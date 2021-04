Rocket Beans TV geht mit Strixhaven an den Start

Wer hätte gedacht, dass das Magic-Format rund um den Rocket Beans TV Lets Player Florentin so ein großer Erfolg wird. Schon damals bemühte man sich bei den Bohnen, das Trading Karten Spiel Magic the Gathering, dem Zuschauer näher zu bringen. Dort diskutierte man die neu erschienenen Editionen. Leider fand das Format nicht den gewünschten Anklang beim Publikum. Nun ging vor einigen Monaten Florentin mit dem Browser-Spiel Magic: The Arena in seinem YouTube Studio an den Start; und das sogar als Laie. Ein interessantes und gleichzeitig spannendes Projekt, welches mit der Zeit eine sehr große Fangemeinschaft generieren konnte.

Lets Plays mit Magic the Gathering populär

Ein Grund, warum das Lets Play mit Florentin von den Rocketbeans so gut beim Publikum ankommt, ist gewiss die enorme Beliebtheit der digitalen Variante des altbekannten Trading Card Games Magic the Gathering. Lange sehnte man sich nach einem Spielmodus vom PC aus. Die Browsergame-Version von Magic ist mittlerweile sogar als Smartphone Spiel im Store kostenlos erhältlich. Beim Let Player Florentin handelt es sich um einen quasi Laien, der in seinen Streams das Spielen praktisch autodidaktisch erlernt. Dieses Erlenen ist oftmals mit viel Komik – freiwilliger, aber auch unfreiwilliger Natur – verbunden. Vor allem Florentins Art mit der Kritik und den Hämen umzugehen ist schon allein sehr unterhaltsam und schlicht legendär. Viele Zuschauer schalten mittlerweile gar nicht mehr primär des Spiels wegen ein, sondern erfreuen sich am oft tapsig spielenden YouTube Live Streamer. Dabei muss jedoch gesagt werden, dass es sich bei Magic the Gathering um ein äußerst komplexes Kartenspiel handelt. Allein die Tatsache, dass Florentin mittlerweile nach “nur” 50 Episoden, schon dermaßen routiniert agiert – Fehler hin oder her – ist nicht selbstverständlich.

Neue Edition Strixhaven im Live-Stream vorgestellt

Knapp alle 3 Monate erscheint eine neue Edition bei Wizard. So wird das Spiel auf Dauer interessant und aktuell gehalten. Zudem kommen mit jeder Edition neue Mechaniken in den Spielbetrieb oder werden dahingehend aufgefrischt. Die aktuell erscheinende Edition von Magic the Gathering heiß Strixhaven: School of Mages. Es dreht sich hierbei also um Zauberei und Schule. Ein wenig angelehnt an Harry Potter gibt es hierbei unterschiedliche Zauberschulen, die miteinander konkurrieren. Florentin präsentierte in seiner aktuellen Folge vom 16. April das neue Set und diskutierte mit den Zuschauern über potentielle Synergien. Ebenso versuchte er sich am Sealed Modus von Strixhaven, wobei er nach einigen hart umkämpften Partien mit 0 Siegen und 3 Niederlagen baden ging. Ein kleiner Rückschlag für den ambitionierten Florentin, wenn man bedenkt, dass er in seinen letzten Lets Plays sogar Gold-Status erreicht hat.