So wird der Wert von Casino-Boni berechnet

Mit Casinospielen in einem Online Casino kann man jede Menge Spaß haben und sogar echtes Geld gewinnen. Sie werden immer beliebter, weil sie Tag und Nacht bequem von zuhause aus oder über Smartphones und Tablets zugänglich sind.

Neue Online Casinos mit Startguthaben bieten eine breite Palette an Casinospielen wie Roulette, Poker oder Blackjack, die man mit einem Willkommensbonus spielen kann. Treuen Spielern werden regelmäßig verschiedene Boni als Belohnung im jeweiligen Online Casino angeboten – oftmals sogar mit lukrativen Freispielen. Ein Bonus erhöht das Startkapital bzw. die Einzahlung, er verlängert die Spieldauer und Freispiele vergrößern die Chancen auf Geldgewinne.

Der Spieler bekommt Casino-Bonus nicht nur so einfach geschenkt, sondern er muss sich an Bonusbedingungen halten und erfüllen, wenn er sich seine Gewinne auszahlen lassen will. Da jedes Online Casino mit Echtgeld Bonusfür sich ganz unterschiedliche Regeln festlegt, ist es grundsätzlich wichtig, genau über die Boni Bescheid zu wissen und die Besonderheiten zu kennen. Auch der Glücksspielstaatsvertrag macht seit ein paar Jahren das Gamblen im deutschsprachigen Raum interessant. Nachfolgend erklären wir detailliert, wie man den Wert von Casino-Boni berechnet.

Was ist der erwartete Wert von Casino-Boni

Ein Bonus ist meistens ein Dankeschön für das Registrieren in einem Online Casino oder eine Belohnung für treues Spielen. Diese „Geschenke“ gibt es in unterschiedlichen Varianten:

Willkommensbonus – diese Boni sind an neue Spieler gerichtet, die sich zum ersten Mal registrieren und/oder zum ersten Mal eine Einzahlung vornehmen.

– diese Boni sind an neue Spieler gerichtet, die sich zum ersten Mal registrieren und/oder zum ersten Mal eine Einzahlung vornehmen. Casino Bonus ohne Einzahlung sofort (No Deposit Casino Bonus) – ihn erhält man für die Registrierung, er ist besonders lukrativ und sollte durchaus genutzt werden.

– ihn erhält man für die Registrierung, er ist besonders lukrativ und sollte durchaus genutzt werden. Cashback Bonus – selten, aber er wird angeboten. Hierbei wird der Bonuswert an der Höhe der Verluste berechnet: In Relation dazu werden diese Verluste ausgezahlt.

– selten, aber er wird angeboten. Hierbei wird der Bonuswert an der Höhe der Verluste berechnet: In Relation dazu werden diese Verluste ausgezahlt. Reload Bonus – Spieler erhält bei erneutem Einzahlen einen Bonus.

– Spieler erhält bei erneutem Einzahlen einen Bonus. Freispiel Bonus – FreeSpins gibt es oftmals in Verbindung mit einem Willkommensbonus und es handelt sich dabei nicht um Bonusgelder, sondern um Freispiele an bestimmten Slots. Oftmals sind sie auch ein kostenloser Casino Bonus ohne Einzahlung

Ein 13 Euro Bonus ohne Einzahlung ist beispielsweise für neue Casinospieler ein perfektes Geschenk in einem Online Casino mit gratis Startguthaben für die Welt der Glücksspiele. Sie können – ohne eigenes Geld zu investieren – die Glücksspielplattform und die Spiele kennenlernen, Gewinne generieren und echtes Geld gewinnen.

Der erwartete Wert

Man kann diesen Wert mit einer einfachen Berechnung herausfinden. Es gibt nur zwei Faktoren, die man dafür wissen muss:

die Anzahl der Einsätze, die man platzieren möchte

den Hausvorteil des Casinospiels

Der Wert eines Casinospiels wird berechnet, indem man den Geldbetrag, der eingesetzt werden soll, mit dem Hausvorteil multipliziert.

Beispiel: Ein Spielautomat hat einen Hausvorteil von 5 Prozent und geplant ist, die Walzen 1.000 Mal für 1 Euro pro Spin zu drehen. Jetzt werden die 1.000 Euro mit 0,05 multipliziert, was eine Summe von 50 Euro ergibt.

Somit beträgt der erwartete Wert dieses Spiels 50 Euro an Verlust. Auf lange Sicht verliert man also 50 Euro für jede 1.000 Euro, wenn man an diesem Slot spielt.

