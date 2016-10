FIFA 17: Der Schuss in die Premier League

FIFA ist eines der bekanntesten Sport Spiele unserer Zeit. Seit dem 20. Jahrhundert gibt es nun schon FIFA Spiele. Von Anfang an fesseln die FIFA Spiele Massen an Fußball Fans vor den Fernseher oder Monitor. Von Spiel zu Spiel ist es immer wieder ein anderes Gefühl. Doch was macht FIFA 17 so besonders? Das finden wir nun heraus!

Jedes Jahr ein neues Spiel der FIFA Reihe. Jedes Jahr sind es kleine Veränderungen, welche die Fußball Fans unter den Gamer wieder an die Konsolen und PCs fesselt. Dieses Mal darf ich mich in die Fußball Welt von FIFA stürzen und herausfinden, warum das Spiel so viele Fans besitzt. Und los geht es!

Grafik

Fangen wir als erstes mit der Grafik an. Bei den FIFA Spielen kann kein großer Sprung mehr im Bereich Grafik herrschen. Jedoch gibt es immer nur Feinheiten, die das Spiel verändern. Bei FIFA 17 ist die Grafik ziemlich gut, wenn sich sogar fast am Limit. Den Spielern sieht man an, dass sie schwitzen, die Bälle sind sehr detailliert. Selbst die Schuhe zeigen Feinjustierungen.

Man sieht sehr gut, wie sich der Regen auf dem Spielfeld zeigt. Sobald es regnet kann man die Fußstapfen der Spieler sowie die Richtung, welche der Ball genommen hat sehen. Was hier jedoch stört: Die Fans haben nicht viel von der Grafik Schminke abbekommen. Diese sind weiterhin verpixelt bzw. zeigen eine niedrige Grafik auf, selbst auf der höchsten Grafikeinstellung. Trotzdem sieht das Gesamtpaket ziemlich gut aus und kann sich sehen lassen. An dieser Stelle wollen wir jedoch nicht zu viel verraten.

Gameplay

Jeder weiß eigentlich wie Fußball geht, oder? Aber was genau ist bei FIFA 17 so besonders daran? Das ist recht einfach zu erklären. In FIFA 17 soll, laut EA, die KI nun „mitdenken“. Das heißt: Mitspieler laufen sich frei, bieten sich an, agieren in etwa wie ein richtiges Team Mitglied. Spielt man im „The Journey“ Modus als einziger Spieler, so agiert die KI, seiner Schwierigkeit angemessen, komplett selbst. Sie geben Flanken, bieten sich an, verteidigen selbstständig und versuchen auch vernünftig Tore zu schießen.

Die Physik bei FIFA hat sich jedoch kaum verändert. Die Bälle fliegen, genauso wie die Spieler… Ja, richtig gehört. Im Laufe des Spiels merkt man, dass sich hier und da kleine Bugs eingeschlichen haben. Diese sind jedoch kein Grund, dass Spiel in die Ecke zu werfen. Es sind kleine Schmunzel Momente, die dem Spieler aus dem Spiel reißen und ein kleines Lachen entlocken können. So bewegt sich der Torwart zum Beispiel als Robbe auf dem Boden oder wenn der Torwart beim Schuss dazwischen greift, dass der Spieler dann quasi auf dem Rücken gerollt unter dem Torwart liegt. Dies behindert das Spielgeschehen jedoch in keiner Weise. Auch die Torsequenzen sind sehr gut eingefangen. Sobald ein Spieler ein Tor erzielen konnte, kann er „Jubeln“. Durch mehrere verschiedene Jubelmöglichkeiten ist es dem Spieler erlaubt richtige Kunststücke hinzulegen.

Auch die Zwischensequenz zwischen den Halbzeiten sind sehr gut geworden. Die Kamera Führung sowie die dazu gesetzten Kommentare der Kommentatoren sind hier eher unpassend oder auch nicht Synchron gesetzt. Trotzdem kann man sich diese immer wieder ansehen. Gute Schussversuche, Paraden sowie auch Schüsse die daneben gingen, alles ist dabei. Die Fans dürfen aber auch nicht vergessen werden. Die Fans in FIFA 17 brüllen hier einen wortwörtlich an. EA hat in FIFA 17 die Rufe und Emotionen der Fans von jedem Verein sehr gut eingefangen. Je nachdem ob ihr gut oder schlecht seid, verhält sich dementsprechend auch die Stimmung der Fans. Seid ihr kurz vor einem Sieg, ist die Stimmung am Kochen. Seid ihr jedoch mit eins zu null im Rückstand so platzt die Stimmung richtig. Die virtuellen Fans geben dann nochmal so richtig Power um euch einzuheizen.

Jetzt haben wir aber auch fast die Steuerung vergessen. Die Steuerung hat sich im wesentlichen gar nicht vom Vorgänger verändert. Hier und da wurden ein paar Feinheiten eingestellt, die das Gefühl am Gamepad oder der Tastatur noch einmal verbessern sollen. Pässe sind präzise und Flanken elegant.

