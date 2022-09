Viel Action auf der Gamescom 2022

In diesem Jahr konnten sich Gaming-Fans und Cosplayer wieder über die Gamescom freuen. Nachdem diese 2020 und 2021 ausgefallen ist, öffnete die Gamescom 2022 am 24.August wieder ihre Tore. Mit neuem Konzept und neuen Auflagen konnte man jedoch die Rekordbesucherzahlen aus den vergangenen Jahren nicht erreichen. So kam man am Ende auf 265.000 Besucher. Im Jahr 2019 waren es zum Vergleich 108.000 Personen mehr. Trotzdem kann man sagen, dass die Gamescom 2022 ein voller Erfolg war. Die Freude und die Begeisterung der Besucher waren unverkennbar. Nach zwei langen Jahren Abstinenz war dies auch zu erwarten.

Eskalation auf der Gamescom 2022

Neben den vielen neuen Spielen und den Cosplayern sorgte jedoch wer anders für gehörigen Gesprächsstoff. So knallte es zwischen Tanzverbot und einigen Casino-Streamern gewaltig. Zum Glück wurde jedoch niemand bei dieser Auseinandersetzung verletzt. Beide Kontrahenten gingen jedoch so heftig aufeinander los, so dass diese durch Außenstehende und Freunde zurückgehalten werden mussten. Tanzverbot kritisierte im Vorfeld bereits die Art und Weise wie sich einige Influencer und Lets Player im Internet in puncto Casino-Werbung präsentieren. Dabei ist das Online Glücksspiel mittlerweile ein fester Bestandteil im Mainstream und somit auch auf Plattformen wie Twitch geworden. Immer mehr Streamer betreiben sogenanntes Slot-Streaming auf Twitch. Die Highlights dieser Sessions können ebenso auf anderen Plattformen wie YouTube geschaut werden. Dabei spielen die Streamer die ganze Zeit live für Zuschauern Casino-Slots. Da sich aufgrund der Konkurrenz im Gambling-Beriech die Anbieter mit Angeboten überwerfen, kommen Spieler sehr auf ihre Kosten. Für Neueinsteiger lohnen sich derweilen spannende Angebote wie Freispiele ohne Einzahlung. Somit können die ersten Erfahrungswerte ohne realen Einsatz gesammelt werden.

MontanaBlack wird wie ein König gefeiert

Ebenfalls stressig war es in diesem Jahr für MontanaBlack. Der Streamer, der mit seinem Freund Marc Gebauer unterwegs war, sah sich mit einer Masse an Fans konfrontiert, welche ihn auf Schritt und Tritt verfolgte. Und dies im wahrsten Sinne des Wortes. Die meiste Zeit hielten sich die beiden im VIP-Bereich auf. Aus gutem Grund. Als Monte nämlich mit Marc einige Spiele auf der Gamescom anspielen wollte, folgten ihnen unzählige Fans. Aus einigen wenigen wurden binnen kürzester Zeit einige Hunderte, oder gar Tausende. Die Gefolgschaft war letztlich so groß, dass der Veranstalter MontanaBlack bat, nicht mehr über die Gamescom zu laufen.