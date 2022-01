Individualsoftware für viele Bereiche

Sie brauchen eine neue Software? Dann stellt sich die Frage, ob Sie eine Standardsoftware wählen oder auf eine Individualsoftware zurückgreifen. Doch wann ist welche Art von Software geeignet? Das erklären wir Ihnen im folgenden und geben zudem Anregungen, worauf Sie dabei gezielt achten sollten.

Was genau ist Individualsoftware?

Eine Individualsoftware bezeichnet eine Anwendung, die speziell für einen Kunden angefertigt wurde. Bei der individual Software Entwicklung, wird das Programm perfekt auf die eigenen spezifischen, funktionellen, organisatorischen und technischen Anforderungen zugeschnitten. Die Individualsoftware nimmt im Markt einen wichtigen Stellenwert an und kann quasi mit einem Maßanzug verglichen werden. Dieser sitzt schließlich nochmal etwas besser als ein Anzug von der Stange.

Gründe für eine Individualsoftware

Die Gründe für eine Individualsoftware können vielfältig sein, so kann eine solche Software eingesetzt werden, wenn es auf dem Markt keine geeignete Standardsoftware gibt oder alle vorhandenen Lösungen nicht ausreichend sind. Zudem gibt es oftmals das Problem, dass die vielen Bestandteile eines Prozesses nur mit mehreren Softwares abgedeckt werden können. Eine Individualsoftware vereinheitlicht diese und deckt somit den gesamten Prozess ab. Als Unternehmen sichern Sie sich dadurch ebenso einen Wettbewerbsvorteil.

Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten der individuellen Software

Die Individualsoftware kann in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden: Dazu zählt zum Beispiel das Kampagnenmanagement oder Customer Relationship Management. Aber auch in der Verwaltung und in geschäftskritischen Bereichen kann die Software gut genutzt werden. In vielen Nischen-Branchen gibt es zudem noch keine Standardsoftware, die passend wäre, weshalb eine eigene entwickelt wird. Ebenfalls eignet sich eine Individualsoftware im Bereich PC-Games, diese können dadurch erstellt, erweitert oder ausgewertet werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr breit gefächert, schließlich gibt es keine Individualsoftware, die nicht umgesetzt werden könnte.

Individualsoftware vs. Standardsoftware

Bei einer Standardsoftware handelt es sich um ein Massenprodukt, wie zum Beispiel Word oder Excel von Microsoft. Diese Softwares werden für eine breite Masse entwickelt. Das macht diese Programme kostengünstiger, als die Programmierung einer maßgeschneiderten Software, für spezielle Anforderungen und Bedürfnisse. Die Standardsoftware kann in der Regel online gekauft oder gemietet werden und hinsichtlich der eigenen Ansprüche konfiguriert werden.

Eine Standardsoftware enthält Funktionen, die für einen Großteil der Kunden passend sind, allerdings werden nie alle speziellen Wünsche abgedeckt. Damit eine Standardsoftware mit einer anderen Software verbunden werden kann, sind gewisse Schnittstellen nötig, damit beide Systeme miteinander kommunizieren können. Diese Schnittstellen sind entweder vorhanden oder müssen separat eingekauft werden.

Im Vergleich dazu wird die Individualsoftware für bestimmte Geschäftsprozesse konzipiert und entwickelt. Von Beginn an wird exakt erarbeitet, welche Funktionen abgebildet werden sollen. Die Programmierung dauert etwas länger, dafür ist die Software am Ende auch perfekt angepasst und bleibt flexibel, selbst wenn sich neue Prozesse ergeben. Darüber hinaus ist eine Anbindung an weitere im Unternehmen eingesetzte Softwares schnell und einfach realisierbar. Die Kosten sind etwas höher als bei einer Standardsoftware, fallen jedoch nur einmalig an und sind planbar.

Die Vorteile & Nachteile

Der größte Vorteil einer Individualsoftware ist vor allem der Wettbewerbsvorteil. Sie nutzen schließlich eine Software, welche niemand anderem zur Verfügung steht und perfekt an die eigenen Bedürfnisse angepasst ist. Zudem wird die Software in Aussehen und Funktion an den Kunden angepasst, sodass nicht Sie Ihre Geschäftsprozesse an eine bestehende Software anpassen müssen. Die Software kann sich zudem sehr gut in bestehende Systeme integrieren, Marktveränderungen anpassen und Erweiterungen sind ebenfalls jederzeit möglich. Flexibel, einfach und schnell kann damit auf Veränderungen reagiert werden. Die Nachteile einer Individualsoftware sind die hohen Kosten, die längere Einarbeitungszeit und die Verfügbarkeit, schließlich muss die Software zunächst programmiert werden, was einige Zeit in Anspruch nimmt.

Entscheiden Sie also auf Grundlage Ihrer Bedürfnisse, ob es bereits eine Standardsoftware gibt, die alle notwendigen Bereiche abdeckt oder ob Sie lieber auf eine Individualsoftware zurückgreifen möchten.