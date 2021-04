Stress belastet Twitch-Star Knossi

Er gehört zu den aktuell bekanntesten Streamern Deutschlands: Jens „Knossi“ Knossalla. Der Streamer, der vor allem auf der Plattform Twitch zu sehen ist, hat sogar den Schritt ins Fernsehen geschafft. Unter der Aufsicht des Altmeisters Stefan Raab moderiert Knossi eine TV-Show, welche auch online ausgestrahlt wird. Beim Streaming Publikum kommt dies aber nicht gut an. Man befürchte, dass sich Knossi ändern könnte, oder nicht mehr die Zeit findet seine Streams weiterhin aufrecht zu halten. Aus diesem Grund befindet sich Jens Knossalla seit Monaten im Dauerstress, was auch leider Konsequenzen hat. Merch, wie eigens kreierte Spreadshirts, selbst designte alkoholische Getränke, große Kooperationen und zu dem seine nahezu täglichen Streams, machen sich über kurz oder lang physisch und psychisch bemerkbar. Auch der Hype beim täglichen Spielen der online Slot-Maschinen machte sich mental und körperlich beim YouTuber bemerkbar.

Der Lets Player Hype schwappt auch in andere Bereiche

Knossi ist in kürzester Zeit zum erfolgreichsten Streamer Deutschlands aufgestiegen. Vor allem das Spielen an den online Slots löste einen wahren Hype aus. Aufgrund des Streaming-Hypes von Knossi sind sogar online Casinos wie das Royal Vegas Online Casino auf der Erfolgsspur. Die lukrativen Promotionen, wie unter anderem auch beim Royal Vegas online Casino, sorgen letztlich für den Run auf die online Plattformen im Glücksspiel-Segment. Bei Royal Vegas gibt es mitunter einen Einzahlungsbonus von 600 Euro. Auch nach der Registration kann man weitere Belohnungen gespannt sein. So sind es derzeit viele online Casinos, die sich aufgrund der harten Konkurrenzsituation um neue Nutzer battlen. So kommt es ebenfalls, dass der Nutzer davon profitiert, da als aller erstes an den Promotions-Stellschrauben gedreht wird. Ebenso verfügt das Royal Vegas Casino über eine qualitativ hochwertige Auswahl an Slot-Spielen. So waren es gerade solche Slot-Spiele, die beim YouTuber Knossi zum Erfolg geführt haben.

Die viele Arbeit macht sich bei Knossi bemerkbar

Letztlich war das Leben des Jens Knossalla ein Leben auf der Überholspur. So berichtet er auf seinem Instagram Account, dass er sich hat durchchecken lassen und dabei einige nicht so schöne Befunde ans Tageslicht gekommen sind. So scheint sein Lungenvolumen um 40 Prozent eingeschränkt zu sein. Zudem scheint der angehäufte Stress seinem Körper Tribut zu zollen. Ob sich der bekannte Streamer nun doch ein wenig mehr zurückziehen wird?

Knossi und sein Erfolg bei Twitch

Bekannt geworden ist Knossi durch seine Casino Streams. Zwar ist das Thema rund um Casinos im Internet polarisierend und kontrovers diskutiert, was dem Erfolg jedoch keinen Abbruch tut. Der damals aufstrebende Streamer feierte Stream um Stream unterhaltsame Slots ab und überzeugte mit seiner sympathischen und gleichzeitig impulsiven Art. In kürzester Zeit fand Knossi eine große Fangemeinde. Ebenso lernte er auch schnell andere YouTuber und Streamer kennen und konnte sich so besser vernetzen. So zählen MontanaBlack und Inscope schnell zu seinen neuen Freunden in der Lets Play Szene. Doch ab diesem Jahr wurde es ruhig um Knossis Spielaffinität, da der Lets Player beschlossen hat, dem Glücksspiel nicht mehr öffentlich und online zu frönen. Der Imagewechsel schadete dem Künstler jedoch nicht, obwohl viele einen schnellen Absturz Knossis prophezeiten.

Auch bei Lets Playern, Gesundheit geht immer vor

Viele seiner Anhänger befürchten, dass Knossi sich vorerst ein wenig aus dem Rampenlicht verabschieden könnte. Jedoch sagen die meisten, dass sie dies verstehen würden, da die Gesundheit schlichtweg vorgeht. In der Zwischenzeit meldet sich Knossi häufiger über Instagram und hält seine Fangemeinde auf dem Laufenden. Den Bezug zu seinen Fans suchte Knossi seit jeher. Umso mehr kann er auch in der jetzigen schweren Situation auf seine Fans bauen.