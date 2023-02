5 Wege, wie Sportspiele die Spieleindustrie revolutioniert haben

Elektronische Sportarten, E-Sports oder ebenso als Sportspiele bekannt, haben die Spieleindustrie in den letzten Jahren revolutioniert. E-Sports bezieht sich im Wesentlichen auf organisierte, wettbewerbsorientierte Videospielveranstaltungen. Obwohl es dieses Konzept schon seit 1970 gibt, hat der Sport erst vor kurzem im globalen Gaming-Bereich an Bedeutung gewonnen.

E-Sports hat sich ständig weiterentwickelt und die Gaming-Branche dabei maßgeblich verändert. Zu den wichtigsten treibenden Kräften hinter dem Wachstum gehören technologische Innovationen und ein gesteigertes Bewusstsein. Während Videospiele vielleicht mit einer Handvoll Freunden begannen, die versuchten, eine Nacht zu verbringen, ist das Endprodukt eine Multi-Milliarden-Industrie. Der E-Sports-Sektor ist eine Multi-Milliarden-Industrie für sich.

Denken Sie an die großen E-Sports-Events, das konkurrenzlose Sponsoring- und Marketingpotenzial und die Online-Gaming-Erlebnisse in Echtzeit auf der ganzen Welt. Überraschenderweise kann man bei vielen neuen Wettanbietern sogar Wetten auf E-Sport-Events platzieren. Wir zeigen Ihnen einige der Wege, wie es dazu gekommen ist.

1. Wettbewerb und Zusammenarbeit

Reguläre Videospiele sind in der Regel für Einzelspieler ausgelegt und Sie müssen nicht wirklich auf ein Team zurückgreifen. Im Gegenteil dazu können Sie bei E-Sports Teil eines Sportteams sein und müssen mit Ihren Mitspielern zusammenarbeiten. Dies kann ganz anders sein als bei klassischen Multiplayer-Spielen, da Sie hier kooperativ spielen müssen, um den Sieg zu sichern.

Normalerweise spielt man oft gegen Bösewichte, um Erfolg zu haben, doch im Sport muss man als Team zusammenarbeiten, um den Gegner zu schlagen. Diese Spielmethode macht E-Sports zu einer kooperativen Spielart, bei der Sie sich darauf verlassen können, dass Ihre Teamkollegen Sie bis zum Ende durchbringen.

Aufgrund des Erfolgs, den E-Sports erreicht hat, versuchen neue Spiele nun regelmäßiger, einige dieser Elemente in ihre eigenen Kreationen einzubringen. Bei Shooter-Spielen können Sie beispielsweise als Teil eines Trupps spielen und zusammenarbeiten, um ein Gebiet zu erobern. Dieser wettbewerbsorientierte und dennoch kollaborative Ansatz für das Spielen ist innovativ und beeindruckend, da er Menschen dazu bringt, zusammenzuarbeiten und gleichzeitig nach Gewinnen zu streben.

2. Wachstum der Gaming-Community

Eines der besten Dinge, die aus der Gaming-Branche kommen, ist das Wachstum der Gaming-Community. Gaming ist für Menschen zu einer Möglichkeit geworden, sich von ihrem geschäftigen Leben zu lösen und sich in einer völlig anderen Welt zu verlieren. Nicht nur das, denn viele Menschen sehen das Spielen auch als eine Form der Geselligkeit. Sobald sie ihr Headset aufgesetzt haben, können sie stundenlang mit ihren Freunden chatten und diese soziale Zeit genießen, während sie gleichzeitig ihre Lieblingsspiele spielen.

Früher wurde angenommen, dass Gaming und E-Sports die Menschen faul und unmotiviert macht, aber das ist nicht der Fall. Die Leute kommen jetzt auf die Idee, dass Gaming tatsächlich gut für ihre geistige Gesundheit sein kann. Sie müssen sich Gaming wie jedes andere Hobby vorstellen. So wie Menschen Fußball spielen, um Stress abzubauen und Kontakte zu knüpfen, tun Menschen dasselbe mit Sportspielen.

3. Die Twitch-Ära

Twitch gilt weltweit als führende Streaming-Plattform für Videospiele, insbesondere im Bereich E-Sports. Es hat eine entscheidende Rolle bei der Revolutionierung der Gaming-Welt gespielt, indem es verändert hat, wie Spieler auf Gaming-Titel zugreifen und diese konsumieren. Professionelle E-Sportler auf Twitch verlangen enorme Werbegebühren und Gehälter und die meisten sind kaum in den Zwanzigern.

Die Plattform hat es geschafft, E-Sports einem völlig neuen Publikum zugänglich zu machen. Sie ist ebenfalls dafür bekannt, persönliche Ansichten der weltbesten Spielern anzubieten, die Einblicke geben, wie man beim Spielen besser wird. Zusammen mit den großen Events und Wettbewerben, die auf der Plattform veranstaltet werden, hat dies dazu beigetragen, den Sport zu einer Multi-Milliarden-Dollar-Industrie auszubauen. Angesichts des Erfolgs, den E-Sports mit Streaming-Plattformen erzielt hat, schließen Spieleentwickler jetzt Vereinbarungen mit führenden Streamern wie Twitch und Roblox, um ihre Marktreichweite zu erhöhen.

4. Wetten und Videospiele

Diese Offenheit, Neues auszuprobieren, prägte die folgenden Jahre. Im Jahr 2003 wurde das Online-Glücksspiel ins öffentliche Bewusstsein gerückt, als Chris Moneymaker, ein Online-Qualifikant, das Main Event der World Series of Poker gewann. Sein Erfolg inspirierte Millionen von Spielern dazu, online Poker zu spielen. Dieser Dominoeffekt führte dazu, dass Onlinecasinos und Buchmacher gleichwohl von einem Boom an Neukunden und einem enormen Anstieg der Zahl an Glücksspielseiten profitierten, die sich auf Sportwetten spezialisierten.

5. Mobiles Spielen

Heutzutage können Sie jedoch nicht nur auf PCs oder Konsolen spielen, sondern auch auf Mobiltelefonen. Dies ist ebenfalls dem Sport zu verdanken. Da Streaming-Plattformen wie Twitch dazu beigetragen haben, die Popularität von E-Sports zu steigern, hat E-Sports wiederum dazu beigetragen, dass er den Übergang zum mobilen App-Gaming schafft. Viele E-Sports-Spieler sind mittlerweile Profis geworden und können so tolle Sponsoring-Deals erhalten und werden dafür bezahlt, Handyspiele zu promoten.

Durch die Präsentation der wunderbaren Welt des mobilen App-Gamings beim Streamen von E-Sports ist eine erstaunliche Beziehung entstanden und hat Tausende ermutigt, ihre Spiele auf ihren Handys mitzunehmen.