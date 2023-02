Far Cry neu im PS-Spielekatalog

Die Zeiten, wo man sich noch haptisch an den Playstation-Spielen erfreute, sind bereits lange Geschichte. Mittlerweile lädt man Spiele direkt auf seine Konsole. Dieses Konzept hat sich Sony sehr zu Nutze gemacht und bietet seit einiger Zeit bestimmte Abo-Modelle an. Das neue Abo-Modell von Sony scheint bei den Nutzern auch bis dato sehr gut anzukommen. Regelmäßig werden die Spielekataloge aufgefüllt, so dass jedem Gamer monatlich neue Spiele zur Verfügung stehen. Lets Player, die nicht über so viel Geld verfügen, können somit monatlich viel Neues an Games ausprobieren.

Far Cry Highlight im Spielekatalog

Far Cry zählt zu den angesagtesten Ego-Shooter Spielen auf der Playstation. Dementsprechend groß war die Freude der Abonnenten als gleich zwei Teile der Erfolgsreihe hinzugefügt worden sind. Somit können die Gamer sich fortan über Far Cry: New Dawn und Far Cry 5 freuen. Insgesamt sind somit sechs Spiele der Reihe im Spielekatalog vertreten. Neben den neuen Teilen gibt es nämlich mit Far Cry 3 ebenfalls die Klassiker. Dass das Interesse bei Far Cry sehr hoch war, zeigen auch die vielen Lets Plays auf den Streaming Plattforme wie Twitch oder YouTube.

Kostenlose Spiele im Januar

Neben den Spielen im Katalog gibt es auch wie jeden Monat die zeitlich limitierten kostenlosen Spiele. Diese Spiele können auch beim günstigsten Abo genutzt werden. In diesem Fall zahlt man lediglich 59,99 Euro pro Jahr. Mittlerweile bekomm man auch sehr viel für sein Geld. Standen die kostenlosen Spiele oftmals in der Kritik, so versorgt Sony die Gamer seither mit wahren Highlights. Ebenfalls ist der Genre-Mix positiv zu erwähnen. So gab es Zombie-Spiele im PS Plus Abo, wie auch Spiele für Rennspielliebhaber. Einmal heruntergeladen können diese Spiele immer wieder gespielt werden, auch wenn der Monat beendet ist. Lediglich das Abo muss noch bestehen. Bei den aktuellen Spielen im Januar handelt es sich um: Star Wars Jedi: Fallen Orders, Fallout 76 und Axiom Verge 2. Vor allem aber Star Wars Jedi sticht hinsichtlich seiner Popularität bei den kostenlosen Spielen heraus. Aber auch Fallout 76 macht richtig Spaß. Vor allem Fans der Reihe werden diesen Open-World-Multiplayer lieben.