Der Hausvorteil jedes Casinospiels wird immer veröffentlicht. Daher ist es besonders wichtig, nach ihm zu suchen, um diese Zahl mit der Gesamtsumme der Einsätze zu multiplizieren.

So berechnet man den erwarteten Wert von Casino-Boni

Bei dem zu erwartenden Wert handelt es sich um ein einfaches Konzept der Wahrscheinlichkeit, dass das durchschnittliche Ergebnis eines zufälligen Ereignisses beschreibt. Es hilft dem Spieler zu bestimmen, wie profitabel es langfristig sein wird, bestimmte Glücksspiele zu spielen.

Um den Wert für Casino-Boni zu ermitteln, bedarf es drei wichtiger Informationen:

Bonusbedingungen – das ist die Häufigkeit, mit der Bonusgeld umgesetzt werden muss, bevor es in Bargeld umgewandelt werden kann (in der Regel zwischen 25 und 45x).

– das ist die Häufigkeit, mit der Bonusgeld umgesetzt werden muss, bevor es in Bargeld umgewandelt werden kann (in der Regel zwischen 25 und 45x). Hausvorteil – das ist der Vorteil des Online Casinos (beispielsweise 2,7 Prozent beim europäischen Roulette).

– das ist der Vorteil des Online Casinos (beispielsweise 2,7 Prozent beim europäischen Roulette). Bonushöhe – das ist der Bonusgeldbetrag, den ein Spieler bekommt.

Wenn diese Informationen bekannt sind, wird der Hausvorteil mit den Bonusbedingungen multipliziert.

Beispiel: 100-Prozent-Ersteinzahlungsbonus von 200 Euro, der 30 Mal gesetzt werden muss, was 6.000 Euro entspricht. Das Casinospiel hat einen Hausvorteil von 3 Prozent.

• Die Formel ist einfach: 6.000 Euro x 0,03 = 180 Euro

Es ist beim Setzen des Bonus damit zu rechnen, dass 180 Euro verloren werden. Ob er profitabel sein wird, kann man erkennen, indem man von der Gesamthöhe des Bonus diese 180 Euro abzieht. Der erwartete Wert (Gewinn) beträgt auf lange Sicht 120 Euro. Mittelerweile gibt es auf Plattformen wie YouTube oder Twitch einige Lets Player, welche die Thematik ausgiebig thematisieren und analysieren.

Wettanforderungen

Bevor man seine Gewinne aus dem Bonus abheben darf, muss der Gesamtbetrag eine bestimmte Anzahl mit Spielen umgesetzt werden. Das bedeutet beispielsweise bei einer Wettanforderung von 40 Mal und einem Bonus von 100 Euro, erfordern die Bedingungen, dass man 4.000 Euro freispielen muss. Die Bedingungen sollen verhindern, dass Spieler sich einfach nur den Bonus schnappen und den Anbieter wechseln.

Hausvorteil

House of Edge (Hausvorteil) ist bei Glücksspielen die Art und Weise, wie das Online Casino immer gewinnt.

Beispiel eines Spielautomaten mit einem Hausvorteil von 3 Prozent: Das bedeutet, dass das Casino über einen langen Zeitraum 3 Euro von jeden 100 Euro verdient, die gesetzt wurden. Auch neue Online Casinos 2023 mit Startguthaben ohne Einzahlung haben Casinospiele mit einem niedrigeren Hausvorteil. Die Suche danach lohnt sich.

Wie man den erwarteten Wert von Casino-Boni verbessert

Nachdem man die Besonderheiten eines Casino-Bonus kennt und über den Hausvorteil Bescheid weiß, sollte man sich nun darum kümmern, wie man den erwarteten Wert verbessern kann. Der optimalste Weg ist Casinospiele mit einem niedrigen Hausvorteil zu finden sowie nach einem Casino-Bonus mit niedrigen Wettanforderungen zu suchen.

Der Hausvorteil kann in den Online Casinos im Spiele Portfolio stark variieren und das bei ähnlichen Spielen wie beim europäischen oder amerikanischen Roulette. Hierbei kann man sehr schnell feststellen, dass die amerikanische Variante von Roulette einen Hausvorteil von 5,26 Prozent hat. Im Vergleich zum europäischen Roulette ist es sehr ungünstig, da dieses nur einen Hausvorteil von 2,7 Prozent hat.

Im Großen und Ganzen kann man feststellen, dass Jackpot Slots stets einen viel höheren Hausvorteil haben als die Standard Slots. Obwohl die Mehrheit der Spielautomaten über einen Hausvorteil von etwa 5 Prozent verfügt, ist es möglich, Slots mit nur 2 Prozent Hausvorteil zu finden.