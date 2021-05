Endspurt in der Bohndesliga auf YouTube

Die letzten zwei Spieltage der Fußball Bundesliga stehen an den kommenden zwei Wochenenden an. Der finale Endspurt ist somit eingeläutet. Spannung ist ebenfalls geboten, sofern man einmal die Meisterschaft ausklammert. Diese haben sich nämlich die Bayern am letzten Spieltag mit einem sensationellen 6-0 über Borussia Mönchengladbach gesichert. Spannung pur hingegen verspricht der Kampf um die Champions League und Abstiegsplätze. In der aktuellen Folge der Bohndesliga auf dem Sender der Rocket Beans legte man sich mit Köln, Bremen und Bielefeld auf drei potentielle Abstiegskandidaten fest. Dabei stehen ebenfalls noch theoretisch Mainz und auch der Big City Club Hertha BSC Berlin auf dem Zettel. Hertha hat hingegen heute noch ihr letztes Nachholspiel gegen den FC Schalke 04.

Rocket Beans sehen Mainz als gesichert an

Gerade der Abstiegskampf in der Bundesliga hat es in sich. Dennoch scheint Mainz das Wunder laut den Bohnen gepackt zu haben. Es wäre somit ein Rekord, da noch nie ein Team mit einem derartigen Hinspiel-Rückstand, den Klassenerhalt geschafft hat. Ebenso sensationell, dass man den Mainzern den Klassenerhalt bereits zwei Spieltage vor Schluss zuspricht. Alles andere als gesichert ist der 1.FC Köln. Sprang der „Funkel“ zwar kurzzeitig über, hagelte es gegen Freiburg vier Gegentore. Dabei sogar zwei in der Nachspielzeit. Ein äußerst ungünstiges Szenario, wenn man bedenkt, dass die Tordifferenz noch den Ausschlag geben könnte. Dieses mögliche Szenario wurde auch in der aktuellen Folge der Rocketbeans angesprochen. So müsste man als 1.FC Köln noch an den Bielefeldern vorbei, die mit 31 Punkten noch 2 Punkte vor dem FC stehen. Das Torverhältnis von -27 zu -28 ist gerade eben noch auf Seiten der Rheinländer.

Bohndesliga geht in die finalen Folgen dieser Saison

Wie auch die Bohndesliga gehen viele andere Fußball-Talkrunden in den Endspurt. Auch One Football, die über eine große Reichweite verfügen, diskutierten heftig über die finale Schlussphase. Bei One Football fiel zudem letzte Folge das schlichte, aber dennoch stylishe Spreadshirt des YouTube-Kanals auf. In der letzten Folge konzentrierte man sich zudem auf den Kampf um die Champions League Plätze. Das Fazit der Runde war jedoch, dass alles offen scheint. Einzig RB Leipzig kann sich bis dato über ein Jahr Champions League freuen. Beste Chancen scheint indes der BVB zu haben. Das Last Minute Tor gegen die Leipziger letzte Woche und die brisante Aufholjagd könnten bei Borussia Dortmund die entscheidenden Kräfte für den Endspurt freigesetzt haben.