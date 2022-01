CIV-Gipfel auf Rocket Beans TV

Ganze acht Stunden ging das aktuelle Event auf Rocketbeans TV. Die Einleitung, dass die Rocketbeans Geschichte schreiben, und zwar Weltgeschichte, ging voll und ganz auf, denn es ging um einen Multiplayer Event bei Civilization 6. Unter anderem fanden bei diesem Event Denzel, Nils und Krogi zusammen, die schlussendlich gegeneinander kämpfen mussten. Jedoch gilt es bei Civilization sich vornehmlich um eine langfristig gute Strategie zu kümmern. Wer am Ende die Nase vorne hatte, muss jeder in der achtstündigen Episode selbst herausfinden. Fans des Spiels kommen bei diesem Lets Plays jedoch voll und ganz auf ihre Kosten.

CIV-Gipfel bei den Rocketbeans

Bei der aktuellen Folge des diesjährigen CIV-Gipfels kommentierten Andreas sowie Valentin. Sie kommentierten mit dem Rocketbeans typischen Witz durch die 8 Stunden harter und strategischer Kämpfe. Das Format ist jedoch nicht neu und bei den Rocketbeans eher Tradition. Bereits vor 4 Jahren startete das Lets Play Format schon mit Spielern wie RobBubble, Bruugar, GameStarDE und Brammen. Bis heute hat das erste Lets Plays über 570.000 Klicks generiert. Die Videos sind immer noch alle auf dem Kanal „Rocket Beans Gaming“ zu sehen. Wer jedoch regelmäßig Rocket Beans TV schaut, wird dieses Format vor ein paar Tagen ggfs. live zu sehen bekommen haben. In diesem Jahr gab es jedoch keine Hochkaräter aus dem YouTube-Umfeld. So wurde in diesem Jahr eher Rocketbeans intern gespielt. In den letzten Jahren hatte man unter anderem auf Gegner wie HandofBlood, Mental, Pietsmiet oder diversen Lets Playern von Gamestar zurückgreifen können. Die fehlende Extra-Besetzung hat der aktuellen Folge jedoch keinen Abbruch getan.

Strategie mit Witz und Humor auf Rocket Beans TV

In der Regel handelt es sich bei Civilization von Sid Meier um ein äußerst komplexes Strategie-Spiel in dem man die Weltherrschaft erlangen muss. Dabei durchlebt man mehrere Zeitepochen der Weltgeschichte. Selbst beim Zuschauen bietet das Spiel als Lets Play eine großen Unterhaltungswert. Dazu kommt, dass es sich bei den Protagonisten der Rocketbeans um unterhaltsame und sehr spaßige Spieler handelt, denen man natürlich gerne beim Spielen zusieht. Die Rocketbeans sind dafür bekannt Spiele immer wieder neu zu beleben oder bestimmte Turnier-Modi zu kreieren. So bietet Rocket Beans Gaming mit Klassikern wie unter anderem Civilization, Mortal Kombat X sowie viele Retro Spiele alter Konsolen viel Potential für Freunde des Gamings.