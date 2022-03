God of War Ragnarök: Neue Infos zur Story bekannt

Schon lange warten Gamer auf eine Fortsetzung von God of War, denn das letzte Spiel der beliebten Reihe hat die Welt im Sturm erobert. Der Krieger Kratos wurde darin aus der griechischen Mythologie in die nordische katapultiert und musste sich dort völlig neuen Gegnern stellen. Nachdem das erste Spiel der neuen Saga bereits einige Götter und Kreaturen aus dem hohen Norden vorgestellt hat, sind Fans nun gespannt, was die Fortsetzung God of War Ragnarök wohl zu bieten haben wird. Zwar hat das Warten immer noch kein Ende, allerdings sind nun neue Infos zur Handlung in einem Trailer erschienen.

Der Untergang naht

Der Fimbulwinter geht zu Ende und damit sind drei Jahre vergangen, seitdem wir Kratos und Atreus im ersten Spiel zurückgelassen haben. Der Legende nach folgt nach dieser Zeit die Götterdämmerung – auch Ragnarök genannt – die das Ende der Menschheit ankündigt. Atreus hat mittlerweile herausgefunden, dass er eigentlich Loki ist und damit selbst zu den Göttern der nordischen Mythologie zählt. Seine Wut und seinen Übermut hat der junge Mann verloren, stattdessen möchte er Antworten finden und sein Schicksal erfahren. Dazu haben Kratos und Loki den Plan, Ragnarök aufzuhalten und damit den Weltuntergang zu stoppen. Keine leichte Aufgabe, vor allem wenn man nicht weiß, wo man starten soll. Die beiden machen sich auf die Suche nach dem Gott Tyr, von dem sie sich Antworten zu einer gefährlichen Prophezeiung erhoffen, in der Loki seinen Vater ermordet. Der Weg wird ihnen allerdings nicht leicht gemacht, denn nachdem die beiden Baldur zur Strecke gebracht haben, schwört Freya weiterhin Rache und wird dabei auch noch von dem Donnergott Thor höchstpersönlich unterstützt. Die beiden Krieger müssen sich also auf einige hitzige Gefechte gefasst machen und wieder einmal die neun Reiche durchqueren.

Nordische Mythologie in Videospielen

Mit dem neuen Setting in der nordischen Mythologie, in dem nun auch der zweite Teil der neuen Reihe spielen wird, trifft Santa Monica Studio genau den Puls der Zeit. Epische Spiele mit mythologischen Elementen zählen seit Jahren zu den beliebtesten unter Gamern und finden sich daher in vielen Genres wieder. So ist die nordische Mythologie beispielsweise ein beliebtes Thema bei Online Slots. Da die Automaten mit einem relativ simplen Gameplay ausgestattet sind, das von Anfang an intuitiv ist, versuchen Entwickler durch unterschiedliche Designs und Themen für eine große Variation zu sorgen. Spiele wie Tales of Asgard: Loki’s Fortune oder Ring of Odin sind zwei Beispiele, die die alten Mythen aus dem hohen Norden auf die Walzen bringen.

Dazu hat sich eine der erfolgreichsten Spielreihen aller Zeiten nun dem hohen Norden gewidmet: Assassin’s Creed. In Valhalla können Spieler in die Rolle eines Wikingers schlüpfen und ihren eigenen Klan anführen. Obwohl das Hauptspiel großteils realistisch gestaltet wurde und wenig Verbindungen zum Mythologischen zieht, kann man im DLC Die Zeichen Ragnaröks gegen mythische Kreaturen wie den Feuerriesen Surtr antreten. Auch Indie-Games wie Jotun begeistern mit Geschichten aus dem hohen Norden. Die Protagonistin des Spiels ist eine verstorbene Wikingerin, deren Geist sich auf die Suche nach einem gefährlichen Riesen macht, um ihn zur Strecke zu bringen. Nur so kann sie ihren ehrenlosen Tod bereinigen und den Ruheort der gefallenen Kämpfer Valhalla betreten.

Die nordische Mythologie hält viele tolle Geschichten parat, die sich perfekt in Videospiele einbauen lassen. Das hat God of War mit seinem großen Erfolg mehr als bewiesen. Ob der Nachfolger Ragnarök den hohen Erwartungen der Fans gerecht werden kann, gilt es nun abzuwarten. Wenn alles gut geht, soll das Spiel im Sommer 2022 für die PS4 und PS5 erhältlich sein. Fans sollten sich aber nicht zu sehr auf den vagen Termin verlassen, schließlich wurde der Release bereits einmal verschoben. Mit etwas Glück kann das Spiel aber noch in diesem Jahr ausprobiert werden.