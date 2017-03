Capture Möglichkeiten für Konsolen im Überblick

Eine sehr günstige Variante Videos der eigenen Konsole aufzunehmen ist der USB-Video-Grabber, welcher bereits ab 10 Euro zu erhalten ist. Zusätzlich benötigt ihr noch ein Cinch-Verlängerungskabel sowie ein Aufnahmeprogramm. Nach dem Einspielen der Treiber-CD eures Capture Geräts sowie dem Anschluss der Hardware könnte ihre die Aufnahmen beginnen. Die Qualität der Videos sowie die Soundqualität sind weniger hochwertig.

Eine bessere Alternative ist deshalb das Nutzen von Capture Cards, die es bereits ab 60 Euro in SDTV-Qualität (Standard Definition Television) gibt. Mit 480 progressive scan sorgen diese für eine akzeptable Qualität.

Die beste und qualitativ hochwertigste Aufnahmemöglichkeit bieten Capture Cards in HD-Qualität, welche bereits ab 100 Euro zur kaufen sind. Hier gibt es zum Beispiel die Elgato Game Capture Card HD, die Elgato Game Capture HD60, die Hauppauge HD PVR 2 sowie die Avermedia Game Capture HD 2. Alle Karten werden mit passender Software geliefert und ermöglichen das Herunterladen des Treibers beim jeweiligen Hersteller.

Capture Geräte und ihre Funktionen

Die Anwendung von Capture Geräten ermöglicht euch eine verlustfreie Übertragung von Audio und Video Dateien in sehr hoher Qualität. Hierbei wird lästiges Ruckeln sowie das Einbußen von Performance verhindert. Die Aufnahmen erfolgen meist 1:1. Aufgrund der Komprimierung der Videos mit einer Capture Karte, wird im Vergleich zu anderen Aufnahmemöglichkeiten viel Leistung eingespart. Egal ob das Verbinden mit Fernseher oder Computer, die Capture Geräte können viele Medien bedienen.

Die Elgato Game Capture HD

Das Gerät wird direkt an die Xbox 360, Xbox One, Nintendo Wii U, Playstation 4 oder Playstation 3 angeschlossen. Für die Xbox 360 bedeutet dies, dass ihr das Game Capture Gerät einfach per HDMI-Kabel anschließt. Bei der Playstation 3 muss das AV-Kabel verwendet werden, da die Konsole die HDMI-Signale lediglich verschlüsselt überträgt. Auch die Nutzung des Geräts für andere HDMI- oder AV-Geräte ist möglich, wenn diese nicht via HDCP geschützt sind. Die Spiele werden bequem in 360p, 480p, 576p, 720p, 1080i und 1080p unabhängig von der Qualität des Spiels aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen werden danach in H.264-Codec encodiert.

Wichtig ist, dass ihr einen Fernseher oder anderen Monitor zur Wiedergabe verwendet, denn das auf den Computer übertragene Bild kommt mit einer Verzögerung von mehreren Sekunden an. Somit ist es nicht möglich, ein gewünschtes Spiel via Blick auf den Computer spielen zu können. Der Anschluss des Computers an die Game Capture HD geschieht mithilfe von einem USB-2.0-Kabel.

Mit einem zusätzlichen Mikrofon ist es auch möglich Sprachkommentare während der Aufnahme mit der Elgato Live-Kommentarfunktion aufzunehmen. Auch das nachträgliche Aufnehmen von Kommentaren und Hinzufügen zu den Spieleaufnahmen ist möglich. Besonders erfreulich ist die Funktion des Flashback Recording, welches eine Aufnahme rückwirkend auf dem Computer startet. Zudem kann mithilfe des Editors der genaue Speicherort der Videos bestimmt werden. Jedes Video wird außerdem in einer Liste vermerkt und bereitgestellt. Eine Rendermöglichkeit für YouTube, Twitter und das iPad besteht auch.

Möchtet ihr ein Video kürzen, könnt ihr dies natürlich auch im Editor tun. In der Kategorie Bild könnt ihr dann genau bestimmen wie der Kontrast, die Helligkeit, die Sättigung und der Ton der einzelnen Farben erfolgt. Auch eine Optimierung der Lautstärke kann im Bereich von -12db und +12db vorgenommen werden. Insgesamt ermöglicht die Elgato Game Capture HD für 139,00 Euro eine Vielzahl von Optionen und ist außerdem für mehrere Konsolen zu nutzen. Im Vergleich zu einem USB-Video-Grabber ist die Qualität erstaunenswert und lässt kaum Wünsche offen.

