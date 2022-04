Gaming-Branche – Trends 2022

Jedes Jahr gibt es zahlreiche Neuigkeiten in der Gaming-Branche. Das liegt zum einen an den sich stetig entwickelnden Technologien, zum anderen aber auch an der niemals endenden Kreativität der Spieleentwickler. Diese Entwicklungen bieten den Spielern stetig neue Möglichkeiten. Welche Trends das Gaming-Jahr 2022 am stärksten prägen werden, haben wir hier zusammengefasst.

Das Metaverse

Das Metaverse ist auf dem Vormarsch. Das Spiel Fortnite ist wohl das populärste Beispiel für die Nutzung des Metaverse. Durch regelmäßige Live-Konzerte und Ausstellungen haben die Spieler nicht nur die Möglichkeit, gegeneinander anzutreten, sondern auch gemeinsam mit Freunden einen virtuellen Konzertbesuch zu genießen. Aufgrund des bahnbrechenden Erfolgs des Spiels ist auch dieses Jahr damit zu rechnen, dass zahlreiche Publisher und Entwickler weiter in die Idee des Metaverse investieren. Doch es bleibt abzuwarten, wie die Spieler diese Entwicklung annehmen. Denn bei den im Raum stehenden Ideen handelt es sich eher um Spiel-Erweiterungen, die soziale Interaktionen ermöglichen sollen.

Single-Player Games

Bereits vor einigen Jahren weissagte EA, dass lineare Single Player Games keine Zukunft mehr haben würden. Doch diese Prognose stellte sich als falsch heraus. Denn neben den beliebten Spielen, bei denen wie beispielsweise in Fortnite die Interaktion mit anderen Spielern im Vordergrund steht, sind auch die Einzelspieler Games weiterhin sehr beliebt. Dementsprechend wurden auf den Game Awards 2021 viele neue Spiele dieser Art angekündigt. Daher können sich die Spieler auch dieses Jahr wieder auf zahlreiche neue Single-Player-Games aus nahezu allen Genres freuen. So auch Redfall, eine Neuauflage von Saints Row und Starfield. Auch das von Harry-Potter Fans lang erwartete Hogwarts Legacy erscheint dieses Jahr. Da es sich bei diesem Spiel um ein Open World Game handelt, können die Spieler die fantastische Welt von Hogwarts in unterschiedlichen Missionen frei erkunden.

Gelegenheitsspiele

Die Entwicklungen der letzten Jahre haben sehr deutlich gezeigt, dass auch das Smartphone als Medium für Spiele mittlerweile vollständig in der Gaming-Landschaft etabliert ist. Ob in der Bahn, im Wartezimmer oder auf dem gemütlichen Sofa, der Trend, sich mit dem Smartphone oder Tablet zu beschäftigen, wird auch 2022 nicht abreißen. Es sind daher in diesem Jahr einige Innovationen, insbesondere im Bereich Mobile Gaming zu erwarten. So werden selbst die klassischsten Puzzle-Games wie Candy-Crush dank Updates auch die nächsten Jahre noch aktuell sein und die Zahlen des bekannten Koop-Survival-Shooters Fortnite werden wohl ebenfalls noch weiter steigen – auch dank der ständigen Entwicklung und Veröffentlichung neuer Skins. Und auch Spielautomaten mit neuen Designs und Mechaniken, wie die sogenannten Megaways mit ihren austauschbaren Walzen, veranschaulichen die ständige Innovation altbekannter Mechaniken auf mobilen Endgeräten.

Spieleabonnements

Eine völlige Neuheit in der Gaming-Landschaft ist die Entwicklung von Abonnement-Modellen für das Gaming. Ähnlich wie bei den Streaming-Anbietern Netflix oder Amazon wird den Spielern durch einen zahlungspflichtigen Abo-Pass der Zugang zu zahlreichen unterschiedlichen Games ermöglicht. Dadurch sind die Spieler nicht mehr verpflichtet, jedes Spiel einzeln zu kaufen. Sowohl Microsoft als auch Nvidia sind Vorreiter bei dieser neuen Entwicklung. Während Microsoft seinen Abonnenten über den Game Pass über hundert Spiele in einer Bibliothek zur Verfügung stellt, setzt der Grafikkartenanbieter noch einen drauf. Denn alle Spiele, die Nvidia über sein Spieleabonnement Nvidia GeForce Now anbietet, können in einer beeindruckenden Wiedergabetreue auf dem Endgerät gespielt werden. Die angebotenen Spiele laufen nämlich über das Rechenzentrum des Grafikriesen. Eine High-End-Grafikkarte des Typs RTX 3080 ermöglicht so den Spielern auf allen Endgeräten eine unvergleichliche Grafik.

E-Sports

Der aufregendste Gaming-Trend des Jahres 2021 war das kompetitive Gaming des E-Sports. Und auch dieses Jahr reißt dieser Hype nicht ab. Vor großen Live- oder Twitch-Publikum treten die Gamer in den unterschiedlichsten Spielen gegeneinander an. Insbesondere die extrem hohen Preisgelder, die an die Gewinner ausgeschüttet werden, reizen viele Spieler aus ihrer Passion einen Beruf zu machen. Über Hunderttausende Zuschauer lassen sich von den spannenden Wettkämpfen der E-Sportler mitreisen. Ursprünglich in asiatischen Ländern bekannt geworden, hat der E-Sport seinen Weg auch in die USA geschafft und verbreitet sich mittlerweile rasant in Europa. Dieser noch junge Trend setzt sich auch 2022 weiter fort. Denn auch große Fußballvereine und andere Organisation springen auf diesen Hype auf. Dennoch hat der deutsche olympische Sportbund (DOSB) den E-Sport noch nicht als Sportart eingestuft. In Südkorea, den USA, Brasilien, China und Frankreich wurde die Sportart jedoch bereits anerkannt. Diese Entwicklung wird sich vermutlich fortsetzen.

Gaming-Branche – Trends 2022: Fazit

Die Gaming-Branche bleibt nicht stehen. Neue Trends, sich stetig weiter entwickelnde Technologien und innovative Ideen der Spieleentwickler sorgen für immer bessere und spannendere Spiele. Die facettenreiche Branche bietet mittlerweile für jeden Geschmack das passende Game. Die Besonderheit der Branche ist und bleibt aber der große Einfluss der Spieler auf die Branche selbst. Denn wie Spiele wie beispielsweise Fortnite gezeigt haben, ist die Akzeptanz der Spieler wegweisend für künftige Trends wie unter anderem Lets Plays und weitere Entwicklungen.