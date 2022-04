Die besten Merkur Slots: Von Joker’s Cap bis Double Triple Chance

Die Merkur Slots der Gauselmann-Gruppe mit der berühmten Sonne im Logo gehören zumindest im deutschsprachigen Raum mit zu den beliebtesten. In den Online Casinos werden die Merkur Slots unter dem Label Blueprint und Merkur Gaming offeriert.

Das Angebot reicht von klassischen Früchte- oder Joker Slots wie Double Triple Chance oder Joker’s Cap bis hin zu Themen wie Science Fiction oder History wie in Mega Space oder Centaurus. Merkur Fans können übrigens dank einer Kooperation mit Sunmaker Joker‘s Cap schon seit 2011 online spielen. Die Spielautomaten von Merkur überzeugen vor allem durch ein leicht zu handhabendes Gameplay, hohe Gewinnmöglichkeiten und starke Features wie Freispiele in der Bonusrunde oder das berühmte Gamble Feature, mit dem Gewinne noch ein paar Mal hintereinander verdoppelt werden können. Hier wollen wir vier der besten Slots von Merkur kurz vorstellen.

Eye of Horus

Eye of Horus ist ein klassischer Ägypten-Slot von Merkur, der sich, ähnlich wie der Playtech Slots Age Of Egypt oder The Mummy Book of Ammun Ra, alt-ägyptische Götter dreht. Der Automat besitzt 5 Walzen und drei Reihen, auf denen sich 10 Gewinnlinien befinden. Die Symbole werden durch die Figuren für Anubis, Isis und dem Eye of Horus repräsentiert. Hinzu kommen ein Skarabäus, ein Anch-Kreuz, ein Fächer und die Spielkartenwerte A, K, Q und J. Es gilt auch hier, mindestens drei gleiche Symbole in die Gewinnlinien zu bekommen. Das Wild im Spiel kann dabei helfen. Wenn es erscheint, expandiert es auf die gesamte Walze und ersetzt dabei alle anderen Symbole bis auf die Scatter. Mit drei Scatter in Gestalt eines Pyramideneinganges wird die Bonusrunde gestartet, in der es 12 Freispiele gibt, in denen es neben den Wilds ein zusätzliches Symbol-Upgrade gibt, was für besonders hohe Gewinne sorgen kann. Der Slot kann mit Einsätzen von 10 Cent bis 100 Euro gespielt werden. Die Auszahlungsquote RTP beträgt 96,31%.

Joker‘s Cap

Im Joker’s Cap Slot, einem der beliebtesten Spiele hierzulande im Online Casino, werden Spieler mit an einen königlichen Hof auf einer mittelalterlichen Burg genommen. Der Hofnarr mit seinen Jokes und seiner wunderlichen Kappe ist eine der zentralen Figuren am Hof und verlieh so auch dem Spielautomaten seinen Namen. Der Slot besteht aus fünf Walzen und drei Reihen, auf denen sich zehn nicht veränderbare Gewinnlinien befinden. Die Symbole sind der König, die Prinzessin, ein Adler, ein Schimmel sowie die Spielkartenwerte A, K, Q, J und 10. Der Joker im Spiel fungiert als Wild, das bis auf die Scatter alle anderen Symbole ersetzt und so selbst zum Gewinnsymbol wird. Im Spiel müssen mit einem Spin immer mindestens drei gleiche Symbole in die Paylines gebracht werden, um etwas zu gewinnen. Weiterhin gibt es das Scatter Wild in Gestalt des Joker’s Cap, das, wenn es auf den Walzen erscheint, gleich zwei andere Symbole in Wilds verwandelt und so für besonders hohe Gewinnchancen sorgt. Gewinne werden in diesem Fall verdoppelt. Gespielt wird Joker’s Cap mit Einsätzen ab 10 Cent bis zu 20 Euro. Der Höchstgewinn sind 40.000 €. Die Auszahlungsquote RTP liegt bei 96,4 %.

Double Triple Chance

Double Triple Chance ist ein einfacher Früchte-Automat mit drei Walzen und drei Reihen sowie fünf Gewinnlinien, der je nach Konfiguration im Casino zum Beispiel mit 10 Cent bis 50 Euro oder auch höheren Einsätzen gespielt werden kann. Die Symbole in diesem Merkur Slot im Spiel sind Casino Sevens, Bells, Melonen, Pflaumen, Orangen, Kirschen, Zitronen sowie grüne Edelsteine, die immer zu dritt in mindestens eine Gewinnlinie gebracht werden müssen. Gibt es ein Vollbild, das heißt, wenn alle Walzen komplett mit einem Symbol besetzt sind, startet bei Double Triple Chance das Re-Win-Feature, bei dem der Gewinn mit einem Wheel of Fortune bis zu sechsmal wiederholt werden kann. Die Auszahlungsquote bei Double Triple Chance liegt bei 96,11 %. Der maximale Gewinn liegt beim 750-fachen des Einsatzes.

El Torero

In El Torero geht es für den Spieler in eine spanische Stierkampfarena. Der Automat hat ein Grid aus fünf Walzen und drei Reihen mit 19 Paylines. Als Spielsymbole dienen Flamencotänzerin, ein Hut, eine Gitarre, eine rote Rose und die Spielkartensymbole A, K, Q, J und 10, die mit den Drehs in die Gewinnlinien eingereiht werden müssen. Der Torero im Spiel fungiert als Wild. Mit drei Scattern, die durch einen wütenden Stier dargestellt werden, geht es in die Bonusrunde, wo zehn Freispiele mit einem Extra Wild warten. Der El Torero Slot besitzt eine Auszahlungsquote von 96,08 % und kann mit Einsätzen von 19 Cent bis zu 20 Euro gespielt werden.