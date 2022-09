Bohndesliga wieder vollständig

Kaum zu glauben, doch die aktuelle Folge der Bohndesliga auf Rocket Beans TV konnte aus dem Vollen schöpfen. So waren seit langem wieder alle vier Haupt-Moderatoren im Studio zur Analyse-Runde anwesend. Nicht wenige behaupten, dass nur eine Folge Bohndesliga mit Etienne Garde, Tobias Escher, Nils Bomhoff und Tobias Escher komplett ist. Zum Glück waren alle Bohnen diesen Montag vollzählig, denn es gab sehr viel zu diskutieren. Allen voran die Meisterschaftsfrage. War es doch 1-2 Wochen her, als man die Bayern aus München zum Meister ernennen wollte. Nun gab es das vierte Spiel ohne Sieg. Es hagelte sogar in Augsburg eine 1-0 Niederlage. Gleichzeitig konnte der BVB das Derby gegen den S04 mit 1-0 für sich gewinnen. Gibt es in diesem Jahr die Überraschung?

Ist Dortmund ein Meisterschaftskandidat?

Die Frage, die man sich in der aktuellen Folge kurz stellte ist, ob Borussia Dortmund ein Meisterschaftskandidat ist. Die Rocketbeans waren sich in dieser Frage jedoch uneins. So behauptete Etienne Garde, dass die Bayern sowieso noch Meister werden und es lediglich an der Chancenverwertung läge. Jedoch ist es schon bemerkenswert, dass die Bayern ohne Lewandowski scheinbar ohne Killer-Instinkt agieren. Derzeit ist der Rückstand auf die vorderen Plätze jedoch überschaubar. Union Berlin ist zwar der aktuelle Tabellenführer, könnte aber aktuell ein wenig überperformen. Fan der Spielweise der Berliner ist Tobias Escher. Er begrüßt vor allem die Kompaktheit der Köpenicker, so dass ein Meister-Wunder gar nicht mal so fern ist. Könnte Union Berlin tatsächlich Meister werden? Und das trotz Dreifachbelastung? Wohl eher nur ein schönes Fußballmärchen. Am Ende werden sich laut den Bohnen wieder die Vereine Leverkusen, RB Leipzig, Bayern München und Borussia Dortmund oben einpendeln.

Borussia Mönchengladbach überrascht die Bohnen

Außenseiterchancen könnten in diesem Jahr jedoch die Gladbacher haben. Schon wieder konnte man gut spielen und die favorisierten Leipziger 3-0 aus dem Stadion fegen. Ein Sieg der in dieser Höhe gewiss überraschend kam. Für Gladbach spricht, dass sie in diesem Jahr sich auf die Liga fokussieren können. Gladbach konnte sich im letzten Jahr nämlich nicht für den internationalen Wettbewerb qualifizieren. Dies könnte somit ein großer Vorteil in dieser langen Saison werden. Ob sich Gladbach weiter behaupten kann, wird man jedoch erst in zwei Wochen auf Rocket Beans TV sehen. Der Grund ist die Länderspielpause am kommenden Wochenende.