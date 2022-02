Free to Play Highlights 2022

Gaming ist nicht immer ein günstiges Hobby. Viele wollen allerdings nicht ständig am Boden einer Schnäppchenkiste kratzen. Es gibt tatsächlich dutzende Spiele, welche für jeden zugänglich sind und eine riesige Menge an Inhalten bieten. Die meisten Free to Play Games finanzieren sich durch In-Game-Käufe. Spieler werden mit funkelnden Rüstungen, Waffen und Items in den Store gelockt. Falls man darauf verzichten kann, steht einem dem gratis Spielspaß nichts mehr im Weg.

Im Folgenden haben wir unsere Highlights aufgelistet. Darunter sind verschiedenste Genres vertreten von Battle Royal, MMOs, RPGs, Shootern bis hin zu Slots.

Call of Duty: Warzone

Im Zeitalter der Battle Royal Spiele war es nur eine Frage der Zeit, bevor Activision mit Call of Duty in den Ring steigt. Warzone ist technisch gesehen schon der zweite Battle Royal Titel, der nach dem Black Ops 4 Modus Blackout erschienen ist. Allerdings ist Warzone nicht nur ein Spielmodus, sondern ein komplett eigenständiges Spiel der Call of Duty Reihe. Als Fundament von Warzone dienen Inhalte aus allen bisherigen Teilen. Somit haben Spieler eine riesige Auswahl an Kampfgeräten aus verschiedenen Epochen zur Verfügung. Zusätzlich hat Activision mit dem Gulag einen smarten Twist hinzugefügt. Spieler haben nämlich die Chance, nach dem Tod wieder in das Spiel einzusteigen. Allerdings muss man sich zuerst im Gulag im 1 vs. 1 gegen einen anderen Spieler behaupten. Nur der Gewinner bekommt eine zweite Chance.

Book of Dead

Auf den ersten Blick ist es schwer erkennbar, wie ein Glücksspiel Free to Play sein kann. Tatsächlich bieten zurzeit mehrere Casinos Freispiele für den Klassiker an. Im King Billy Casino erhalten Spieler z.B. 50 Freispiele ohne Einzahlung. Wer nach seinem Freispielen immer noch gratis zocken möchte, kann dies ohne Echtgeld jederzeit tun. Mit 5 Walzen und 10 Gewinnlinien bietet Book of Dead beispielsweise eine höhere Gewinnchancen als andere Slots, was natürlich auch sehr erfreulich ist. In dem Kult-Slot erkunden Spieler als Tempelforscher Jack Wildes die Gräber im Alten Ägypten und halten auf der Suche nach dem Buch des Todes Ausschau nach Mumien.

CS: GO

CS: GO ist ein absoluter Klassiker und wohl einer der bekanntesten Shooter überhaupt. Auf der globalen E-Sport-Szene ist CS: GO kaum mehr wegzudenken. Das schnelle Gameplay und die hohe Präzision machen es zu einem der kompetitivsten Shooter, die es momentan gibt. Wer möchte, kann im In-Game Store Lootboxen erwerben. Diese enthalten Skins für Waffen und dekorative Gegenstände, wie Handschuhe und Stickers.

Dauntless

Dauntless wird oftmals als Monster Hunter Klon betitelt. Doch für uns handelt es sich bei diesem Adventure MMO, um ein überraschend spaßiges Spiel mit einem süchtig machenden Gameplay. Bei Dauntless kämpfst du allein oder mit deinen Freunden gegen riesige Monster. Diese liefern spannende Kämpfe, welche dem Spieler ein fantastisches Maß an Spielfortschritt und Ausrüstung bietet. Jede Kreatur ist unterschiedlich und hat verschiedene Stärken und Schwächen.

Genshin Impact

Genshin Impact ist eines der größten Überraschungen in diesem Jahr. Die wunderschöne Open World ist bespickt mit vielen feinen Details, wodurch es zu einem üppigen und epischen RPG wird. Perfekt für Lets Player. Spieler können zwischen vier aktiven Charakteren per Knopfdruck wechseln. Dadurch werden Kämpfe besonders abwechslungsreich und man hat die Möglichkeit, strategische Kettenattacken auszuführen. Genshin Impact unterstützt Crossplay, was ein Spielen mit Freunden auf verschiedenen Plattformen ermöglicht.

Das waren unsere Free to Play Highlights. Wir wünschen viel Spaß und ein Happy Gaming!