Bohndesliga mit Noah Platschko

Der 19.Spieltag wurde in der Bohndesliga bei den Rocketbeans gleich mit einem richtigen Aufreißer eröffnet. So deutete man bereits in der Überschrift an, dass Themen wie Neuer vs. Nagelsmann und das Breitenreiter-Aus auf der Tagesordnung stehen. Dies wurde auch zu Beginn von Moderator Nils Bomhoff eingeleitet. Zuschauer der aktuellen Folge konnten indes sehen, dass es endlich Mal wieder einen interessanten Gast gab. Und zwar wurde Noah Platschko, ein guter Freund der Rocketbeans, via Live-Schalte ins Studio geholt. Noah zählt bei den Fans der Bohndesliga-Reihe zu den beliebtesten Gästen und ist somit immer ein kleines Highlight. Oftmals hat Noah nur kleinere Auftritte in der Show, da er scheinbar stets über einen vollen Terminplan verfügt. In dieser Sendung, die mit 2 Stunden und 15 Minuten, wahrlich eine Überlänge vorweist, gab er jedoch bis zum Schluss seine fachmännischen und sehr gefragten Meinungen preis. Ein weiteres Highlight in Bezug auf Noah Platschko war zudem sein Weihnachts-Pulli seines Lieblingsvereins VfB Stuttgart. Die Rocketbeans ließen es sich natürlich nicht nehmen, die eine oder andere Spitze zu verteilen Kleine Spitzen in der Bohndesliga machen schließlich das Format aus.

Der Neuer-Skandal wird lang diskutiert

Hauptdiskussionspunkt war der Skandal um Manuel Neuer und dem FC Bayern München. Beim Rekordmeister läuft es ohnehin nicht optimal. Nun hatte man sich mit dem Rauswurf des langjährigen Torwart-Trainers keinen Gefallen getan. Die Gründe für die Aufkündigung des Vertrags sind jedoch nicht bekannt. Die Rocketbeans vermuten lediglich, dass beim FC Bayern keine Entscheidungen unüberlegt getroffen werden. Somit müsse wohl etwas mehr dahinterstecken. Leittragender war Manuel Neuer, der mit diesem eng befreundet war. Kurz darauf äußerte sich Neuer zu dem Vorfall öffentlich, was letztlich für den besagten Skandal gesorgt hat. Denn Pressemitteilungen müssen im Vorfeld mit dem Verein abgeklärt werden. Will ein Spieler sich öffentlich äußern, muss der FC Bayern München diese Meldung erst freigeben. Im Fall Manuel Neuer geschah dies nicht. Die Rocketbeans sowie viele andere Fußballexperten glauben, dass dies bewusst von Manuel Neuer erzwungen wurde, um seinen Frust und seine Trauer kundzutun.

Eintracht Frankfurt lässt Etienne Garde schwärmen

Neben der Posse um den FC Bayern war das Spiel der Eintracht ein großer Aufhänger. Kein Wunder, so ist Etienne Garde ein langjähriger Anhänger der Eintracht. Diese gewann im Spiel gegen Hertha BSC glatt mit 3-0 und manifestierte weiterhin die Ambitionen oben mitzuspielen. Die Eintracht aus Frankfurt steht derzeit mit 30 Punkten auf Platz 5 und hält weiter Anschluss. Union Berlin, Borussia Dortmund und RB Leipzig befinden sich mit dem Rekordmeister auf den ersten 4 Plätzen, die internationales Geld in der Champions League bedeuten.