Rocket Beans TV leider ohne Etienne Garde

Es hätte der Montag für Etienne Garde auf Rocket Beans TV schlechthin werden können. In seinem Format Bohndesliga analysieren er, Tobias Escher und Niels die allwöchentlichen Bundesligaspieltage. So ist Etienne gerade bei seiner Eintracht aus Frankfurt nicht selten emotional. Doch derzeit befindet er sich im Urlaub, so dass er die aktuelle Folge der Bohndesliga leider verpassen wird. Dabei konnte Eintracht Frankfurt haushoch gegen die Hertha aus Berlin mit 4 zu 1 gewinnen, und das sogar auswärts. Etienne hätte aufgrund des Ergebnisses sichtlich Freude am Bundesliga-Talks gehabt.

Spielverlegung in Mainz

Aufgrund der vielen Corona-Infektionen musste das Spiel von Mainz 05 gegen den BVB auf den 16.März verlegt werden. Auch dies wird Thema bei den Rocketbeans sein. Ob der Talk im neuen YouTube Studio stattfindet bleibt indes abzuwarten. Bereits in der letzten Folge mussten sich alle Protagonisten dazu schalten. Derzeit befindet sich das YouTube Studio des Bohndesliga im Umbau. Dennoch ist das Format der Bohndesliga bei den Fans und Followern des Kanals äußerst beliebt. So kam es auch, dass man sich dazu entscheiden hat, das Format auch für die 2.Bundesliga zu eröffnen. Dieses kommt jedoch vorerst noch in unregelmäßigen Abständen. Das Hauptaugenmerk liegt somit weiterhin auf der ersten Bundesliga.

Könnte es im Meisterrennen wieder spannend werden?

Wie nach jeder Pleite des FC Bayern München, wird auch diesmal diskutiert werden, ob es noch einmal spannend werden kann, was die Meisterschaft betrifft. Die Rocketbeans neigen nämlich dazu, nach jeder Pleite des amtierenden Meisters, sich die Meisterschaft wieder spannend zu reden. Dabei hat der FC Bayern München diesmal nicht verloren, sondern kam daheim gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1-1 Unentschieden hinaus. Trotzdem besteht wieder die Chance, auf den Tabellenersten vorzurücken. Doch ach Leipzig verzockte sich und spielte gegen den FC Freiburg nur 1-1. Alle Hoffnungen liegen somit auf den BVB, der am 16. März das Spiel gegen Mainz nachholt. Sofern dieses Spiel gewonnen werden sollte, wären es lediglich sechs Punkte auf den ersten Platz.