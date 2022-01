Der große Kaufratgeber bei Gaming Notebooks

Wir schreiben das Jahr 2022 und der Trend hin zu Gaming Notebooks nimmt weiter Fahrt auf. Dabei muss man hierbei zwei antizyklische Trends beachten. So greift der normale Gamer mittlerweile auf Gaming Notebooks zu, wohingegen der Lets Player aufgrund des anspruchsvollen Equipments weiterhin eher einem herkömmlichen PC präferiert. Der Grund für einen PC ist demnach das effektive Leistungsvermögen und die Möglichkeit, diesen schnell und unkompliziert aufzurüsten sowie anzupassen zu können. Ein Lets Play, welches auf YouTube übertragen wird, sollte über einen Hochleistungs-PC abgewickelt werden. Dabei können einige Notebooks wie unter anderem das Gaming Notebook von One Gaming gewiss beim Zocken mithalten. Denn schließlich handelt es sich hierbei ebenfalls um leistungsstarke Hochleistungs-Geräte, die jedoch auch ihren Preis haben.

Die Wahl des richtigen Gaming Notebooks

Die Auswahl an Notebooks sowie Hersteller solcher High-End Geräte sind mittlerweile stark angewachsen. Doch nicht immer handelt es sich um perfekt abgestimmte Geräte, denn bei Notebooks sollte in der Regel auf die Details geachtet werden. Viele aktive Zocker wissen, dass gerade beim Gaming Equipment doppelt und dreifach hingeschaut werden muss. Einige Marken wie mitunter ONE haben sich auf Gaming Notebooks spezialisiert, so dass hierbei auch eine Beratung vor dem Kauf interessant wäre. Schließich liegen die Präferenzen bei jedem Gamer woanders. Auch die Preisspanne bei High-End-Geräten kann nicht selten abschrecken. Doch nicht immer ist das teuerste Produkt für einen selbst die optimale Wahl. Es kommt schließlich darauf an, wofür das Gaming Notebook letztlich genutzt wird. Soll ein Gaming Stream auf Twitch oder YouTube gestartet werden oder will man einfach nur mobil ein wenig Spielen.

Worauf kommt es beim Notebook an?

Viele potentielle Notebook-Käufer fragen sich im Vorfeld, auf was es eigentlich bei einem Notebook ankommt. Schließlich gibt es Notebooks für 300 Euro und nicht selten sogar für das Zehnfache. Sind die Unterschiede bei Notebooks demnach so elementar? Die Antwort ist schlichtweg: JA! Grund dafür ist die technische Ausstattung. Zudem gilt es zwischen herkömmlichen Notebooks und Gaming Notebooks zu unterscheiden. Sofern man lediglich die E-Mails abrufen und hin und wieder YouTube schauen möchte, reicht ein Notebook aus dem niedrigen Preissegment. Sollte man sich jedoch auf das Gaming fokussieren, so sollte es schon etwas Kostspieligeres sein. Faktoren wie CPU, RAM und Grafik-Karte haben in dem Fall den höchsten Stellenwert. Einige legen gerne noch Wert auf einen großen Bildschirm. Ebenso können kleinere Gimmicks wie eine beleuchtete Tastatur eine Rolle beim Kauf spielen.

Alles in allem ist die Kaufberatung bei einem auf Gaming Notebooks spezialisierten Anbieter elementar. Denn wie bei vielen Produkten gilt gerade auch bei Notebooks, wer günstig kauft, kauft zweimal.