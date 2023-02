Endlich wieder Bohndesliga!

Lange hat es gedauert, aber nun können sich Fans und Freunde des gepflegten Fußball-Talks über die Bohndesliga freuen. In der aktuellen Episode zum 16.Spieltag der Fußball Bundesliga klickten bereits wieder über 70.000 Zuschauer auf YouTube rein. Die lange Abstinenz der Bohnen ist somit erst einmal vorüber.

Kein Bohndesliga-Format zur WM

Normalerweise hätten die Rocketbeans auf ihrem Kanal in der langen Winterpause über die Fußball WM in Katar debattiert. Doch die WM-Analyse der Rocketbeans fiel ins Wasser. Nach ein, zwei kurzen Anläufen hatte man sich dazu entschieden, nicht von der WM in Katar zu berichten. Zu kontrovers war die damalige Debatte rund um die Weltmeisterschaft. Diesem Beispiel habe sich auch viele weitere Fußball-Talks angenommen. Obwohl sich viele auf die WM-Debatten gefreut haben, stieß der Boykott kaum negativ auf. Ganz im Gegenteil. Den Rocketbeans wurde eine gewisse Haltung attestiert, die wünschenswert ist. Schließlich sind sie immer frei heraus und lassen sich nicht verbiegen. Dies ist besonders gewesen, da sie sogar somit auf bestimmte Werbeverträge verzichtet haben.

Am 16. Spieltag hat es geknallt

Wie gewohnt führte Moderator Nils Bomhoff durch die aktuelle Sendung, die wieder in Bestbesetzung stattfand. Neben Nils waren somit Etienne Garde und Nico Backspin physisch im YouTube Studio vertreten. Allein Tobias Escher ließ sich wie in den letzten Sendungen dazuschalten. Anhand der vielen Reaktionen auf das YouTube-Video lässt sich ablesen, dass die Eröffnungssendung ein voller Erfolg war und schon wieder Lust auf mehr macht. So gab es am 16.Spieltag einige Knaller-Partien, die viel Potential boten. So unter anderem die brutale Klatsche des SV Werder Bremens. Häme musste Nico Backspin sich somit diese Folge nonstop geben. Aber auch der VWL Wolfsburg wird allmählich zu einem ernstzunehmenden Verein, über den es sich zu Diskutieren lohnt. Mit 6-0 gewann man daheim gegen Freiburger, die zur Winterpause noch den zweiten Platz innehatten. Diesen mussten die Breisgauer jedoch bis heute einbüßen und befinden sich – Stand heute – lediglich auf dem 6.Tabellenplatz wieder. Die Chance auf Widergutmachung bekommen die Freiburger aber direkt heute schon. So treffen sie daheim auf die Augsburger und gehen somit als klarer Favorit in die Partie. Die drei Punkte, die eingeplant sind, sind für die SC Freiburg auch bitternötig, um den Anschluss nach oben zu wahren.