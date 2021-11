YouTuber und Gründe zum Auswandern

Aktuell scheint das Auswandern bei YouTube sowie Twitch ein großes Thema zu sein. Immer mehr Lets Player äußern sich zu einer potentiellen Flucht ins Ausland, wenn diese nicht bereits schon vollzogen worden ist. Prominentestes Beispiel ist der Gamer Ungespielt, der bereits vor zwei Jahren von Deutschland nach Madeira zog. In seinen Lets Plays und Reactions spricht er sich zudem immer wieder Mal positiv zum Auswandern aus. Letztlich sorgte er dafür, dass Madeira aktuell zu den Auswander-Hotspots der YouTuber Szene gilt. Ungespielt geht sogar noch einen Schritt weiter. Für ein paar Millionen kaufte er sich jüngst einen Bauernhof, welchen er in eine Art Domizil für Freunde und Familie umtransformieren möchte. Der Fortschritt des Vorhabens des sympathischen Lets Players ist auf seinem YouTube-Kanal zu verfolgen. Er lädt regelmäßig Videos als VLOG hoch oder ist live im Streaming anzutreffen.

Madeira Hotspot für die YouTube-Szene

Ungespielt, der als Vorreiter des Auswanderers der YouTuber-Szene gilt, lädt immer mal wieder Freunde und Bekannte aus der Branche ein. Entweder streamen diese zusammen mit ihm in seinem YouTube-Studio oder interviewen den Auswanderer, wie es jüngst KuchenTV getan hat. Aber auch Tanzverbot kooperierte lange mit Ungespielt auf Madeira. Er schließt es auch nicht aus bald wieder auf die Insel zurück zu wollen oder gar für immer dorthin zu ziehen. Der Grund dafür, dass gerade Madeira in den Blick vieler YouTuber gerutscht ist, ist dabei nicht nur der steuerliche Aspekt. Dieser wäre ja zum Beispiel in Dubai wesentlich besser für die Prominenten. Vielmehr ist es die paradiesische Idylle, welche die Insel mitbringt. Ungespielt beschreibt es in seinen Streams sehr gut. Es ist für ihn eine richtige Wohlfühloase geworden.

Folgen die YouTuber nach Madeira?

Aktuell schnellen die Immobilienpreise auf Madeira nach oben. Glücklich konnten sich somit diejenigen schätzen, die früh dorthin gezogen sind oder wenigstens bereits investiert hatten. Der Grund für den Anstieg ist natürlich die enorme Nachfrage. Dies könnte somit auch einer der ersten Gründe sein, warum Madeira für viele Lets Player nicht mehr so interessant sein könnte. Einige YouTuber äußerten sich bereits zu den hohen Preisen auf Madeira und schlossen das Auswandern dorthin bereits kategorisch aus. Sie wollen ihr YouTube Studio vorerst in Deutschland lassen. In puncto Steuerersparnisse gibt es jedoch viele kostengünstigere Alternativen.