Endlich legal im Online Casino Spielen

Wer derzeit Streaming Portale wie Twitch oder YouTube ausgiebig verfolgt, wird am Online Gambling kaum vorbeikommen. Gerade die Situation rund um den potentiellen MonatanaBlack Malta Deal schlug große Wellen. Viele mögen die Entwicklung beim Glücksspiel kritisch sehen, doch auch die größten Kritiker müssen sich derweilen damit abfinden, dass das Gambling Einzug in den Alltag gehalten hat. Dabei sind nicht wenige Streamer erst durch das Glücksspiel auf YouTube groß geworden. Der bekannteste YouTuber, der seinen Erfolg dem Online Casino zu verdanken hat, ist Knossi. Eine Zeit lang gab es sogar das berühmte Knossi Kasino, welches oft getrendet ist. Dennoch hat sich Knossi seit knapp einem Jahr vom Glücksspiel entfernt und macht zunehmend Reactions, Lets Plays und Videos aus seinem Real Life. Der Erfolg ist dadurch nicht weniger geworden.

Online Casinos werden legal

2021 war das Jahr schlechthin für die Casino-Branche. Neben der vielen Trend-Streams rund um das Glücksspiel fand auch in der deutschen Politik einiges statt. Man sorgte nämlich unter bestimmten Bedingungen dafür, dass das Online Glücksspiel in Deutschland nun auch faktisch legal wird. Bis dato galt der Bereich eher einer Grauzone zuzuordnen und war nur in Schleswig-Holstein erlaubt. Online Glücksspiele sind somit nun in Deutschland legalisiert worden, und davon profitieren unter anderem Anbieter wie das Platincasino, die speziell dafür eine Lizenz erhalten haben. Wie im legalen Platincasino können somit Spieler die neusten Slots, welche meist schon in Twitch-Streams präsentiert wurden, selbst ausprobieren. Ambitionierte Spieler können sogar nun eigene Lets Plays streamen. So hat sich zum Beispiel Montes bester Kumpel Memo in dem Bereich selbstständig gemacht. Seine Streams sind ab Tag eins sogar top besucht.

Twitch als Einstieg eine gute Option

Wer sich an eigene Lets Plays oder Live-Streams wagen will, kann sich einmal mit der Plattform Twitch beschäftigen. Mittlerweile zählt Twitch zum größten Streaming-Portal weltweit. Auch die Kooperationen mit prominenten Streaming-Stars suchen seines Gleichen. Für viele hat Twitch YouTube bereits seit ein paar Jahren als Platzhirsch abgelöst. Einige Lets Player sind sogar komplett zu Twitch übergelaufen. Sie streamen meist täglich und laden lediglich noch ihre Highlights auf YouTube hoch. Ein Twitch Abo ist dabei als Zuschauer nicht nötig.