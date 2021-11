Couch an Couch zurück bei Rocketbeans TV

Das beliebte Format „Couch an Couch“ ist zurück bei Rocketbeans TV. In dieser Sendung, die mehrere Stunden geht, duellieren sich zwei Teams im Gaming. Bei der aktuellen Folge auf YouTube treten Niels und Matthias gegen Trant und Simon bei Trackmania Turbo an. Doch hier wird nicht herkömmlich im Streckenmodus gegeneinander gespielt. Die drei Hauptrunden basieren auf dem Kreieren eigener Strecken, die vom gegnerischen Team gemeistert werden müssen. Durch die Sendung auf YouTube führt wieder einmal Valentin, der in der letzten Zeit häufiger bei den Rocketbeans als Showmaster zu sehen war. Laut ihm ist es jedoch reiner Zufall, dass er derzeit so präsent ist. Er sieht sich selbst nämlich weiterhin als Gamer. In ganzer Gamer-Manier zeigte er auch eindrucksvoll in der Eröffnungssequenz seine eigens kreierte Strecke, die er mit Bravur meisterte. Beim „Tutorial“-Video für die Kandidaten wollte Valentin alle Streckenkonzeptionen sowie Streckenbelege zeigen. Das Spiel Trackmania bietet nämlich hinsichtlich der Streckengestaltung im Editor reichlich Potential.

Niels startet bei den Rocketbeans als Außenseiter

Die Favoritenrollen wurden bereits vor dem Spielen vergeben, als Valentin ansprach, dass es bereits ein Duell „Couch an Couch“ mit Niels gab. Hier gewann er bei Trackmania keine einzige Strecke. Natürlich nicht die besten Voraussetzungen für das Teams Niels und Matthias, der bei der Anmoderation schon seinen Kopf schütteln musste. Niels, der hauptsächlich bei den Zuschauern als Moderator der Bohndesliga mit Etienne Garde und Tobias Escher bekannt ist, ist jedoch auch ein sehr guter Gamer. Generell sind bei den Bohnen ambitionierte Game Cracks angestellt, da dies die gewisse Authentizität eines Gaming-Kanals ausmacht. Generell fand der Sender der Rocketbeans seinen Ursprung in der Gaming-Sendung Game One, die vor vielen Jahren auf MTV lief. Schon damals moderierte unter anderem Simon durch die Sendung des Musiksenders. Geklappt hatte diese Art der Kooperation jedoch nur für kurze Zeit.

Game-Events bei den Rocketbeans

Auf Rocketbeans TV gibt es immer wieder Gaming-Formate, wo Einzelspieler oder Teams gegeneinander antreten müssen. So gab es auch ein Turnier bei Mortal Kombat X sowie Rocket Leauge. Aber auch außerhalb des Gamings finden Spiele bei den Zuschauern großen Anklang. So gibt es bereits seit mehreren Jahren die Erfolgsformate des Kneipenquiz sowie des Nerd Quiz. Wer aber nun wissen will, wer sich beim aktuellen Trackmania Turnier bei „Couch an Couch“ durchgesetzt hat, muss sich den Kanal der Rocketbeans einmal zu Gemüte führen. Gegegenfalls gibt es bei dem Lets Plays die eine oder andere Überraschung.