Zu welchen 5 Spielertypen gehörst du?

Wer häufig in Online Casinos unterwegs ist, trifft viele verschiedene Gamer. Mit der Zeit kristallisieren sich jedoch bestimmte Spielertypen heraus, die nach demselben Muster agieren. Wir stellen die verschiedenen Spielertypen vor. Zu welchen gehörst du?

Spielertyp 1: Der Neuling

Die online Casino Deutschland Community wächst von Jahr zu Jahr. Kein Wunder also, dass sich unter den Spielern auch viele Anfänger befinden. In der Community wird ein Neuling auch gerne etwas abschätzig “Noob” genannt. Zu erkennen ist der Anfänger Typ daran, dass es ihm naturgemäß an Verständnis für grundlegende Spielabläufe fehlt. Daher sind Anfänger häufig im Chat aktiv, um so viele Informationen wie möglich zu bekommen.

Spielertyp 2: Der Zuseher

In den meisten Online Casinos gibt es an einigen Tischen auch die Möglichkeit, nur als Zuschauer zu fungieren, statt aktiv am Geschehen teilzunehmen. Der Spielertyp “Zuseher” findet es besonders reizvoll, anderen über die Schulter zu schauen und dabei zu sein, wenn größere und kleinere Geldbeträge von einem Spieler zum anderen wechseln. Dieses Phänomen ist auch in echten Casinos zu beobachten. Sobald jemand eine Glückssträhne hat, bildet sich eine Traube an Neugierigen um ihn herum. Im Online Casino geht das jedoch nur bedingt. Denn mehr und mehr Tische erfordern zumindest eine Summe am Konto, um eingelassen zu werden.

Spielertyp 3: Der Hochrisikotyp

Der Großteil der Casinospieler vor dem Monitor spielt mit konservativen Beträge. Vor allem zu Anfang setzen die wenigsten Casinobesucher mehr als zweistellige Beträge. Doch immer wieder finden sich unter den Spielern auch echte Zocker, die mit dem Einsatz von großen Summen andere zum Staunen bringen. Solche Spieler haben das nötige Kleingeld und lieben den Nervenkitzel. Zudem sind die meisten Hochrisikotypen Profis und haben Vertrauen in ihre eigene Strategie.

Spielertyp 4: Das Multitalent

Die meisten Spieler beschränken sich auf einige wenige Casinospiele. Meist sind es diejenigen, bei denen sich der Spieler die meisten Chancen auf Gewinn ausrechnet. Zudem möchten Casinobesucher natürlich auch besser werden und e mehr man sich auf bestimmte Spiele spezialisiert, desto eher durchschaut man gewisse Strategien. Doch es gibt auch die Multitalente, die die Abwechslung lieben. Für diesen Spielertyp zählen weniger die Gewinnchancen als Vielfalt, Abwechslung und frischer Wind.

Spielertyp 5: Der Profi

Profis sind schon lange im Geschäft und haben sich in dieser Zeit viel Wissen angeeignet. Um im großen Stil abzuräumen, spielen sie nicht nur an einem Tisch, sondern an mehreren Tischen gleichzeitig. Dabei verfolgen sie eine gezielte Strategie, von der sie niemals abweichen.

Zu erkennen sind Profi Spieler daran, dass sie beträchtliche Beträge aufs Spiel setzen und selbst dann mit keiner Wimper zucken, wenn viel Geld in kurzer Zeit verloren wird. Denn der Profi ist davon überzeugt, dass am Ende doch der große Gewinn wartet. Im Chat findet man den Profi prinzipiell nicht, denn für den Austausch mit Mitspielern hat er schlichtweg keine Zeit. Für den Großteil der Spieler ist diese Herangehensweise jedoch nicht empfehlenswert!