen. Deutschland befindet sich hierbei lediglich auf Rang sechs. Die ersten drei Plätze würden in diesem Fall Brasilien, England und Frankreich unter sich ausmachen.

Die Deutschland-Gruppe ist nicht zu unterschätzen

Deutschland hat es in diesem Jahr in Katar besonders schwer. So trifft man in der Gruppenphase bereits auf Spanien. Aber auch die beiden anderen beiden Länder sind für die deutsche Mannschaft keine Laufkundschaft. So wird diese Gruppe kommende Woche auf dem Kanal der Rocketbeans ausführlich durchleuchtet. Mit Japan und Costa Rica warten nämlich zwei Länder mit Überraschungspotential. International haben beide Länder schon gezeigt, was sie draufhaben. Bei der WM in Brasilien 2014 schaffte es Costa Rica sogar ins Viertelfinale und scheiterte dort nur knapp im Elfmeterschießen gegen die Niederlande.