Elex 2 Testbericht

Elex 2 ist die Fortsetzung des ersten Teils, in dem der Hauptcharakter Jax einen Hybriden zur Strecke bringen musste. Dies ist im zweiten Teil bereits einige Jahre her und es bahnt sich eine neue Bedrohung für die Welt von Magalan an. In diesem RPG stecken Sie in den Schuhen von Jax und müssen einige Fraktionen von einer Zusammenarbeit überzeugen. Eigentlich sollte dies nicht allzu schwer sein, da man schließlich die eigene Welt retten muss.

Falls Sie das erste Mal von Elex hören, sollten Sie zunächst unbedingt den ersten Teil spielen. Der zweite Teil knüpft sich an ihn an und einige Zusammenhänge könnten für Sie andernfalls unklar sein. An Elex 2 wird sich ein dritter Teil anschließen, was teilweise bereits an der Storyline erkennbar ist.

Technische Daten

Bereits Mitte Juni 2021 wurde Elex 2 von seinem Entwickler Piranha Bytes angekündigt, doch erschienen ist das RPG erst am 1.03.2022.

Verfügbar für:

PC

Playstation 4 & 5

XBox Series One & Series X & Series S

Anforderungen für den PC:

CPU Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 3100 Empfohlen: Intel Core i5-9500F / AMD Ryzen 7 2700 Grafikkarte GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5600 XT Empfohlen: GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT Arbeitsspeicher 12 GB Empfohlen: 16 GB Speicherplatz 45 GB Betriebssystem Windows 10

Genre

Elex 2 ist ein RPG, das ist einer postapokalyptischen Science-Fiction Welt spielt. Vor Jahren schlug ein Komet auf den Planeten ein, der ihn in seinen postapokalyptischen Zustand versetzt hat. Mit seinen Sci-Fi-Elementen finden sich im Spiel zahlreiche Elemente unterschiedlicher Charaktere. Von Robotern bis hin zu Magiern ist alles vertreten. Dies werden Sie als Spieler auch an Ihrer Ausrüstung erkennen. Teilweise kann sie mit magischen Sprüchen aufgewertet werden.

Das Subgenre von Elex ist jedoch Eurojank. Spiele werden als Eurojank bezeichnet, wenn sie zwar sehr ambitioniert konzipiert sind, jedoch nicht ganz ihrem Level gerecht werden. Elex 2 könnte an gewissen Stellen, wie beispielsweise seinen Grafiken, aufpolierter sein, um nicht dem Eurojank-Subgenre zugeordnet werden.

Grafiken

Die Grafiken in Elex 2 sind nicht sonderlich überragend. Hier hätte Piranha Bytes durchaus etwas bessere Effekte erzielen können. Gesichtsausdrücke, Texturen und das allgemeine Grafikbild sind nichts Besonderes bei Elex 2. Immerhin lassen sich jedoch keine Grafikglitches im Spiel erkennen – dies ist leider häufig bei Eurojankspielen der Fall. Bessere Grafiken würden optisch für mehr Tiefe sorgen. So wie es bei Elex 2 gestaltet ist, wurden Spiele auch schon vor einigen Jahren entwickelt. Bessere Tiefe sorgt optisch für ein besseres Spielerlebnis.

Storyline

Wie bereits eingangs erwähnt, wurde der Planet Magalan vor Jahren von einem Kometen zerstört. Obschon Jax Magalan im ersten Teil von Elex bereits gerettet hat, ist er mit seinen Heldentaten bereits in Vergessenheit geraten. Um die neue Bedrohung zu besiegen, muss Jax alle Fraktionen des Planeten zusammentrommeln.

Im ersten Teil von Elex waren es nur drei Fraktionen: Die Outlaws, die Kleriker und die Berserker. Im zweiten Teil gibt es zwei weitere Fraktionen. Diese gab es zwar bereits zuvor, doch mussten sie sich erst weiterentwickeln, um echte Fraktionen zu werden. Zu diesen gehören die Albs und die Morkons. Sie haben bei Elex 2 die Wahl, sich einer der Fraktionen anzuschließen. Sofern Sie sich einer Fraktion anschließen möchten, müssen Sie bestimmte Aufgaben erfüllen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, fraktionslos zu bleiben.

Insgesamt stellt sich Ihnen eine offene Welt dar, die Sie gute 40 Stunden lang erkunden können.

Gefährten

Spieler erwarten in Elex 2 eine Reihe an Gefährten, die teilweise bereits aus dem ersten Teil bekannt sind. Jeder Charakter hat seine eigene interessante Geschichte, doch scheinen sich die Hintergrundgeschichten ein wenig zu wiederholen. Zusammen mit Gefährten sind die Aufgaben jedoch immer gleich. Entweder müssen Sie in ein Gebiet, um Feinde zu besiegen oder bestimmte Gegenstände sammeln. Ein wenig verwirrend ist jedoch die Bewertung von Aufgaben. Einige Aufgaben können im Spiel bestraft werden. Es ist jedoch merkwürdig, wenn Sie von einem Charakter die Aufgabe erhalten, Feinde auszunehmen und hinterher vom gleichen Charakter für die rechtlose Tat bestraft werden.

Entscheidungen und Dialoge

Das gesamte Spiel entwickelt sich aufgrund eigener Entscheidungen, die Sie im Spiel fällen. Die Dialoge sind vornehmlich moralbasiert und weniger gute Entscheidungen führen zu Punkten auf einer Zerstörungsskala. Je niedriger er ist, desto besser stehen Sie als Jax dar. Gleichfalls suggeriert er Sie als Jax als bösen Charakter, wenn die Punkteskala recht hoch ist. Die Höhe der Zerstöungspunkte kann auch zur Folge haben, dass Ihnen bestimmte Optionen im Spiel nicht zur Verfügung stehen.

Kämpfe und Ausrüstung

Die Kämpfe sind in Elex 2 detaillierter gestaltet und Sie haben ein scheinbar endloses Säckchen, in dem Sie Ausrüstung sammeln können. In Kämpfen stehen Ihnen einzigartige Fähigkeiten der jeweiligen Fraktionen zur Verfügung und Ihre Ausrüstung lässt sich verbessern. Das Beste an der Ausrüstung in Elex 2 ist das Jetpack, mit dem Sie durch die Welt von Magalan fliegen können.

Fazit

Elex 2 ist ein aufregendes RPG, scheitert jedoch an stellenweise sinnfreien Aufgaben und Dialogen. Die Storyline ist etwas weich gehalten, vermutlich aufgrund des nächsten Teils. Spieler mit hohen Erwartungen werden vermutlich von Elex 2 relativ unbeeindruckt bleiben.