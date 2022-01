Spannender Spieltag in der Bohndesliga bei Rocketbeans TV

Es hätte direkt zum Rückrundenauftakt keinen spannenderen Spieltag in der Fußball Bundesliga geben können. Bayern verliert direkt am Freitag und Dortmund holt wichtige drei Punkte. Das Titelrennen ist wieder offen. Die Halbzeit in der Bohndesliga hat gefühlt nur sehr kurz angehalten. Schließlich hat die DFL dafür gesorgt, dass es nach Weihnachten und Silvester in der ersten Woche direkt wieder los geht.. Dies freute nicht nur Fans des Fußballs, sondern auch Follower der Bohndesliga auf Rocketbeans TV.

Rocketbeans in guter Besetzung

Die aktuelle Folge der Bohndesliga musste ohne Nico Backspin auskommen, da dieser sich im Urlaub befindet. Auch Ralph Gunesch war nicht da, um den fehlenden Posten adäquat aufzufüllen. So mussten Tobi Escher, Nils Bomhoff und Etienne Garde allein durch den überaus abwechslungsreichen Spieltag führen. Gesprächsstoff gab es bei den Rocket Beans an diesem Montag genug. Denn immerhin verlor der FC Bayern am Freitagabend nach Führung mit 1-2 gegen Gladbach. Und das auch noch in der heimischen Allianz-Arena. Ok, man muss bedenken, dass der große FC Bayern arg krisengeschüttelt war. So gab es ein paar Tage vorher einen großen Corona-Ausbruch, der dafür sorgte, dass über 10 Spieler nicht antreten konnten. Eine Verlegung des Spiels fand trotzdem nicht statt. So musste Julian Nagelsmann sich für den Spieltag etwas Besonderes einfallen lassen. Kurzerhand setzte er paar Stammspieler auf untypische Positionen und füllte die Bank mit Amateur-Spielern auf. Gereicht hat es trotzdem nicht. Man konnte zwar mit 1-0 in Führung gehen, was aber letztlich nicht reichte, da die Gladbacher ab Halbzeit 2 ordentlich auftreten und das Spiel noch drehen konnten. Am Ende hieß es 2-1 für Borussia Mönchengladbach.

Dortmund wieder im Titelrennen

Die bestimmenden Themen in der aktuellen Folge der Bohndesliga waren natürlich die beiden Großen: Bayern München sowie Borussia Dortmund. Eigentlich war der Abstand zum Verfolger schon dermaßen groß, dass man gar nicht mehr darüber nachdachte, dass es für den FC Bayern noch brenzlig werden könnte. Doch nun könnte es laut einiger Experten wieder anders aussehen. Der BVB kommt nämlich – im Gegensatz zu den Bayern – mit Schwung und Motivation aus der Winterpause. In einem atemberaubenden Spiel setzten sich die Borussen in der letzten Minute mit 3-2 gegen die Eintracht aus Frankfurt durch. Dabei führte man lange zu Hause mit 2-0. Erst in der 2.Halbzeit legte der BVB los und schoss noch die drei wichtigen Tore zu den drei wichtigen Punkten im Kampf um die Meisterschaft.