Neue Episode der Zwohndesliga online

Einen ganzen Monat mussten Fans der 2.Fußball Bundesliga und der Rocketbeans auf die neue Episode Zwohndesliga warten. Nun ging der 45-Minuten-Analyse-Talk am 5. April endlich online. Wie gewohnt wieder einmal nicht im neuen YouTube Studio der Rocketbeans, da dieses erneut renoviert wird und somit nicht zur Verfügung stand. Fans der Bohndesliga konnten dies natürlich ahnen, da die Folge der Zwohndesliga direkt nach der aktuellen Folge der Bohndesliga abgedreht wurde. Lediglich der Tag der Veröffentlichung war ein anderer. Doch was gab es zu analysieren in der 2. Fußball Bundesliga?

Der Kampf um den Aufstieg

Zu Beginn der Episode Zwohndesliga ging es natürlich um den HSV. Schließlich war es der Hamburger SV, der aufgrund der unerwarteten Niederlage am Wochenende gegen Paderborn, sich wohl endgültig auf dem Titelrennen verabschiedet hat. Da half es auch nichts, dass Nico Backsin und Tobias Escher dem HSV noch theoretische Chancen ausgemalt hatten. Nils von den Rocketbeans wollte in der Hinsicht sich keine Hoffnungen mehr machen. Alles andere als schlecht sieht es bei den anderen beiden nordischen Vertretern aus. So wünscht sich Nico den SV Werder Bremen auf 1 und den FC St.Pauli auf 2. Doch wie realistisch sind die Chancen? Laut Tobias Escher wohl eher nicht so gut.

Schalke mit der Aufholjagd

Tobias Escher geht davon aus, dass St. Pauli zum Ende noch Federn lassen wird. So konnte man dies schon anhand der unkonstanten Leistung der letzten Wochen sehen. So musste fiel man allein am letzten Spieltag von der Pole Position auf Platz 3. Man hat sogar nur noch einen Punkt Puffer auf Platz 4. Und da lauert der FC Schalke 04. Dieser hat nach der Trainerentlassung neue Kräfte freigesetzt und eine sehr gute Aufholjagd gestartet. Kurzzeitig dachte man sogar, dass der Klub aus dem Ruhrpott diese Saison nichts mehr reißen wird. Doch nun hat man den unmittelbaren Anschluss an die Aufstiegsplätze. Neben den Punkten überzeugt der S04 zusätzlich durch das Torverhältnis, welches am Ende der Saison noch wichtig sein kann.