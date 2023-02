Bohndesliga ruft Titelkampf aus

Die Rocketbeans haben nun doch einen spannenden Titelkampf ausgerufen. Kaum zu glauben, doch Nils Bomhoff, Etienne Garde und Tobias Escher glauben mittlerweile wieder an eine spannende Saison in der Fußball Bundesliga. Der Grund dafür sind drei Spiele des FC Bayern München ohne einen Dreier. Lediglich dreimal Unentschieden konnten die Fußballer aus dem Süden Deutschlands ergattern. 1-1 hieß es gleich gegen RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und dem 1.FC Köln. Vor allem der Punktgewinn der Geißböcke kam für die Experten sehr überraschend. In der aktuellen Folge Bohndesliga geht es um den 18.Spieltag. Somit konnte sich Etienne Garde wahrlich freuen, denn somit stand das Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München auf dem Programm. Doch den größten Grund zur Freude hatte die Bohne nicht. Schließlich rutschte seine Eintracht im Vergleich zur letzten Show einigen Tabellenplätze ab. Mittlerweile steht die Eintracht auf den 6.Platz. Wirklich abgestützt sind die Frankfurter jedoch nicht. Vielmehr zeigt es, wie spannend es derzeit in der Bundesliga ist. Der erste Platz und der sechste Platz trennen gerade einmal 5 Punkte.

Fredi Bobic muss die Hertha verlassen

Eines der Hauptgesprächspunkte war die Entlassung von Fredi Bobic. Nils Bomhoff und Co. fanden diese Entlassen eher überraschend und können sich die wahren Gründe nicht zusammenreimen. Dass der Erfolg ausblieb, stand nicht zur Diskussion. Doch warum der Zeitpunkt gerade jetzt gewählt worden ist, obwohl die Entscheidung angeblich unabhängig vom Derby gefällt worden ist, gibt Rätsel auf. Im Derby gewann Union im Übrigen 2-0 bei der Hertha. Kurz darauf musste Fredi Bobic seine Koffer packen.

Spannung im Keller

Neben der Spannung im oberen Drittel der Bundesliga, gibt es auch noch reichlich Action im unteren Drittel. Gleich sechs Vereine kämpfen derzeit um den Klassenerhalt. Die Kölner sind vorerst aufgrund der guten Ergebnisse nach oben gesprungen und können sich derzeit ein wenig in Sicherheit wiegen. Schlecht aus sieht es für Hoffenheim, Augsburg, Stuttgart, Bochum und Hertha BSC. Ganz weit abgeschlagen befindet sich noch der S04. Jedoch steht man mit 10 Zählern nach 18 Spieltagen sehr abgeschlagen da. Aus der Analyse der Rocketbeans geht hierbei hervor, dass man sich als Schalke-Fan nicht allzu große Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen sollte.