Magic Arena auf Rocket Beans TV zu Ende

Für alle Fans von Magic the Gathering Arena Online war am 29.10.2021 ein trauriger Tag. Nach über 93 Lets Plays mit Florentin Will geht die Ära Magic bei den Rocketbeans zu Ende. In der letzten Folge leitete Florentin die geschichtsträchtige Folge mit dem Abschied ein, verlautete jedoch, dass es nicht das Ende von Magic Arena Online ist, sondern das Format lediglich umzieht. Fortan können die Streams auf Twitch sowie auf dem YouTube Channel „Florentin Streams“ geschaut werden. Für viele Fans der Reihe eine nervige Angelegenheit, da nicht nur das Format Magic bisweilen umgezogen ist. Vor allem für Zuschauer, die lediglich auf YouTube den Sender schauen und nicht zu Twitch wechseln können oder wollen, ist dieses Procedere sehr traurig.

Neues Set von Magic Arena Online vorgestellt

In der neusten Folge präsentiert Florentin das neue Magic Set „Innistrad: Midnight Hunt“. Um die neuen Sets besser kennenzulernen bieten sich Formate wie „Draft“ an. Auf diesem Modus hat Florentin in seinem Lets Play zurückgegriffen und diesen souverän bis zum Ende durchgespielt. Lediglich Hardcore Fans und Experten von Magic hatten einige Sachen zu Beginn des Drafts auszusetzen. So konnte sich laut der Meinung einiger Zuschauer, Florentin wieder zu spät von Farben trennen. Dennoch ist die Serie von den Rocketbeans sehr spannend und unterhaltsam. Zudem werden alle neuen Sets und Editionen ausführlich vorgestellt und teils analysiert. Schon vor knapp 10 Monaten ging Florentin mit Strixhaven an den Start. Nun geht somit diese Zeit auf dem Channel Rocket Beans TV zu Ende. Wer weiterhin sich Florentins Spielkünste geben möchte, sollte sich fortan auf seinem Twitch Kanal einklinken. Bis dato wurden nämlich noch keine Folgen auf seinem YouTube Kanal hochgeladen.

Das Trendkartenspiel Magic nun online

Magic gibt es bereits seit 1993. Schon damals war das Spiel – vor allem zum Ende der 90er – äußert beliebt. Nun, wir schreiben das Jahr 2022, war es nur die Frage der Zeit bis sich das Trading Card Spiel online etabliert. Anhand der Nutzerzahlen ist zu sehen, dass sich Magic Arena Online einer großen Beliebtheit erfreut. Es gibt sogar bereits Weltmeisterschaften die mit Arena ausgerichtet werden. Dennoch ist das Spiel noch kein YouTube Trend. Auch die Zahlen bei den Rocket Beans sind bei den Lets Plays mit Florentin eher durchschnittlich. Scheinbar findet das Spiel bei der YouTube Generation noch nicht den größten Anklang. Dies könnte auch einer der Gründe gewesen sein, warum sich Rocket Beans TV von dem Format Magic vorerst verabschiedet.