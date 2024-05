Kostenlose Spiele bei PS Plus im Mai 2024

PlayStation Plus ist weit mehr als nur eine Mitgliedschaft; es ist ein Ticket in eine Welt voller exklusiver Angebote, spannender Games und unschlagbarer Deals. Jeden Monat werden Mitglieder mit neuen Gratis-Spielen belohnt, die das Spielerlebnis auf ein neues Level heben. Für den Monat Mai 2024 hat Sony eine beeindruckende Auswahl an Titeln zusammengestellt, die für alle PS Plus Abonnenten kostenlos zugänglich sind. Vor allem ein Spiel hat es wahrlich in sich! Vom 7. Mai bis zum 3. Juni können Spieler folgende Titel genießen und kostenlos herunterladen:

EA Sports FC 24 Standard Edition

Ghostrunner 2 (nur für PS5)

(nur für PS5) TUNIC

Destiny 2: Lightfall

Ein Highlight unter den kostenlosen Spielen in diesem Monat ist zweifellos FIFA 2024. FIFA ist beliebt bei Lets Playern sowie Freizeit-Gamern. Nicht ohne Grund wird behauptet, dass Fußball verbindet. Obwohl die reale Fußballsaison ihrem Ende zugeht, bedeutet das nicht das Ende des digitalen Fußballfiebers. Insbesondere das beliebte FUT (FIFA Ultimate Team) verspricht unabhängig von der Saison stets fesselnden Spielspaß und bleibt ein Dreh- und Angelpunkt für Fußballfans weltweit.

FIFA 2024 und die Evolution der Realität im Gaming

FIFA hat die Messlatte im Bereich des virtuellen Fußballs deutlich höher gelegt. Den ewigen Konkurrenzkamp mit PES scheint man gewonnen zu haben. Dieses Spiel bietet ein Spielerlebnis, das durch drei bahnbrechende Technologien eine neue Dimension der Realität erreicht. Die erste dieser Technologien ist HyperMotionV, ein innovatives System, das auf Daten aus über 180 professionellen Männer- und Frauenfußballspielen basiert. Durch die Verwendung dieser umfangreichen Datensätze kann das Spiel Bewegungen mit einer beispiellosen Genauigkeit nachbilden. Jeder Sprint, jeder Pass und jeder Schuss fühlen sich so authentisch an, dass die Grenzen zwischen virtuellem und realem Fußball verschwimmen.

Eine weitere wegweisende Innovation sind die optimierten Spielstile. Diese Technologie nutzt Datenquellen wie Opta, um individuelle Spielstile zu interpretieren und zu generieren. Jeder Spieler auf dem Platz wird dadurch noch realistischer und einzigartiger, da seine Bewegungen und Entscheidungen denjenigen seiner realen Gegenstücke entsprechen. Die verbesserte Frostbite™-Engine bildet das Rückgrat dieser faszinierenden Spielerfahrung. Diese fortschrittliche Engine wurde speziell entwickelt, um einen authentischen und detailreichen Fußball zu präsentieren. Jeder Rasen, jedes Stadion und jeder Spieler wurde mit einer beeindruckenden Liebe zum Detail gestaltet, was zu einer mitreißenden Spielerfahrung führt, die die Spieler in ihren Bann zieht.

In Kombination ermöglichen diese drei Technologien ein Spielerlebnis, das bisher unerreicht war. FIFA 2024 ist nicht nur ein Fußballspiel, sondern eine lebendige und dynamische Welt des Sports, die Spieler jeden Alters fasziniert und begeistert.

Sony’s innovative PlayStation Plus Tarifstruktur

Sony hat vor einiger Zeit das Abo-Modell geändert bzw. optimiert, so dass nun noch mehr Spielspaß zu realisieren ist. So hat Sony mit dem Abo-Modell für die Playstation mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen und gleich mehrere Zielgruppen angesprochen. Mit der Überarbeitung des PS-Plus-Dienstes bietet Sony drei verschiedene Tarife an, die jeweils unterschiedliche Mehrwerte für Abonnenten bieten:

PlayStation Plus Essential: Bietet monatlich herunterladbare Spiele, exklusive Rabatte, Cloud-Speicher für Spielstände und Online-Multiplayer-Zugriff. Hier sind die kostenlosen Monatsspiele stets enthalten.

Bietet monatlich herunterladbare Spiele, exklusive Rabatte, Cloud-Speicher für Spielstände und Online-Multiplayer-Zugriff. Hier sind die kostenlosen Monatsspiele stets enthalten. PlayStation Plus Extra: Erweitert die Vorteile des Essential-Tarifs um einen Katalog von bis zu 400 ausgewählten PS4- und PS5-Spielen, darunter Blockbuster-Hits aus dem PlayStation Studios-Katalog und von Drittanbietern.

Erweitert die Vorteile des Essential-Tarifs um einen Katalog von bis zu 400 ausgewählten PS4- und PS5-Spielen, darunter Blockbuster-Hits aus dem PlayStation Studios-Katalog und von Drittanbietern. PlayStation Plus Premium: Enthält alle Vorteile der Tarife Essential und Extra sowie einen zusätzlichen Katalog mit bis zu 340 Spielen, darunter PS3-Spiele, beliebte Spieleklassiker der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation sowie zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen. Vor allem die Retro Spiele sind im Trend und feiern auf Streaming Plattformen seit Längerem ihr verdientes Revival.

Egal für welchen Tarif sich Spieler entscheiden, PlayStation Plus bietet ein unschlagbares Spielerlebnis mit einer Vielzahl von exklusiven Inhalten und Vorteilen.