Der Lieferumfang der Elgato Game Capture HD

ein HDMI-Kabel

ein AV-Kabel

ein Komponentadapter

ein Schnellstartguide

die Elgato Game Capture HD

eine Anleitung

Die Systemvoraussetzungen der Elgato Game Capture HD

für den Mac mindestens OS X 10.9 mit 2.0 GHz Intel Core 2 Duo CPU

für den PC mindestens Windows 7 SP1 mit 2 GHz Intel Core 2 Duo, Soundkarte, 4 GB RAM

sowie USB 2.0 Anschluss

Der Anschluss des Geräts im Überblick

das HDMI-Kabel von z.B. der Xbox 360 in den Elgato Game Capture HD einfügen

ein weiteres HDMI-Kabel vom Fernseher in das Game Capture Gerät

das USB-Kabel mit dem kleinen USB-Anschluss an das Elgato stecken und mit einem

USB-Stecker die Verbindung zum Computer herstellen

die passende Software auf den Computer laden (Link im Lieferumfang)

Elgato Game Capture HD High Definition Game Recorder für PC und Mac, Full HD 1080p Xbox und PlayStation Gameplay am Mac oder PC aufnehmen

Integriertes Live-Streaming zu YouTube und Twitch

1080p Full HD Capture ohne Zeitbegrenzung

Flashback Recording Funktion zum nachträglichen Aufnehmen

Sofortiger Zugriff und vollständige Kontrolle über deine Aufnahmen

Die Elgato Game Capture HD60

Das Capture Gerät Elgato Game Capture HD60 gibt es bereits für 169,95 Euro im Handel. Hiermit könnt ihr eure PlayStation 4-, Xbox One-, Xbox 360-, Nintendo Wii U-Gameplays aufnehmen und ansehen. Besonders beeindruckend ist die Qualität der Aufnahmen in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde. Die Aufnahme eurer Videos erfolgt direkt auf dem Computer in unbegrenzter Menge. Das bedeutet, dass es zu keiner Verzögerung der Übertragung auf den Computer kommt. Ihr könnt in Echtzeit mit dem Blick auf den eigenen PC spielen.

Natürlich könnt ihr auch wie bei der Elgato Game Capture HD live zu YoutTube, Twitch und anderen Plattformen streamen. Die Funktion des Live-Kommentars sowie das Flashback Recording ist auch hier weiterhin möglich. Besonders hervorzuheben ist die Funktion des Stream Command. Hier kann eine Webcam sowie Grafik-Overlays problemlos hinzugefügt werden.

Der Lieferumfang der Elgato Game Capture HD60

Elgato Game Capture HD60

ein USB-Kabel

ein HDMI-Kabel

Link zum Software-Download

die Anleitung

Systemvoraussetzungen der Elgato Game Capture HD60

mindestens Windows 7 oder Mac: OS X 10.9, Intel Core i5 CPU der zweiten Generation

für die Funktion des Stream Command: Intel Core i7 CPU der zweiten Generation, 4 GB

RAM sowie USB 2.0 Anschluss

Der Anschluss der Elgato Game Capture HD60

das HDMI-Kabel von Konsole in den Elgato Game Capture HD60 stecken

das USB-Kabel an den Elgato anbringen und mit einem USB-Stecker zum Computer verbinden

die passende Software herunterladen

Elgato Game Capture HD60 High Definition Game Recorder, 1080p60-Qualität Xbox- und PlayStation-Gameplay aufnehmen und streamen

Atemberaubende 1080p-Qualität mit 60 fps

Unbegrenzte Aufnahme direkt auf PC oder Mac

Flashback Recording zum nachträglichen Aufnehmen

Integriertes Live-Streaming zu Twitch, YouTube & anderen Plattformen

Die Hauppauge HD PVR 2

Das Gerät Hauppauge HD PVR 2 gibt es in zwei unterschiedlichen Versionen. Ab 137,22 Euro gibt es die Gaming Edition HD-PVR sowie ab 169,00 Euro die Gaming Edition Plus HD-Videorekorder. Ihr könnt bequem alle Videospiele von Xbox, PlayStation und Wii mit eurem Computer oder Notebook in H.264 bis 1080p aufnehmen. Die Übertragung erfolgt hier verzögerungsfrei. Die Aufnahme-Datenrate beträgt 1 bis 14 Mbit/s. Das aufgenommene Format kann zwischen AVCHD (.TS und .M2TS) sowie .MP4 frei gewählt werden.

Das Hochladen auf YouTube und andere Plattformen wird auch hier angeboten. Mithilfe des Facecam-Feature könnt ihr euer eigenes Bild via Webcam in das Video einfügen. Somit ist es möglich, das eigene Video mit den eigenen Emotionen und Kommentaren zu unterstützen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit euer eigenes Logo mit dem Logo-Inserter einzufügen. Vielfältige Skalierungsoptionen werden im Menü des Video-Programms angeboten. Hier könnt ihr auch die Qualität und andere visuelle Effekte einstellen.

