An diesem Spieltag hätten viele wichtige Punkte und spannende Geschehnisse auf dem Haupttagespunkt der Bohndesliga stehen können. So schaffte der Hertha aus Berlin nach dem Trainerwechsel ihren souveränen Sieg seit langem. Ebenso scheint der VFB Stuttgart im Abstiegskampf wirklich ernst zu machen. Schon wieder zeigte man Moral und drehte eine Partie. Doch zu Beginn der Folge überschattete ein bestimmtes Thema die Bohndesliga: der Becherwurf von Bochum.

Rocket Beans diskutieren heftig über Chaoten

Eines war jedoch klar. Keiner der Rocketbeans konnte auch nur im Ansatz die Aktion in Bochum verstehen. Somit verurteilten alle vier den Becherwurf. Etienne Garde brachte dies auch gut auf den Punkt. So jemand hat im Stadion trotz aller Emotionen nichts zu suchen. Was für eine Strafe der VFL durch diesen Chaoten ist jedoch noch nicht bekannt. Das Spiel wurde kurz nach der 70.Minute beim Stand von 2-0 für Borussia Mönchengladbach offiziell abgebrochen. Obwohl Bochum scheinbar bereits gerettet ist, könnte man nun doch wieder in einen Abstiegsstrudel geraten, da gerade die Heimspiele die Punkte geliefert haben. Sollte der VFL nun mit Geisterspielen bestraft werden, könnte es hinten raus noch einmal kritisch werden. So die Gedanken der Rocketbeans.

Bohndesliga kümmert sich um den Abstiegskampf

Das Titelrennen um die Bundesliga-Meisterschaft scheint gegessen zu sein. Der BVB konnte nicht an seinen erfolgreichen Lauf anknüpfen und holte gegen den 1.FC Köln lediglich einen Punkt, wohingegen der FC Bayern München 4-0 gegen Union Berlin gewann. Doch die Rocket Beans kümmerten sich zu Recht in dieser Episode um den Abstiegskampf. Hier gab es nämlich viel zu analysieren. So gewann die Hertha mit 3-0 gegen Hoffenheim. Und auch der VFB Stuttgart gewann erneut. Im Abstiegskampf ist nun richtig Feuer drin. Ein Glück, dass die Hertha aus Berlin den wichtigen Dreier mitnehmen konnte. Sonst würde der Rückstand auf den rettenden Tabellenplatz in weite Ferne rücken. Derzeit stehen die Berliner trotz der drei Punkte auf einen Relegationsplatz. Jedoch punktgleich mit Augsburg und dem VFB Stuttgart. Stoff einer spannenden Endphase sollte es auch in den kommenden Zwohndesliga geben. Denn hier kämpfen noch sieben Mannschaften um den Aufstieg mit.