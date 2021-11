Lets Player und das neue GTA Roleplay

Der Trend um die Lets Plays ging von Jahr zu Jahr gefühlt immer ein wenig zurück. Grund dafür war für viele die fehlende Abwechslung, denn jedes Spiel verliert nach einer bestimmten Zeit an Beliebtheit. Zwar gibt es noch einige Lonesome Rider bei Spielen wie Minecraft oder Among Us, was aber letztlich nichts im Vergleich zu den Jahren zuvor darstellt. Lets Player gibt es aber dennoch sehr viel auf Plattformen wie YouTube und Twitch. Bei vielen altbekannten Größen haben sich die Spiele lediglich angepasst.

Der Trend geht wieder zum Lets Play

Kaum wurde der Rückgang vieler Lets Plays vermeldet, keimen sofort wieder neue Ansätze auf. So ist vor allem der GTA Roleplay Modus ständig in den Trends. Bereits vor vielen Monaten startete sogar Dner, mittlerweile besser bekannt unter seinem bürgerlichen Namen Felix von der Laden, mit seiner GRA Roleplay Reihe. Anhand des Beispiels von Felix wird einem jedoch klar, dass sich viele Lets Player ein zweites Standbein aufgebaut haben. So widmet sich der Kanal von Dner mittlerweile eher dem Motorsport. Aber auch bei anderen YouTube- und Twitch-Größen ist der GTA Online Modus mittlerweile häufiger im Programm. Überraschend stieß auch Knossi dazu, der in erster Linie nicht dem Gaming zuzuordnen ist. Jens Knossalla ist eher im Entertainment zu Hause und brilliert in seinen unzähligen Live-Streams, wo er über Gott und die Welt redet und auf bestimmte Videos reagiert.

Lets Plays vielschichtiger geworden

Lets Player mussten sich über die Jahre immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Da hatte sich vor allem das Spiel GTA angeboten. Vor allem durch den GTA online Modus waren viele verschiedene Spiel-Varianten möglich. Entweder konnte man in Gaming Streams mit seinen Freunden die heißbegehrten Heists, also Banküberfalle, absolvieren, oder man duellierte sich mit Freunden auf den Rennbahnen. Was viele nämlich nicht wissen ist, dass GTA auch sehr spannende und gut designte Rennstrecken vorzuweisen hat. Dabei müssen diese nicht immer zwingend nur mit dem Auto befahren werden. Gerade bei GTA ist die Varianz an Fortbewegungsmitteln schier unendlich. Einzig allein der Wehrmutstropfen, dass man sich bei vielen Lets Playern durch die YouTube Werbung kämpfen muss, ist anstrengend. Hierbei hat YouTube gefühlt etwas nachgelegt. Denn es macht zumindest den Anschein, dass die Werbeblöcke länger und generell quantitativ häufiger erscheinen.