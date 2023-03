Bohndesliga am Rosenmontag

Karneval und ausgelassene Partys? Nicht bei den Rocketbeans auf YouTube! Sie haben sich an den regelmäßigen Sendetermin gehalten und veröffentlichten pünktlich zum Rosenmontag die aktuelle Folge der Bohndesliga. Ebenso waren wieder einmal alle Akteure anwesend. Kein Wunder, so bot der aktuelle Spieltag der Fußball Bundesliga reichlich Gesprächsmaterial. Vor allem die Partie Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München stand im Fokus.

Bayern macht es wieder spannend

Kaum zu glauben, doch die Bayern machen den Verlauf der Bundesliga wieder einmal spannend. Hatte man grad noch gedacht, dass die Bayern sich gefangen haben, gab es direkt die nächste Pleite. Und zwar verlor man mit 2-3 bei der Borussia aus Mönchengladbach. Moderator Nils Bomhoff lenkte gleich in der Bohndesliga auf das spielentscheidende Foul von Upamecano. Dieser sah nämlich bereits in der 8.Spielminute die rote Karte. Kurz darauf netzte Lars Stindl nach einem Eckball zum 1-0 ein. Am Ende konnte die Bayern zwar das Ergebnis klein halten, verloren aber final mit 2-3. Nutznießer davon ist aber eine andere Borussia. Und zwar die aus Dortmund. Man ist nun punktgleich mit den Bayern und blickt derzeit auf einen fehlerlosen Rückrundenstart zurück. Aber auch Union Berlin hält sich wacker und beißt sich mit dem Punktgewinn oben fest. Somit haben derzeit ganze drei Vereine Punktgleichheit (43 Punkte) an der Spitze. Die Bayern können sich derzeit also nur noh auf ihrem Torverhältnis ausruhen.

Etienne Garde diskutiert die Schiedsrichterleistung

Im Fokus stand wieder einmal die Schiedsrichterleistung. Allen voran natürlich die strittige rote Karte für Bayern Verteidiger Upamecano. Etienne Garde startete die Diskussion rund um den VAR. Denn schon wieder kann eine potentielle Fehlentscheidung einer Mannschaft einen wichtigen Sieg rauben. Dabei stand der Punkt des Fouls laut Tobias Escher gar nicht mal auf der Tagesordnung. Zumindest nicht in dieser Ausführlichkeit. Viel wichtiger scheint ihm der Wutausbruch von Julian Nagelsmann gewesen zu sein. Nagelsmann ist nämlich nach dem Siel verbal auf die Schiedsrichter los und vergriff sich ein wenig im Ton. Dies machte auch schnell Boulevard Schlagzeilen und sorgte zudem dafür, dass er von der DFL sanktioniert wurde. Ändern konnte der Ausraster jedoch nichts. Die Bayern kommen in diesem Jahr einfach nicht in den Tritt. Lediglich in der Champions League läuft es für die Süddeutschen gut. So konnte man im Hinspiel Paris St. Germain auswärts mit 1-0 besiegen. In der Bundesliga gab es bei sechs Spielen in diesem Jahr lediglich 9 magere Punkte. Der BVB holte in der Zeit übrigens 18 Punkte und konnte somit überraschend aufschließen.