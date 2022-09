Rückkehr der Zwohndesliga auf Rocket Beans TV?

Viele fragen sich, ob die Zwohndesliga es wieder auf den Sender der Rocket Beans schafft. Immerhin gibt es hin und wieder kleinere Andeutungen der Bohnen, dass ein ähnliches Format zumindest geplant ist. Hauptproblem des Ganzen ist jedoch, dass mit Werder Bremen und Schalke 04 gleich zwei Hochkaräter letzte Saison in die Bundesliga aufgestiegen sind. Somit hat die 2.Bundesliga ordentlich an Qualität verloren. Zudem war es witzig, dass mit Bremen und dem HSV gleich zwei Vereine in der Liga spielten, die von den Moderatoren gefeiert werden. So ist Nico Backspin Fan vom SV Werder Bremen und Nils Bomhoff Fan der Raute aus Hamburg. Mittlerweile dümpelt jedoch nur noch der HSV in der 2.Bundesliga herum. In Sachen Ambitionen beim HSV herrscht bei den Bohnen Einigkeit: Der HSV muss diese Saison in die Fußball Bundesliga aufsteigen. Wird der Fluch somit nun endgültig besiegt?

Ähnliches Format geht bei den Rocket Beans an den Start

Man will sich in dieser Saison wohl nicht mehr explizit der 2.Fußball Bundesliga widmen. Eine Zwohndesliga 2.0 wird es somit wohl nicht geben. Vor knapp einer Woche gab es jedoch eine Bohndesliga Extra. In dieser 45-minütigen Sendung diskutierten die Rocketbeans über die Champions League Auslosung und die zweite Bundesliga. Ein kleines Revival der 2.Bundesliga! Dabei ging es hauptsächlich um den HSV und seine Ambitionen. Der Saisonstart der Norddeutschen war wie erwartet sehr erfolgreich. Diese Saison wollte man zwingend den Aufstieg angreifen und sich so früh es geht oben festsetzen.

Hamburg gut in die Saison gestartet

Der Lets Player Nils Bomhoff analysierte teils freudestrahlend vom neuen HSV. Man konnte gut in die Saison starten. Derzeit belegt der HSV den 2.Platz. Ganze 18 Punkte konnten an 8 Spieltagen generiert werden. Anders sieht es bei der Konkurrenz aus. Allen voran bei den Abtsteigern Bielefeld und Fürth. Die beiden Vereine, die eigentlich mit den größten Erwartungen in die Saison starteten, erwischen direkt einen Fehlstart. Bielefeld belegt derzeit mit 5 Punkten den 16. Platz. Noch schlimmer sieht es beim Kleeblatt aus. Fürth konnte bisher kein Spiel gewinnen und befindet sich zurzeit auf dem letzten Platz der 2.Fußball Bundesliga.