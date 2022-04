Rocketbeans legen Titelkampf zu den Akten

Die heutige Episode der Rocketbeans besiegelte, wie erwartet, den Titelkampf in der Fußball Bundesliga. In der aktuellen Folge der Bohndesliga bot sich jedoch ein anderes hitziges Thema zum Einstieg an. Es ging nämlich um den Regelverstoß bei den Bayern. Schade, dass bei dieser Folge Etienne Garde nicht zugegen. So musste Tobias Escher die Rolle des aufbrausenden Analysten einnehmen. Er redete nahezu in Rage und sagte das, was alle denken. Dass man derzeit wegen derartig kleinen und irrelevanten Fehlern ein Fass aufmacht, braucht kein Mensch.

Einwechselfehler der Bayern erhitzt die Gemüter

In der Bohndesliga rund um Nils, Nico und Tobias waren sich alle einig. Eine Bestrafung des Regelverstoßes der Bayern sollte es nicht geben. Zumindest keine Bestrafung einer Annullierung oder einer Neuansetzung. Beim Spiel der Bayern – bei einem Stand von 3-1 – kam es bei einer Einwechslung zu einem kleinen Malheur. Der Assistent zeigte eine falsche Nummer an, so dass sich Coman nicht vom Feld bemühte. Gleichzeitig betrat der neue Spieler bereits das Feld. 15 Sekunden lief diese Aktion, die von Nico Schlotterbeck bemerkt werden ist. Nach Diskussionen und einer sechs minütigen Verzögerung ging es schlussendlich mit einem Schiedsrichterball weiter. Ob die Sache noch ein Nachspiel hat, ist jedoch ungewiss.

Dortmund keine Chance mehr im Titelrennen

Eine ähnlich große Analyse fand der BVB bei Rocket Beans TV. Die Bohndesliga widmete sich somit den beiden Top-Klubs direkt zu Beginn. Im Übrigen wurde erneut das YouTube Studio nicht als Austragungsort gewählt. Hier scheinen sich die Renovierungen ein wenig zu ziehen. Nichtsdestotrotz wurde das Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig ausführlich und gut analysiert. Schließlich war es nicht ohne Grund das Toppspiel des Abends. Wie Tobias Escher direkt anführte, waren es die Dortmunder, die zwar gut im Pressing begonnen haben, jedoch ab dem 0-1 stark nachließen. So kam es, dass man schnell mit 0-3 zurücklag. Der Treffer von Malen war nur noch Kosmetik und wurde zudem noch von Dani Olmo zum 1-4 egalisiert. Somit scheidet Dortmund aus dem Titelrennen um den Titel nun endgültig aus. Für RB Leipzig hingegen geht es noch um die Champions League Plätze. Hier hatte man aufgrund einer schlechten Hinrunde noch einiges auf die Konkurrenz aufzuholen. Somit sind die drei Punkte auswärts beim BVB Gold wert.