Kostenlose PS Plus Spiele im Januar 2022 zum Download

Seit heute können die neuen und kostenlosen Spiele für PS Plus Abonnenten online heruntergeladen werden. Der Download ist komplett kostenlos, sofern man ein PS Plus Abo abgeschlossen hat. Dieses Abo befähigt einen Playstation Spiele online zu spielen. Es ist somit kein verpflichtendes Abonnement, wenn man lediglich offline Modi auf der PS4 oder auf der PS5 spielen will. Trotz alledem ist das Abo ein gutes Angebot seitens Sony, da neben den Online-Spielmodi auch kostenlose Spiele jeden Monat beigesteuert werden. Wenn man sich hierbei den Preis des Abos von 59,99 Euro pro Jahr (ggfs. zu bestimmten Zeiten sogar ständig im Angebot) anschaut, sieht man schnell, dass sich der Preis schon rechnet bei dem guten Angebot.

Februar Spiele als Download

Die beiden kostenlosen PS Plus Spiele für die PS4 können seit heute heruntergeladen werden. Hierbei handelt es sich zum einen um ein Kampfspiel namens UFC 4. Das Spiel kostet im UVP sogar stolze 69,99 Euro. Man könnte also von einem kleinen Highlight in diesem Monat sprechen. Bereits die PS Plus Spiele November hielten für spielbegeisterte Abonnenten viel Spannung bereit. In den letzten Monaten wurde vermehrt der Durst der Kampfspielfreunde gestillt. So kann man auch seit September Mortal Kombat spielen. Bei der kostenlosen Mortal Kombat Variante handelt es sich um den Vorgänger zum aktuellen Teil. Auch mit diesem Teil könnte jedoch in diesem Jahr noch gerechnet werden.

Interessante Spiele für Lets Player

Für Lets Player jedoch interessanter ist das zweite Spiel: Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer. Die online Spiel Variante ist hierbei optional. Im Online Modus hingegen können bis zu vier Spieler gleichzeitig agieren. Generell sind Shooter bei den derzeitigen Lets Plays sehr beliebt. So könnte es gut sein, dass in Kürze eine Welle an Lets Play Videos von Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung online gehen. Das Spiel an und für sich unterscheidet sich jedoch stark von den Mainstream-Shootern wie Call of Duty oder Battlefield 1942. Hier findet man sich eher in einer Fantasywelt wieder. Am ehesten könnte man noch Vergleiche zu Fortnite ziehen, da der Look schon ein wenig in die Richtung geht.