Die aktuelle Lage zum Online Gambling

Im Casino ohne Limit, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Nein, eigentlich nicht. Denn ein Casino ohne Limit bedeutet nicht, dass hier überhaupt keine Grenzen gesetzt sind. Tatsächlich haben alle seriösen Online-Casinos Regeln und Einschränkungen. Ein Casino ohne Limit ist lediglich von den deutschen Limitierungen nicht betroffen. Und das erfreut viele Spieler, denn in Casinos mit deutscher Lizenz ist mit dem Spieleinsatz bereits ab 1 € Schluss. Stellt sich nur die Frage, ob das denn dann auch legal ist.

Da Lage der Online-Casinos in Deutschland

Klicken Sie auf diesen Link, um die besten Casinos ohne Limit zu finden. Wer wissen zunächst will, ob das Spielen in einem Casino ohne Lizenz legal und seriös in Deutschland möglich ist, muss einiges über die Lage der Online-Casinos in Deutschland erfahren.

Das Thema Glücksspiel wurde hier in den vergangenen Jahren heftig diskutiert. Denn neben eingefleischten Glückspielfans gibt es auch zahlreiche Gegner dieses kurzweiligen Vergnügens. Sicher nicht zu Unrecht, wenn man bedenkt, dass aus Spielspaß Spielsucht werden kann. Doch dann gibt es noch die vielen Spieler, die kein Suchtproblem entwickeln und sich den Spaß nicht nehmen lassen wollen und zudem die Tatsache, dass Verbote die Dinge oft nur interessanter machen.

Nach langem Hin und Her kam es schließlich zum neuen Glücksspielstaatsvertrag. Dieser trat im vergangenen Jahr in Kraft und legalisiert nun das Glücksspiel in allen Bundesländern – allerdings unter strikten Auflagen für Casinos mit deutscher Lizenz. In diesen gilt unter anderem ein Limit von 1 € pro Spielrunde. Und monatlich darf ein Spieler höchsten 1.000 € im Casino einzahlen. Wer also mehr setzen will, der muss auf ein Casino mit EU-Lizenz ausweichen.

Casinos mit EU-Lizenz

Auch mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag änderte sich nichts daran, dass weiterhin zahlreiche Online-Casinos mit einer Lizenz aus dem EU-Ausland in Deutschland aktiv sind. Die gute Nachricht ist, Casinos ohne deutsche Lizenz sind nicht minder seriös. Ein Großteil dieser Casinos war bereits vor dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags online und für Spieler aus Deutschland verfügbar und wurden oft und gerne frequentiert.

Gezahlt wird hier mit den bekannten, sicheren Zahlungsmöglichkeiten. Und: Die Anbieter halten sich an das geltende EU-Recht. Hier ist auch der Knackpunkt. Will Deutschland den Anbietern verbieten, hierzulande aktiv zu sein, berufen diese sich auf die europäische Dienstleistungsfreiheit. Bisher bewegen sich die Casinos mit EU-Lizenz in einer Grauzone. Und inwieweit einmal Spieler, die in Casinos ohne deutsche Lizenz spielen gegen das Gesetz verstoßen, ist strafrechtlich noch nicht geklärt.

Tatsächlich bieten die Casinos ohne Limit den Spielern viele Vorzüge. So ist das Spielangebot größer. In Casinos mit deutscher Lizenz gibt es beispielsweise keine Live-Spiele.

Sicher spielen

Seien wir ehrlich. Auch wer jeden Monat 1.000 € ins Casino einzahlt und verliert, kann sich ruinieren und ein Suchtproblem entwickeln. Kritiker des neuen Glücksspielstaatsvertrags bemängeln nicht umsonst, dass dem Spielerschutz mit diesem nicht genüge getan wird. Das Wichtigste für jeden Spieler ist daher, seine persönlichen Grenzen zu kennen und sich an diese zu halten. Ein selbstgesetztes Limit, das konsequent eingehalten wird, und zwar auch, wenn einmal eine Glückssträhne da ist, ist das A und O, um einer Sucht vorzubeugen.

Das Limit sollte im Rahmen der persönlichen finanziellen Verhältnisse liegen. Sich Geld zum Spielen zu leihen ist tabu. Darüber hinaus hilft es, immer wieder längere Spielpausen einzulegen. Es gibt schließlich noch tausend schöne andere Beschäftigungen in der realen und der virtuellen Welt – oder kombiniert wie bei der LAN-Party mit Freunden.

Fazit

Für alle, die ihr Spielverhalten unter Kontrolle haben, kann ein Casino ohne Limit eine Alternative zu den Casinos mit deutscher Lizenz und entsprechenden Einschränkungen sein. Und niemand muss befürchten, dass gleich die Polizei klingelt, während er dem Spielvergnügen in einem Casino mit EU-Lizenz nachgeht.