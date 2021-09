Zwohndesliga bei den Rocket Beans mit erster Folge

Ein ungewohnter Anblick bei den ersten Shows der Fußball-Talkrunde bei den Rocketbeans war das Youtubestudio. Dieses ist nämlich „Under Construction“. Absperrbänder und wenig Deko zeichnet aktuell das Studio der Bohndesliga aus. Wie lange der Umbau noch dauert ist nicht bekannt. Man könne sich allerdings auf das neue Youtubestudio freuen. Nichts desto trotz muss die Show weitergehen. Die Bohnen haben aus dieser Situation schließlich das Beste gemacht. Sie änderten sogar kurzerhand das legendäre Intro und sorgten mit der „verbuggten“ Version für viele Lacher in der Community.

Beliebte Themen auf YouTube werden von den Rocket Beans bedient

Fußball zählt zu den beliebten Themen auf YouTube. So ist es für den Gaming-Kanal letztlich perfekt, dieses Interesse in der Community mit einer kleinen Show am Monat zu bedienen. Die Bohndesliga hat bereits Kultstatus. Nun befinden sich große Vereine wie Werder Bremen, Schalke 04, der HSV, St.Pauli, Hannover, Nürnberg, Fortuna Düsseldorf etc. in der 2.Bundesliga. Ein Grund sich einmal bei der Community zu erkundigen, ob Interesse besteht diese ebenfalls zu analysieren. Zumal zwei der Protagonisten der Rocketbeans Fans von 2.Liga-Vereinen sind. Ein Spreadshirt zur Fußball-Talkrunde gibt es im Merch-Bereich der Rocket Beans allerdings noch nicht. Trotzdem liest man sich das Feedback zu den Shows ausführlich durch, um ggfs. kurzfristig an bestimmten Stellschrauben zu drehen, um die Shows interessanter zu gestalten.

Zwohndesliga nur in unregelmäßigen Abständen bei den Rocket Beans

Trotz aller Beliebtheit der Show wissen die Bohnen noch nicht, ob die Sendung weiter fortgesetzt wird. In der ersten Folge, die mittlerweile über 50.000 Klicks erzielt und nahezu 100 Prozent Likes erhalten hat, wurde gesagt, dass man in unregelmäßigen Abständen in der Zwohndesliga die 2.Liga kommentieren wird. Dass generell weniger Interesse vorhanden ist als bei der Bundesliga ist klar. Dennoch können die Klickzahlen bis dato noch mithalten. Im Vergleich zu den 50.000 Klicks vom 17.8.2021 stehen die bis dahin 67.000 Klicks der neusten Bohndesliga-Folge vom Montag, dem 30.08.2021. Es ist somit ein Unterschied der Beliebtheit zu erkennen. Dennoch scheint die erste Folge Zwohndesliga den Zuschauern äußerst gut gefallen zu haben. 4051 Like stehen derzeit gerade einmal 32 Dislikes gegenüber. Eine 2.Folge ist sowieso schon in Planung. Wann diese jedoch stattfindet, wird kurzfristig bekanntgegeben.

Alles in allem ist die Bohndesliga nur ein eher kleineres Event auf dem Kanal. Die Rocketbeans sind neben der unterhaltsamen Fußball-Expertenrunde nämlich richtige Game Cracks. Die meiste Zeit gibt es auf dem Kanal spannende Lets Plays. Diese sind in vielen verschiedenen Shows aufgestellt. So finden sogar Mini-Games ihren Platz im Programm.