Der Lieferumfang der Hauppauge HD PVR 2

das HD PVR 2 Gerät

ein 6 V / 1,6 A Netzteil

ein USB-Kabel

ein HDMI-Kabel

ein Component-Video-Kabel

ein Component-Video-Adapterkabel

die Installations-CD

die Anleitung

Optional: der HD-Videorekorder mit Anschlusszubehör

Die Systemvoraussetzungen der Hauppauge HD PVR 2

PC mit 3.0 GHz Single-Core oder 2.0 GHz Multi-Core Prozessor

mindestens 512 MB RAM

die Betriebssysteme Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows Vista oder Windows XP

einen USB 2.0 Port

eine Grafikkarte mit mindestens 256 MB Speicherplatz sowie eine Soundkarte

mindestens 220 MB freier Festplattenspeicher

ein CD-Laufwerk und ein Fernseher mit HDMI-Eingang

Die Installation der Hauppauge HD PVR 2

das HDMI-Kabel in die Hauppauge HD PVR 2 integrieren

wenn gewünscht ein zweites HDMI-Kabel vom Fernseher in das Gerät einführen

das USB-Kabel an die Hauppauge HD PVR 2 stecken und mit dem USB-Stecker die Verbindung zum Computer herstellen

die Software von der CD auf den PC installieren

Hauppauge HD PVR 2 Gaming Edition HD-PVR (Full HD, HDMI, 1080p) Nehmen Sie Ihr Gameplay auf PC oder Notebook über HDMI auf - in H.264 bis 1080p!

HDMI- und Component-Video-Eingang sowie verzögerungsfreier HDMI Pass-Through!

Lade Deine besten Spiele auf YouTube und teile sie mit Deinen Freunden!

Verzögerungsfreier Pass-Through: HDMI auf HDMI bis zu 1080p oder Komponenten-Video auf HDMI bis zu 1080i

Aufnahme-Datenrate: 1 bis 14 Mbit/s; Aufnahme-Format: AVCHD (.TS und .M2TS), .MP4

Die Avermedia Game Capture HD 2

Dieses Gerät gibt es bereits ab 204,99 Euro im Handel. Geeignet ist es für Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, XBox One sowie die Wii U. Die Besonderheit ist, dass ihr eurer Gameplay ohne Computer aufnehmen könnt. Auch die Übertragung eures Videos zu YouTube oder anderen Plattformen ist natürlich möglich. Außerdem kann das persönliche Gameplay Audiokommentare enthalten sowie nach eigenen Wünschen mit der Videomontage gestaltet werden.

HD-Aufnahmen bis zu 1080p sind hier möglich. Mit einem HDMI-Kabel kann das Gerät an den eigenen Fernseher angeschlossen werden, um hier ohne Verzögerung das Spiel steuern sowie anschauen zu können. Mit der passenden App kann man sogar das Smartphone als Fernbedienung für den Avermedia Game Capture HD 2 nutzen. Die Bedienung des Gerätes ist besonders einfach und auch für Neulinge gut möglich.

Der Lieferumfang der Avermedia Game Capture HD 2

das Gerät Avermedia Game Capture HD 2 (HDMI-Kabel und weiteres Zubehör muss selbst

gekauft werden)

Die Systemanforderungen der Avermedia Game Capture HD 2

Zum Betreiben des Geräts benötigt ihr eine NTFS-formatierte Festplatte. Es sind keine weiteren Anforderungen nötig, da ohne Computer aufgenommen wird.

Die Installation der Avermedia Game Capture HD 2

Das Gerät wird mit aufgespielter Software geliefert und muss nur noch mit der Konsole verbunden werden. Auf Wunsch kann dieses auch mit dem Fernseher verknüpft werden.

AVerMedia Game Capture II - Konsolen-Gameplay ohne PC aufzeichnen, kommentieren, bearbeiten und teilen - Kompatibel mit XBOX ONE & PS4 Xbox- und PlayStation Gameplay aufnehmen und streamen

Aufnehmen in full HD 1080p30 unmittelbar zu USB or interne Speicherung

ReKord, Kommentieren, Bearbeiten und teilen gerade auf Youtube ohne ein PC

Mit Planmäßige Rekord Funktion können Sie lieblingsmatchs und Tvshows nicht mehr verpassen.

Android/iOS-App "GameMate" zum Prüfen von Aufnahmestatus und Festplattenspeicherplatz. Verbindung mit Game Capture HD II über WLAN-Router erforderlich

Die Auswahl an Game Capture Geräten

Die vorgestellten Game Capture Geräte haben ihre persönlichen Vorteile sowie Nachteile. Neben der Beachtung des Preises ist es wichtig, dass ihr ein für euch passendes Gerät findet. Möchtet ihr euren Computer nicht mit dem Game Capture Gerät verbinden, ist die Avermedia Game Capture HD 2 mit der außerordentlichen Aufnahmequalität sowie den Gestaltungsmöglichkeiten des Videos zu empfehlen.

Für ein günstiges Gerät mit hochwertigen Aufnahmen, welches mit dem Computer verbunden werden kann, ist der Elgato Game Capture HD optimal. Für die bestmögliche Grafik sowie maximale Modifizierungsmöglichkeiten lohnt es sich den Elgato Game Capture HD60 sowie den Hauppauge HD PVR 2 genauer zu betrachten.