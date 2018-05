Pandorya und Maxim mit 500.000 Abonnenten

In dieser Woche erreichen fast zeitgleich zwei tolle Kanäle ihren Meilenstein, eine halbe Million Kanalabonnenten zählen zu dürfen. Pandorya aus dem HWSQ und Maxim, deutscher Caster und bekannt in der League of Legends Szene.

Pandorya ist bekannt aus ihren Lets Plays und der Tatsache, dass sie das Herz des größten deutschen Lets Players Gronkh erobert hat. Beide sind seit mehreren Jahren ein Paar. Offiziell gibt es den Kanal von Pandorya oder gebürtig Tatjana Werth schon seit November 2011 und ihre Videos wurden schon über 100.000.000 mal geklickt. In letzter Zeit hüpft sie neben ihren eignen Projekten zusammen mit dem HWSQ, dem auch Currywurst, Gronkh und Tobinator zugehören, durch die bunte Welt der Multiplayer-Online-Spiele. Nun auch in ihrer Gegend nur echt mit 52 Zähnen und 500.000 Abonnenten.

Unter den glücklichen Meilenstein Absolventen mit 500.000 gesellt sich seit kurzer Zeit auch Maxim Markow, der in Kombination mit seinem Zweitkanal zwar insgesamt technisch gesehen schon lange die halbe Million geknackt hat, doch sein Hauptkanal, der anfänglich für das Lesen von Büchern genutzt werden sollte, hat nun ebenfalls diese Abonnentenzahl eingesackt. Als bekannter Caster in der League of Legends Szene und Angestellter bei Freaks4U, kommentiert Maxim die größten ESL Turniere des beliebten MOBA Titels. Seit April 2012 existiert der Kanal noch mit dem Namen LetsReadSmallBooks, und zählt aktuell über 270.000.000 Aufrufe in seinen Videos. Zu seinem Inhalt auf dem Hauptkanal gehören neben kleinen, lustigen Guides, Reviews und FAQs hauptsächlich Videos über League of Legends. Sei es geschnittenes Gameplay, Patchnotes Erläuterungen, die LOL-Trends oder das jüngst eingeführte Format Bastelboys, bei Maxim hat man immer etwas zu lachen – einfach nur GEGE!

Wir wünschen beiden YouTubern alles Gute für diesen bemerkenswerten Meilenstein und hoffen auf viele weitere Videos und weiterhin so tollen Content.