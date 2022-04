Streamer und ihre Millionen-Deals

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Streamer auf YouTube und Twitch mittlerweile über gut dotierte Kooperationen und Deals verfügen. So sorgte der Streamer MontanaBlack jüngst nicht einmal für große Schlagzeilen, als er davon berichtete, dass er einen Millionen-Deal seitens eines Casino-Betreibers ausschlagen musste. Dieser Deal beinhaltete seine Kooperation mit dem Betreiber sowie die Reise nach Malta, von wo aus er streamen sollte. MontanaBlack hat diesen Deal, obwohl dieser ihn für lange Zeit finanziell unabhängig gemacht hätte, abgelehnt. Na gut, um Geld braucht sich Deutschlands erfolgreichster Streamer ohnehin keine Sorgen machen. Dennoch ein starkes Video von Monte, wo er sich im Detail zum Deal und seiner Entscheidung äußerste. Generell spricht MontanaBlack sehr oft auf ehrliche Art und Weise mit seinen Fans und Followern. Genau diese Authentizität macht den Steamer auch aus und sorgte letztlich für seinen großen Erfolg, welchen er zurecht nun in vollen Zügen genießen kann.

Steamer profitieren vom Online Glücksspiel

Obwohl Monte den Deal eines Online Glücksspielanbieters abgelehnt hat, profitieren viele Streamer immens von der Branche. Selbst Monte hatte teils große Erfolge und Klickzahlen zu diesem Thema. Eines der bekanntesten Streamer, der vor allem durch seine Slot-Streams bekannt geworden ist, ist Knossi. Heutzutage streamt er zwar keine Glücksspiel-Sessions mehr, was wohl aber eher seinem enormen Erfolg geschuldet ist. Knossi äußerte sich zu dieser Zeit auch ausführlich im Live-Stream zu seiner Entscheidung. Charaktere ändern sich und so kam es auch bei Knossi, dass neue Herausforderungen anstanden. Noch heute ist der Knossi Twitch Stream ein Garant für hohe Klickzahlen. Grund dafür sind auch seine vielen Projekte, die beim Publikum stets gut ankommen. Zusätzlich ist Jens Knossalla ein Sympath durch und durch und praktisch für den Twitch Stream prädestiniert.

Casino nimmt großen Teil im Streaming ein

Wer sich einmal mehr mit Twitch und den ganzen Streaming-Portalen beschäftigt hat, wird schnell bemerken, dass das Online Casino über die letzten Jahre einen großen Teil eingenommen hat. So gibt es täglich gut besuchte Streams auf Twitch, wo sich die Streamer die ganze Zeit den Slot Maschinen widmen. Im Fall von Knossi waren dies vor allem sehr unterhaltsame und hochwertige Streams. Aber auch immer mehr neue Streamer mit weniger guten Equipment versuchen sich am Online Gambling. Wer sich hinsichtlich des Online Casinos noch nicht dementsprechend auskennt, könnte sich im Vorfeld auf Vergleichsportalen im Internet erkundigen. So hat auch casinofm.de heißesten Tipps und Tricks im Online Gambling Segment. Einer der aktuell angesagtesten Streamer im Bereich Online Casino ist Memo. Viele Fans von Monte werden Memo bereits aus früheren Jahren kennen. Er war nämlich ständig an MontanaBlacks Seite und fungierte als kongenialer Stream-Partner. Nun hat sich Memo bereits seit einigen Monaten im Bereich des Online Casino Streamings auf Malta selbstständig gemacht. Er packte kurzerhand seine Sachen und zog nach Malta, wo er nun fast täglich streamt. Memo scheint es mit der Entscheidung gut zu gehen. Dennoch gibt Memo auch beizeiten in Real Talk Videos preis, dass es für ihn natürlich eine große Herausforderung war, der er sich gerne stellen wollte. Ob und wann Memo wieder nach Deutschland zurückkehrt ist derzeit jedoch noch ungewiss.