The Journey

Im Namen von Alex Hunter schlüpfen wir in die Rolle eines aufsteigenden Sternes. Ein kleiner Story Modus ist nun auch in FIFA 17 enthalten. Als kleiner Junger geht die Reise bereits los. Jedoch fangen wir dort nicht an Alex Hunter selber zu spielen, sondern sehen die Vorgeschichte von Alex Hunter. Als kleiner Junge begeistert sich Hunter für den Fußball und wird schon dort von einem Scout ins Visier genommen. Auch sein bester Freund, Walker ist von Anfang an dabei. Seit klein auf sind Hunter und Walker schon beste Freunde. Als Enkel eines legendären Fußball Spielers – seinem Opa – hält der Scout seit dem ersten Spiel, welches er von Hunter sah, große Stücke auf ihn. Damit beginnt “The Journey” von Alex Hunter. Unser erstes Spiel beginnt in unserem ersten Scout Spiel. Da wir anscheinend es nicht weit in der Fußball Akademie gebracht haben, ist dies unsere letzte Chance in die Premier League zu kommen. In diesem Test Spiel wird gleichzeitig unser Rating bestimmt.

Mit Rating wird hier die Punktzahl gemeint, nachdem der Spieler bewertet wird. Nach dem Test Spiel dürfen wir uns einer Mannschafft anschließen. Dort ist zu beachten, dass wenn die Wertung niedriger ist, als die, die benötigt wird um als Stammspieler genommen zu werden, wir meist nur im letzten Viertel des Spiels an dem Spiel teilnehmen können. Hier heißt es also: Was ist uns lieber, mehr Geld oder öfters auf dem Platz stehen und spielen. Während des Geschehens werden wir von einer anderen Mannschaft für die Champions League ausgeliehen und müssen uns von dort wieder nach oben kämpfen. Dadurch kann jedes Spiel in zwei Richtungen gespielt werden: Nur mit dem Spieler Alex Hunter oder mit dem ganzen Team. Sollte man hier noch nicht zum Start des Spieltages eingewechselt werden, so wird dies bis zu dem Zeitpunkt simuliert, wo dann auch Alex Hunter auf das Feld geschickt wird.

Durch die Zwischensequenzen werden wir in das Leben von Hunter hineingezogen. In diesen Zwischensequenzen müssen wir das Verhalten von Hunter steuern. Dort haben wir die Auswahl zwischen Wildheit, Cool oder Ausgeglichen. Je nachdem wir uns entscheiden wirkt sich dies auch auf den Charakter von Hunter aus. Hier heißt es ausgeglichen zu handeln um so dem Trainer und den Fans zu gefallen. Durch Sponsoren, Fans, Feinden, Freunde, sowie Spieltage kämpfen wir uns an die Spitze. Was euch dort erwarten wird verraten wir jedoch hier nicht.

FIFA Ultimate Team

FIFA Ultimate Team hat sich zum Vorgänger kaum verändert. Wie auch in FIFA 16 heißt es hier: Trainer spielen. Verein Gründen, Spieler suchen und dann ab auf das Spielfeld. FIFA Ultimate Team ist eigentlich eher ein Team Manager statt nur ein Fußball Simulator. Man übernimmt Verantwortung für ein komplett eigenes Team und muss durch Kauf oder Verkauf das Team in der Wertung verbessern. Auch die Chemie muss hier stimmen also packen wir Spieler zusammen, die im gleichen Land sind oder sich auch so verstehen. Eine Neuheit in FIFA 17 Ultimate Team ist jedoch, dass jede Woche eine neue Auswahl von Spielern gezeigt werden, die herausragend sind. Und das für wenig Geld. Auch wie im Vorgänger hat man hier die Möglichkeit sein Team nach seinen Wünschen zu formen. Ob man damit das beste Team hat ist eine komplett andere Sache.

Atmosphäre

Wie auch in jedem Spiel muss die Atmosphäre passen. Ansonsten fehlt einem das gute Gefühl, wenn man ein Spiel spielt. Wie bereits oben in der „Gameplay“ Sektion beschrieben macht hier die Stimmung der Fans einen ziemlich großen Faktor aus. Die Fans sind immer total aus dem Häuschen und auch die Kommentatoren sind gut besetzt. Alles im allem ist es ein sehr gutes Gefühl, wenn man etwas gutes gemacht oder etwas hervorragendes erreicht hat. Genau so ist dies auch im „The Journey“ Modus. Nach den Spielen wird man von einer Reporterin gefragt oder die Tweets, die man im Spiel erhält bauen einen ziemlich auf. Genauso, wenn man sieht, wie die Follower dort in die Höhe schießen.

Fazit

Das Spiel hat zwar hier und da noch kleine Fehler, die passen aber irgendwie gut zum Spiel. Die Grafik kann sich bei FIFA 17 auf jedenfall ziemlich sehen lassen, denn hier stimmen selbst die Kleinigkeiten des Titels. Die Atmosphäre ist ziemlich gut umgesetzt worden und hält den Spieler an der Stange. Durch die Stimmung der Fans und die Kommentare der Moderatoren. Super gelungen sind den Machern hier auf jeden Fall der „The Journey“ Modus. Dieser lässt nur eine Spielzeit von knapp 20 Stunden von sich sehen. Da hätte man sich persönlich bei der Story mehr Spielzeit gewünscht. Die Physik ist wie im Vorgänger auch ziemlich gut gelungen und auch die KI der Spieler hat sich zum positiven geändert. Für Einsteiger der Sportspielszene jedenfalls einen Blick wert, für alt eingesessene ein weiteres tolles Spiel.

Wertung FIFA 17 8.35 Gameplay 8/10 Grafik 8/10 Story 8/10 Atmosphäre 9/10 Pros Detaillierte Feinheiten

Mitdenkende KI

Super Atmosphäre Cons verpixelte Zuschauer

Zu kurzer Story Modus